У виступі під час пленарного засідання Саміту майбутнього Президент України зокрема наголосив на важливості того, що світ працює над формуванням спільного уявлення про найкраще майбутнє для людства. Щойно такі колективні зусилля починаються, одразу ж стають явними справжні інтереси.

«Україна підтримує зусилля, спрямовані на збереження єдності, безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання Статуту ООН. І ви всі можете бачити, хто постійно не лише виступає проти цього, а й активно працює над розхитуванням світової єдності.

Цього разу під час роботи над Пактом заради майбутнього та сама невелика група із семи спільників на чолі з росією знову діяла деструктивно, повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам, що підсилюють ефективність Статуту ООН. Ця група завжди так чинила, щоразу, коли ООН намагалася робити те, що працювало б на загальне благо. І ви всі це бачите. Я дякую Німеччині та Намібії за їхню спільну допомогу в розробленні Пакту заради майбутнього. Я також дякую Замбії та Швеції за сприяння переговорам щодо глобального цифрового договору. Я дякую Ямайці та Нідерландам, які співголовували в міжурядовому процесі з підготовки Декларації для майбутніх поколінь. Дуже важливо, що ми чуємо єдиний голос Африки зараз — ця спільна позиція африканських країн зміцнює глобальні зусилля. І я щиро дякую всім країнам, які надали свої корисні пропозиції щодо майбутнього.

Світ потребує мирного майбутнього й стабільного розвитку. І я кажу це як Президент України — країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії росії. І ми добре знаємо, як багато може досягти глобальна єдність, — і тут, в ООН, і через саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі росії та її поплічників.

Зараз ми готуємося до другого Саміту миру, просуваючись разом з нашими партнерами крок за кроком, згідно з формулою миру. І ми працюємо над питаннями продовольчої та енергетичної безпеки, притягненням росії до відповідальності за її терор. Далі ми розглянемо всі інші пункти формули миру, зокрема звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності тощо.І ми готуємо документ, який представимо на другому Саміті миру.

Я запрошую всіх лідерів, нації й надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого мирного майбутнього», — сказав Володимир Зеленський у виступі. «путін украв уже чимало, але йому ніколи не вдасться вкрасти майбутнє світу», — висловив упевненість Президент України.

Зустрічі на полях

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. На зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

«Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, Президентові Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу», — сказав глава держави.Він детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Окрему увагу приділили Плану перемоги, який цього тижня Володимир Зеленський представить Президентові Джозефу Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у Президенти.

«Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень путіна», — додав глава держави.

Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів з відбудови. Напередодні зими один із ключових напрямів — посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти рф.

Того самого дня у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою. Глава держави подякував за всю підтримку від Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 мільярдів євро.

Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого.Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся також із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

«Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене — від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення», — сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 мільярдів євро, а також за підтримку санкцій проти рф. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати роботу із блокування всіх шпарин, які росія використовує для обходу санкцій.

Серед тем обговорення були співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці.

Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, у який увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання.

Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді глава Української держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту Прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічної та оборонної співпраці, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Президент України зустрівся також із Президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю. Він подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розповів про ситуацію на полі бою і підсумки першого Саміту миру. Під час зустрічі обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві, а також доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співпраці.

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро. Володимир Зеленський відзначив незмінну підтримку України та її боротьби з російською агресією, подякував за участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. Сторони обговорили, як зберігати єдність світової спільноти заради миру та ефективність глобальних зусиль.

Відзнака за лідерство

Президент України Володимир Зеленський отримав щорічну відзнаку Американської академії досягнень — The Golden Plate Award. Церемонія нагородження відбулася у Нью-Йорку.

Відзнаку главі держави вручив американський генерал Девід Петреус.

Цією нагородою вже впродовж 60 років відзначають державних діячів, науковців, митців, письменників, підприємців і громадських лідерів за їхній внесок у розвиток людства.

«Я дякую вам за цю честь. І я хочу, щоб ви знали, що в усьому, чого ми досягли дотепер, а головне, в усьому, чого ми ще можемо досягти — наш народ і наша українська хоробрість, — ви стали частиною цього. Ваша допомога, ваш вибір, ваша рішучість не дадуть втратити свободу», — сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними в цій війні. Україна має план перемоги, і цей план глава держави представить США, передусім Джозефу Байдену, Конгресу та обом кандидатам у Президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

«І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням, перемогою свободи без жодних компромісів ціною свободи», — додав він.

The Golden Plate Award вручали також президентам США Джеральду Форду, Джиммі Картеру, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу-старшому, Біллу Клінтону, Бараку Обамі, лауреатам Нобелівської та Пулітцерівської премій.

Джерело:

Офіс Президента