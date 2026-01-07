Міністерство оборони завершило дослідну експлуатацію цифрової системи управління логістичним забезпеченням і перевело її в постійну експлуатацію. Відтепер система офіційно працює у війську та використовується для управління логістикою, закупівлями й фінансами. Це означає, що система отримала всі необхідні дозвільні документи, побудована технічна підтримка користувачів, працюють процеси захисту та оновлення програмного забезпечення.

«Військо отримало єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини. Вона автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік. Це швидкий інструмент, який мінімізує бюрократію та робить управління ресурсами зручним та прозорим», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Систему побудовано на базі SAP — програми для управління оборонними ресурсами, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їхній рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

У системі управління логістичним забезпеченням вже працюють понад 1000 військових частин. Вона охоплює головні напрями забезпечення війська на стратегічному і оперативному рівнях, зокрема: БпЛА; наземні системи озброєння; засоби ближнього бою; засоби радіоелектронної боротьби; засоби зв’язку; пально-мастильні матеріали; речове майно; медичне майно; інженерне майно; продовольство. Також система автоматизує процеси оборонних закупівель та фінансовий облік.

Робота над системою тривала три роки. Її досліджували на реальних даних у бойових умовах. На практиці перевірили критично важливі процеси — від обліку й розподілу зброї до фінансових операцій і захисту даних. Окрему увагу приділили інформаційній безпеці, стійкості до збоїв і швидкому відновленню роботи. Система успішно пройшла стрес-тести та довела свою надійність під високими навантаженнями.

«Розбудова цифрового управління — це тривала робота. Ми створюємо єдину екосистему управління ресурсами — від стратегічного рівня до кожної військової частини. У підсумку Міноборони отримує сучасний інструмент за стандартами НАТО: швидкий, точний і прозорий», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

«Для нас це інструмент, який дає реальну картину забезпечення. Менше ручної роботи й паперу, більше точності та контролю, а отже значно швидші рішення і постачання саме тих ресурсів саме туди, де вони потрібні», — зазначив бригадний генерал Володимир Карпенко, командувач Командування Сил логістики ЗСУ.

Запуск системи символічно збігся з річницею створення Центру трансформації процесів управління оборонними ресурсами — підрозділу Міноборони, який забезпечує розроблення, впровадження й адаптацію системи.

Перехід до повноцінної експлуатації став можливим завдяки спільній роботі Міноборони, Генштабу ЗСУ, командувань видів і родів військ, а також технічних команд і мережевих фахівців. Така взаємодія дала змогу адаптувати систему до реальних потреб війська.

Надалі систему доповнюватимуть новими функціями. Це допоможе запровадити єдині правила управління оборонними ресурсами, зробити рішення прозорішими та пришвидшити роботу всього сектору безпеки і оборони України.

Джерело:

Міністерство оборони