5 ЛЮТОГО 1893 РОКУ – 125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПОРАЯ-КОШИЦЯ
ПОСТАТЬ. Завдяки телесеріалу «Майор Вихор» нині широковідомий подвиг групи розвідників під командуванням українця Євгена Березняка, які врятували Краків від знищення німецькими окупантами. Та мало хто чув про Миколу Порай-Кошиця, який завадив тотальному мінуванню Вінниці.
31 січня 1944 року агент Мельник, як іменували розвідника навіть у секретних доповідних, зумів занести мініатюрний підривний пристрій на склад вибухівки, заготовленої для знищення Вінниці. Велетенська вирва завглибшки
Найцікавіше, що агент Мельник, як і Євген Березняк, не був кадровим співробітником радянських спецслужб. Микола Порай-Кошиць до кінця життя залишився не реабілітованим «ворогом народу». Його репресували у 1933 році як колишнього царського офіцера, хоч насправді до Першої світової війни він служив чиновником у земстві й потрапив на фронт за мобілізацією.
Парадокс долі, що заслання до БАМЛАГу фактично врятувало Пораєві-Кошицю життя, адже під час репресій 1937 року дворянин і золотопогонник навряд чи уникнув би розстрілу. Повернувшись перед війною в рідну Україну, колишній киянин оселився в Полтаві. Тут його, 48-річного, мобілізували в армію, але колона вояків до фронту не дійшла. Після оточення радянських військ під Лохвицею ще недавній нібито глибокий тил опинився під німецькою окупацією.
Колишній царський офіцер очолив у Полтаві представництво Червоного Хреста, діяльності якого завдячують врятованими життями сотні полонених червоноармійців. Згодом Порая-Кошиця призначили директором млина, що радянські визволителі розцінили як працю на ворога.
Лише щасливий випадок урятував арештанта від швидкого і неправого вироку трибуналу. Чекісти вирішили використати в’язня для знищення бургомістра Вінниці Севастьянова, який був добрим знайомим Порая-Кошиця. Гарантією слухняності агента Мельника стала його родина, перетворена на заручників.
Поставленого завдання командир розвідгрупи Порай-Кошиць не виконав, однак за влаштований ним у Вінниці вибух кримінальну справу «про ізмєну Родінє» закрили. Героя навіть нагородили орденом Вітчизняної війни, хоч важкоконтуженому рятівникові Вінниці значно потрібніша була хоч якась матеріальна підтримка, а не красива цяцька на лацкані драного піджака.
Організована Пораєм-Кошицем у Києві артіль інвалідів, згодом реорганізована у підприємство побутового обслуговування, дала шматок хліба сотням скалічених людей. Вони отримали змогу офіційно працювати на вулицях столиці чистильниками взуття, зважувати за символічну плату сердобольних перехожих і надавати інші послуги, що швидше були прихованим різновидом жебрацтва, ніж роботою.
Доля винагородила Порая-Кошиця довгим життям. Його земна дорога завершилася 19 листопада 1990 року. На той час його вже офіційно реабілітували, однак рішення про це, датоване 23 березня 1989 року, так і не вручили. Як написано у кримінальній справі «ворога народу», нібито «через відсутність родичів», хоч, крім ще живого героя, у Києві жили його п’ятеро дітей і численні онуки.
6 ЛЮТОГО 1883 РОКУ – 135 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДМИТРА ГРИГОРОВИЧА
У радянських ВПС український батько
ГОРДІСТЬ. Нині нікому не треба пояснювати, хто такий Ігор Сікорський. Та навіть у знавців історії авіації ім’я киянина Дмитра Григоровича зазвичай асоціюється лише зі створеними ним найкращими у світі літаючими човнами-гідролітаками. Аеродромами для них слугувала водна поверхня навіть з висотою хвиль до 0,5 метра. На літаючому човні М-9, озброєному автоматичною гарматою та завантаженому
Не дивно, що створені Григоровичем аероплани сотнями виробляли у воюючій на фронтах Першої світової війни Російській імперії й навіть у США і Великобританії, які купили ліцензії на випуск літаків нашого земляка.
Його шлях в авіабудування розпочався в Києві, де двоє студентів Політехнічного інституту в сусідніх сараях-ангарах трудилися над створеннях перших аеропланів. Тільки Сікорський для пілотного проекту обрав біплан (літак із двома парами крил), а Григорович віддав перевагу моноплану.
На відміну від нинішніх українських скоробагатьків, які витрачають зайві кошти на колекції швейцарських годинників і світських левиць, студентські роботи майбутніх метрів авіабудування профінансували купці Києва, керуючись цілком альтруїстським прагненням сприяти будівництву аеропланів. А нині вся надія — на небайдужість доведених до зубожіння простих українців або на грошовитих іноземців, бо навіть конкурсом української мови в Україні завдячуємо громадянинові Канади Петрові Яцику.
