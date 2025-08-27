Цього року під патронатом Президента України відбувся вже другий Національний молитовний сніданок. Його особливістю стало завершення 24-годинної молитовної ініціативи, розпочатої в День Незалежності України. Вона об’єднала людей у всьому світі в молитві за Україну.

На заході були присутні 1200 осіб: військові та члени родин загиблих героїв, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков і релігійних організацій. Серед учасників — понад 350 іноземних гостей із 50 країн, зокрема спеціальний представник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог, американський євангельський пастор Центру віри «Жнива» Марк Бернс, генеральний секретар Всесвітнього баптистського альянсу Елайджа Браун, виконавчий директор організації «Сумка самарянина» Едвард Грем і голова Ради з національної політики Республіканської партії Сполучених Штатів Боб Мак’юен.

Присутні помолилися за закінчення війни та досягнення реального миру, захист українських воїнів і добробут України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важливо знати й відчувати підтримку, яка проявляється у військовій допомозі та молитвах за українців. Він подякував присутнім за те, що вони поширюють правду про війну та єднають навколо нашої країни людей з усього світу.

«Битва добра і зла ще триває. росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. І я вірю, що всі ми разом можемо цього досягти. Ми досягнемо миру, який буде стійким і який буде тривати. Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті — вони лунають сотнями різних мов і від наших друзів із різних духовних спільнот, різних континентів», — сказав глава держави.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який взяв участь у заході, наголосив, що в той час, коли в Україні воїни захищають державу на передовій, рятувальники працюють на місцях російських обстрілів, батьки ведуть своїх дітей у садки та школи, у Норвегії працівники виготовляють оборонні матеріали та нове обладнання для українців, а коаліція охочих, країни Європи та США працюють над тим, як найкраще підтримати Україну й досягти справедливого міцного миру.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю війну, знаючи, що одна людина — лідер росії — могла б закінчити її миттєво. Ми повинні докласти всіх зусиль для досягнення миру — нашими руками, розумом, ресурсами та молитвами. Наші молитви — за право жити, за свободу та безпеку кожної людини. Хай Бог благословить Україну!» — зазначив він.

Слова підтримки надіслали лідери найбільших християнських спільнот світу.

Папа Римський Лев XIV наголосив, що молиться разом з усіма українцями та небайдужими до долі України про закінчення війни та досягнення справедливого тривалого миру, захист від російських атак, повернення всіх полонених і дітей та зцілення поранених.

Патріарх Варфоломій зауважив, що молиться за подальший захист і визволення України. «Нехай Всемогутній Бог дарує Україні мир, стабільність та єдність і зміцнює витривалість усіх, хто працює заради свободи та гідності», — наголосив він.

Архієпископ Йоркський Стефан Коттрел у зверненні зазначив, що молиться за українців, які втратили рідних і дім, за українських захисників, які ризикуючи життям боронять свою країну, і за те, щоб світ не залишався осторонь.

Джерело: Офіс Президента