Представив голову новоствореного відомства Олександра Ярему на брифінгу в пресцентрі Кабміну профільний міністр Володимир Бородянський.
Олександр Ярема працював в Українському національному комітеті молодіжних організацій з 1997 року. Із 2000-го в Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму займався роботою з дитячими та молодіжними громадськими організаціями. У 2007 році очолював відділ земельного кадастру Державного комітету із земельних ресурсів. Із березня 2016-го — заступник міністра молоді та спорту, повідомляє Укрінформ. Держагентство реалізовуватиме державну політику в галузі національно-патріотичного виховання, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, взаємодії з громадськістю, сприятиме розвитку громадянського суспільства, конкурентоспроможності та самостійності молоді, популяризуватиме здоровий спосіб життя, формуватиме громадянську позицію, підвищуватиме рівень правової культури та ін.