Не менш повчально, що фактично інженерам-початківцям Сікорському і Григоровичу не побоялися довірити конструювання і виробництво новітньої техніки, а в нас наукою і технічним прогресом опікуються переважно люди глибоко пенсійного віку. Корінь проблеми не у престарілих вчених, бо професори Київської політехніки теж не були малодосвідченими юнаками, а в державній системі, за якої молоді науковці опиняються перед вибором втечі за кордон або злиденного існування в рідній країні.
Сікорський після більшовицького перевороту емігрував до США, де прославився на весь світ. Григорович залишився вірним Вітчизні, де нині про нього мало хто знає. А створений ним на замовлення Укрповітряшляху пасажирський літак СУВП — вітчизняна ластівка авіаліній України, винищувач І-2 став першою серійною машиною цього класу для військово-повітряного флоту СРСР, яка замінила ще дореволюційну техніку.
Григорович створив серію улюблених ним літаючих човнів — від морських розвідників МР і РОМ до крилатих морських міноносців ММ і перших торпедоносців МТ. Особливий успіх судився літаючому човну М-24, який став базовим для радянської військової гідроавіації, його застосовували під час аерофотознімання та льодової розвідки на всіх морях із північними включно.
Подяка за титанічну працю не забарилася: 1 вересня 1928 року видатного авіаконструктора показово заарештували просто в робочому кабінеті, звинувативши у «шкідництві». Лише після того, як більшість дореволюційної науково-технічної еліти опинилася за ґратами, стало очевидно, що займатися проектуванням нових літаків нікому.
Тож із 1 грудня 1929 року в Бутирській тюрмі запрацювало «особливе конструкторське бюро» на чолі з Григоровичем. Його заступником призначили ще одного «контрреволюціонера» і «шкідника» Миколу Полікарпова. Створений ними винищувач І-5 став найкращим у світі на ті часи, хоч у радянських енциклопедіях і довідниках немає жодної згадки, що літак спочатку називався «ВТ» («внутренняя тюрьма»).
У травні 1931 року Григоровича, який «напруженою роботою довів на ділі своє розкаяння за злочини перед радянською владою», разом з очолюваними ним інженерами амністували і звільнили від відбуття подальшого ув’язнення. Талановитий авіаконструктор встиг ще стати творцем абсолютно нового виду льотної бойової техніки — перших броньованих штурмовиків, спадкоємцем яких у роки Другої світової війни був грізний Іл-2 конструктора Іллюшина.
Номінально наш земляк Дмитро Григорович помер від лейкемії, хоч насправді він жертва тоталітарного режиму, для якого навіть найталановитіші люди були трісками на будівництві радянської імперії.
7 ЛЮТОГО 1963 РОКУ – 55 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГАЙДІ-МАРІЇ СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР
Зоряна висота справжнього полковника
ПАТРІОТИЗМ. Восьма у світі жінка, яка працювала за межами корабля у відкритому космосі, де впродовж двох польотів провела понад 33 години, — такі зоряні заслуги американки українського походження Гайді-Марії Стефанишин-Пайпер.
На відміну від росіянки Валентини Терешкової, після діяльності якої Сергій Корольов заявив, що більше жодної жінки на його ракетах не буде, наша одноплемінниця довела, що вона справжній інженер, астронавт і полковник.
11 ЛЮТОГО 1903 РОКУ – 115 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІРЕН НЕМІРОВСЬКІ
Київська письменниця Франції
БІЛЬ. Наша землячка, яка після більшовицького перевороту емігрувала, стала першою і досі єдиною серед письменників, яку посмертно удостоїли престижної літературної премії Ренодо. Її засновано ще 1926 року, вона вважається у Франції другою за значимістю після Гонкурівської.
Високу нагороду здобув уперше виданий у 2004 році роман Ірен Неміровські «Французька сюїта», який розповідає про долі біженців після окупації країни гітлерівськими військами. Це не лише талановитий мистецький твір, а й нагадування про гіркі події минулого, описані його учасником.
Уродженка Києва єврейської національності, яка закінчила Сорбонну, а з 1929 року ввійшла до числа найпопулярніших у Франції прозаїків, не змогла добитися громадянства країни, в якій жила. Це відіграло трагічну роль у долі Ірен Неміровські. 13 липня 1942 року її як «єврейку без громадянства» заарештували і відправили до табору смерті Освенцим, де авторка понад 20 романів за місяць померла нібито «від грипу».
Отож видання дивом вцілілого рукопису останнього роману Ірен Неміровські нагадує про злочини німецьких окупантів і про вину керівників Франції, чия політика умиротворення агресора призвела до окупації країни.
Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА
(«Урядовий кур’єр»)