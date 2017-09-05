Потрібно пришвидшити роботу зі створення Меморіалу українським героям для вшанування й увічнення пам’яті воїнів, які віддали життя за Україну. Такими словами Президент Петро Порошенко розпочав зустріч із Героями України та предстоятелями церков. Активізувати роботу над меморіалом «вшанування та увічнення пам’яті українських воїнів» планують за рахунок бюджетних коштів. Глава держави вже звернувся до уряду з проханням передбачити в проекті Державного бюджету на 2018 рік фінансовий еквівалент на початок робіт. Він також висловив переконання, що й поза бюджетом українці підтримають створення цього меморіалу. «Ми маємо продовжити роботу, щоб знайти кожного, хто гідний бути нагородженим», — наголосив Петро Порошенко, звернувши увагу начальника Генерального штабу Збройних сил Вік­тора Муженка на важливість заохочення й визнання заслуг усіх українських воїнів-героїв.

Помилування буде корисним для армії…

На прохання керівників церков і Героїв України Президент підписав закон «Про амністію у 2016 році». Коментував цей факт глава держави так: «Наші військовослужбовці та ієрархи нашої церкви звернулися до мене з питань амністії для тих, хто пройшов горнило війни, брав активну участь в АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла назустріч цим людям у питанні помилування».

Від учасників зустрічі він хотів почути передовсім думки щодо цього питання. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет подякував Петру Порошенку за створення нової української армії. «Ми всі вдячні вам, що ви створили українську армію. Знаємо, якою була українська армія у 2013 році і якою вона стала у 2017-му. Увесь світ пишається нашою армією. Для її створення було докладено великих зусиль і коштів. Зараз наша армія вже непереможна. І агресор це знає», — сказав він, додавши, що до створення українського війська долучилась і українська церква. А ще Філарет наголосив, що потрібно й надалі робити все для зміцнення Збройних сил. «Без армії, так само як і без церкви, — держави немає, — резюмував він. — Якщо дивитись у майбутнє, то потрібно знати, що воїн не тільки соціально захищений, а й морально підтриманий народом. Звичайно, за злочини потрібно карати, так само як і Господь за гріхи карає. Але Господь сказав, що милувати потрібно».

Також Філарет вважає, що УПЦ КПУ підтримує прохання і самих покараних, і військового керівництва. «Якщо Президент помилує — це підвищить авторитет самої армії, дух підтримає. Якщо ви їх помилуєте, то це буде на користь не тільки їм, а й на користь усій армії, бо підтримуємо прохання про помилування цих воїнів», — означив позицію Філарет.

На думку предстоятеля Української православної церкви МП митрополита Київського і всієї України Онуфрія, церква робить усе задля збереження цілісності України. Зокрема надає гуманітарну допомогу людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, займається питанням визволення полонених. Предстоятель УПЦ підтримав пропозицію з помилування тих, хто скоїв нетяжкі злочини, словами: «Я думаю, що це хороша ідея. Милосердя дає користь, коли воно проявляється у всіх сферах».

А Герой України майор Збройних сил Ігор Герасименко зазначив, що дуже багато учасників АТО чекають на підписання цього закону. «Наша армія до початку війни на Донбасі не мала того досвіду, який маємо зараз. Але щоб досягти цього досвіду, потрібен час. Є й помилки. А коли ти працюєш у стресовій ситуації, ніхто від помилок не застрахований. Тому звільнення певної категорії осіб — воїнів, які скоїли нетяжкі злочини, буде для нас підтримкою держави й дасть упевненість. А також це стане виховним заходом для нас у тому, що держава не забула людей, допомагає їм і не залишила їх зі своїми проблемами сам на сам», — цитує його слова департамент прес-служби АП.

…та на волю вийдуть не всі

Глава держави подякував за висловлені думки і заявив: «Ваша підтримка й звернення зміцнюють мене в моєму рішенні». Він за­уважив, що майор Ігор Герасименко був серед тих, хто звернувся з проханням про організацію цієї зустрічі, та подякував, що він не забуває тих, хто помилився, оступився. «Я дякую за цю пропозицію, за відповідальне, державницьке ставлення до цього і підписую Закон України «Про амністію», який дає змогу воїнам — учасникам АТО, покараним за неважкі злочини, вийти на волю», — сказав Президент, ставлячи підпис під документом. Потім він зазначив, що підписання відбувається в річницю початку Другої світової війни. «Події того періоду і події сьогодення вчать нас тому, що разом із політико-дипломатичним шляхом ми маємо шанувати, пам’ятати й поважати своїх воїнів. Я хочу подякувати воїнам, які власним прикладом продемонстрували, як треба боронити державу. Як героїчно вони діяли від самого початку агресії, визволивши дві третини Донбасу», — резюмував глава держави.