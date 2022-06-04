Життя у вільній демократичній країні в колі європейської родини. Україна впевнено рухається до своєї мети, мужньо чинячи опір повномасштабному російському вторгненню вже 100 днів. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна неодмінно переможе. І всі українці щодня, кожен на своєму місці, але разом, наближають цей день. Багато хто навіть ціною свого життя», — зазначив очільник уряду. Урядовці вшанували всіх героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України, хвилиною мовчання.

Денис Шмигаль акцентував, що майже два місяці тому російських загарбників повністю вигнали з Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Військові тоді завдали ворогу стратегічної поразки і врятували країну.

«Одразу після цього уряд почав розробляти план термінового відновлення критичної інфраструктури та першочергових некапітальних ремонтів. За ці два місяці надано 2,3 мільярда гривень на ці ключові завдання. Київська та Чернігівська області отримала по 400 мільйонів гривень. Харківська та Сумська — по 250 мільйонів. Місту Київ передбачено 200 мільйонів, Житомирській області — 100 мільйонів, а Миколаївській — 56», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Об’єднані зусилля

Денис Шмигаль нагадав, що уряд закликав місцеву владу за змогою також надавати кошти на відбудову.

«Бачимо тут позитивну синергію. Наприклад, керівництво Києва долучилося до програми відновлення уряду, передбачивши кошти з місцевого бюджету на відбудову зруйнованого житла та об’єктів інфраструктури. Нині відбувається перший етап відбудови. Оцінюємо збитки, складаємо технічну документацію проєктів, ремонтуємо критично важливі об’єкти. Завдання уряду — щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів було відновлено. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. Там, де це можливо, відремонтуємо школи, дитячі садочки та лікарні. У чотирьох повністю деокупованих областях нині готується відновлення 83 лікарень, 59 дитячих садочків, 122 шкіл», — розповів Прем’єр.

Він повідомив: «Якщо треба, міністри виїжджають на місця. Особливо туди, де проблеми з опаленням і сильно пошкоджені ТЕЦ. Протягом місяця чекаю на чіткі плани від міністерств і місцевої влади, як проходитиме опалювальний сезон у цих містах і містечках. Хочемо, щоб українці поверталися додому. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови. Усе, що можливо швидко відремонтувати, має бути відновлено».

Тарифи не підвищуватимуться

Прем’єр поінформував, що від початку бойових дій українські енергетики повернули світло для понад 4,5 мільйона українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Уся Київщина знову з газом.

«Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі — на трьох із п’яти водонасосних станціях. Складна ситуація. У майже третини міста води немає. Уряд передбачив 150 мільйонів гривень, щоб максимально швидко розв’язати цю проблему. Відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Почали ремонт котелень. Російські війська зруйнували більш як 200 котелень. Завершуємо роботи з відновлення на 37. Рухатимемося далі в міру безпекової ситуації», — зауважив він.

У контексті підготовки до опалювального сезону уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною 7400 гривень за тисячу кубів. Це дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи для людей.

«В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження. У чотирьох зараз зафіксовано 35 тисяч пошкоджених або зруйнованих об’єктів. Майже 75% з цих об’єктів — на Київщині. На Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються.

Триває розмінування територій. Понад 30 мільйонів гектарів потребують розмінування. І це лише початкові оцінки. Рятувальники розмінували 2,7 мільйона гектарів. Плануємо долучати якомога більше міжнародних партнерів, щоб пришвидшити процес», — зазначив очільник уряду.

Він додав, що великі проєкти відбудови почнуться одразу після перемоги. Разом з європейськими партнерами та союзниками з усього світу Україна не просто відбудовуватиме зруйноване, а будуватиме повністю нову країну, нову інфраструктуру, нову економіку. Нині мета номер один — перемога України, і на цьому концентруються всі ресурси.

Уряд передбачив 34,4 мільярда гривень органам системи МВС. Із них 33,6 мільярда підуть на підвищені виплати героям, які на передовій боронять Україну. 275 мільйонів — для ДСНС та рятувальників. Надано 510 мільйонів гривень для СБУ, 300 мільйонів з яких піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження.

Наостанок Прем’єр закликав міжнародні компанії вже відновлювати свою роботу в Україні, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Прем’єр підкреслив, що уряд максимально допомагатиме.

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«Урядового кур’єра»