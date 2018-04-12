Із настанням весни, коли сходить сніг, міста і села мають непривабливий вигляд: оголюються стихійні звалища, смітники, які заполонили не тільки околиці населених пунктів, а й центральні вулиці. На видноті захаращені прибудинкові території, парки та сквери.

Традиційно в країні, ось уже 8 років поспіль, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р проводиться всеукраїнська акція «За чисте довкілля». Зазвичай акція проходить у квітні-травні. Прибираються місця громадського відпочинку, зокрема біля водойм, спортивні майданчики, вулиці, узбіччя доріг тощо.

У третю суботу квітня проводиться день благоустрою територій населених пунктів. На часі – висаджування дерев, кущів, поновлення і створення нових зелених газонів, квітників.

Вимоги щодо благоустрою території населеного пункту установлені Типовими правилами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господарства 27.11.2017 р. за № 310 (зареєстровано у Мін’юсті 18.12.2017 р.).

Чимало бруду й сміття часто можна бачити біля великих і малих магазинів та закладів харчування. Варто знати, а отже й вимагати від господарів цих закладів прибирання прилеглої території відповідно до Типових правил. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме: постійне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю).

За інформацією Мінрегіону, у 2017 році було затверджено 13 ДБН (державні будівельні норми). Цього року заплановано перегляд 22 ДБН, наступного – ще 30.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що серед основних нововведень, які впроваджує міністерство, – можливість розміщення у житлових будинках вбудованих дитсадків, введення нових термінів «Блакитна лінія» (обмеження висоти забудови на генеральному плані), «Зелена лінія» (обмеження забудови для збереження зелених територій).

У міністерстві планують, що введення нових державних будівельних норм дозволить заборонити облаштування парковок для автомобілів всередині нових житлових кварталів. На думку керівництва Мінрегіону, житловий простір має використовуватися на благо жителів будинків – створення дитячих ігрових майданчиків, зручних зон відпочинку, озеленення.

Проте нововведення стосуються новобудов. Проблемні питання зі старим житловим фондом, зокрема так званими хрущовками, гаражними кооперативами поруч з будинками мають також вирішуватися.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, упродовж 2017 року та у січні – квітні 2018-го на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 11 тисяч звернень щодо стану благоустрою територій. Заявники в основному зверталися щодо покращення обслуговування та ремонту об’єктів загального користування, відновлення зовнішнього освітлення, поліпшення санітарного стану, будівництва та впорядкування дитячих майданчиків, врегулювання питання паркування автотранспорту тощо. Найбільше цими питаннями переймалися жителі Дніпропетровської (насамперед м. Дніпро та м. Кривий Ріг), Донецької (м. Маріуполь) областей та Києва.

Порушувалося також питання водопостачання та водовідведення в межах населених пунктів, облаштування стічної та дренажної системи, утримання та ремонту бюветів. В основному звернення цієї тематики надходили від жителів Дніпропетровської, Харківської областей та Києва.

Щодо ремонту доріг та незадовільного регулювання дорожнього руху (насамперед обмеження руху вантажного транспорту, відновлення або встановлення технічних засобів (світлофорів), а також інженерного облаштування (пристроїв примусового зниження швидкості), надійшло майже 4 тисячі скарг.

Непоодинокі звернення з вимогою демонтувати самовільно встановлені малі архітектурні форми, переважно із столиці.

Потребують оперативного розв’язання проблеми із безпритульними тваринами у містах, зокрема повідомлялося про факти нападу безпритульних тварин на людей.

Так, на урядову «гарячу лінію» звернулася жителька м. Переяслав-Хмельницький Київської області з проханням вжити заходів щодо відлову безпритульних тварин (собак) на вулицях міста. За словами жінки, зграї собак безперешкодно розгулюють вулицями, агресивно налаштовані до людей. А місцева влада на скарги не реагує.

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області повідомив, що за допомогою волонтерів та КП Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства постійно проводяться заходи щодо зменшення кількості безпритульних тварин у місті. За останній час відловлено та стерилізовано 73 собаки і ця робота триває.

Жителька Новомиргородського району Кіровоградської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з проханням провести регулювання дорожнього руху на одній із вулиць села, де вона проживає. Заявниця повідомила, що з кінця грудня 2017 року по автомобільній дорозі їздять вантажівки до 40 тонн, які руйнують як саму дорогу, так і будинок, де вона проживає, адже стіни сильно трясуться. До всього стоїть такий гуркіт, що про відпочинок можна навіть не мріяти.

Розглянувши звернення, Новомиргородська райдержадміністрація Кіровоградської області повідомила, що насипна дорога була зруйнована у зв’язку з погодними умовами, тому тимчасово вантажні автомобілі рухались по вулиці, де проживає заявниця. Нині дорога відновлена, дорожній рух вантажівок по вулиці припинено. Працівниками Урядового контактного центру було здійснено зворотний зв’язок, за результатами якого заявниця підтвердила, що рух вантажівок повз її будинок припинився.

А житель Первомайська Миколаївської області просив сприяння у відновленні освітлення по вулиці Кам’яномостівська. У вечірній та ранковий час вулиця не освітлювалася, і людям було складно діставатися до будинків. У темряві автовласники могли травмувати пішоходів або останніх могли пограбувати.

За результатами розгляду звернення виконавчий комітет Первомайської міської ради повідомив, що в світильниках зовнішнього освітлення по вул. Кам’яномостівській згорілі лампи були замінені на нові працівниками комунального підприємства «Комунсервіс».

За період з 3 по 11 квітня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 29 964 дзвінка, а також 851 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном,

номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua