У Києві Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали госпіталь і поспілкувалися з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися. У цьому медичному закладі надають допомогу військовим, які воювали на покровському напрямку й Харківщині, а також брали участь у Курській операції.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та відзначив їх орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

«Хочемо подякувати вам за захист нашої держави та наших людей. За службу на різних напрямках. Усі напрямки важливі, а ви були на найскладніших. Ви наші герої, ми дуже вам усім вдячні», — наголосив Президент.

Також Володимир та Олена Зеленські разом з міністром у справах ветеранів Наталією Калмиковою зустрілися із представниками Медичних сил ЗСУ та військовими психологами.

Учасники зустрічі відзначили позитивні зміни в галузі ментального здоров’я у військовому секторі. Зокрема те, що з’явилася спеціальність психолога, запрацювали групи контролю бойового стресу, розвиваються відділення психологічної реабілітації та кабінети у військово-медичних клінічних центрах і госпіталях, запроваджено посади клінічних психологів.

Перша леді зазначила, що, згідно з опитуванням Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів, серед військовослужбовців психоемоційну нестабільність вважає дуже ймовірним викликом після повернення зі служби понад половина майбутніх ветеранів та ветеранок — 52,6%.

«Треба працювати над тим, щоб допомога була комплексною. Наприклад, щоб вона у шпиталях охоп лювала і поранених військовослужбовців, і членів їхніх сімей, а також медичний персонал, який працює в постійному стресовому середовищі», — зауважила вона.

Крім того, Президент із дружиною ознайомилися із проєктом створення безбар’єрних маршрутів у містах України «Рух без бар’єрів», який у межах ініціативи Олени Зеленської реалізує Міністерство розвитку громад та територій.

«Звісно, державі і громадам тут не обійтися без співпраці всіх об’єктів на цих маршрутах — а це зокрема й бізнеси, що входять чи ще ввійдуть до нашої спільноти «Бізнес без бар’єрів»: торговельні мережі, банки, інші заклади вже змінюються назустріч користувачам і, очікуємо, допоможуть це робити меншим бізнесам», — підсумувала перша леді.

«У пілотних містах України разом з місцевою владою починаємо розбудову та впровадження безбар’єрних маршрутів. Це визначений громадою конкретний транспортно-пішохідний шлях, який буде організовано максимально доступно для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На цьому маршруті всі локації будуть безбар’єрними: перехрестя, переходи, школи, садочки, кав’ярні, громадський транспорт тощо. Будуть навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей», — зазначив Олексій Кулеба.

Він наголосив, що цим проєктом Мінрозвитку має на меті разом із громадами створити приклад, яким може бути і який вигляд має мати міський простір в контексті безбар’єрності комплексно, якісно та безпечно.

«Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які ставатимуть безбар’єрними в межах проєкту. Проте важливо, щоб вони містили якомога більше об’єктів соціального значення, поєднували важливі локації міського середовища. Як приклад — військовий госпіталь у Києві, ключовий об’єкт для столиці, або в місті Дніпро — лікарня Мечникова», — пояснив Олексій Кулеба.

Протягом цього року безбар’єрні маршрути зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями поступово з’являться у 12 містах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та селищі Опішня. У столиці, наприклад, в такий напрямок входитиме модернізація Центрального вокзалу із закільцьованим шляхом до (і від) Хрещатика та Головного військового клінічного госпіталю.

«Часто доводиться нагадувати, що безбар’єрність — зовсім не поодинокий пандус-острівець серед моря недружнього простору, а весь цей простір. Чи, для початку, зв’язний безперешкодний маршрут між домом, роботою, медициною, навчанням. Саме зараз держава робить великий крок до того, щоб це стало реальністю», — зазначила Олена Зеленська.

За планами Мінрозвитку, досвід пілотних громад буде масштабовано на інші населені пункти, які долучатимуться до проєкту. Також Міністерство розвитку громад та територій працює над удосконаленням будівельних норм щодо доступності та інклюзивності.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство розвитку громад та територій