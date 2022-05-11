Перед початком чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що цими днями 77 років тому в Європі закінчилася Друга світова війна. Найстрашніша війна в історії людства. Війна, після якої європейці сказали: «Ніколи знову». Але через 77 років у Європі знову велика війна, яку розв’язала росія.

«І в цій війні за свою свободу українці не самі. Ми сформували коаліцію, яка допоможе нам перемогти. Об’єднали навколо себе весь цивілізований світ. Президент США підписав закон про ленд-ліз, який дасть змогу прискорити й наростити військову допомогу Україні. Велика Британія анонсувала додаткову програму військової допомоги та підтримки обсягом 1,6 мільярда доларів.

Цього тижня США та Велика Британія затвердили чергові пакети санкцій проти агресора. Чекаємо, що найближчим часом і Європейський Союз запровадить шостий пакет санкцій із дієвими інструментами проти енергосектору росії», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду додав, що і в питанні міжнародної торгівлі є важливі та позитивні новини.

«ЄС і Велика Британія вже ухвалили рішення про скасування мит і тарифів на українські товари. Тепер до такого рішення приєдналася Канада. Крім того, Америка скасувала двадцятип’ятивідсоткові тарифи на українську сталь, а це один з основних товарів нашого експорту в США», — уточнив Денис Шмигаль, подякувавши партнерам нашої держави за рішення на підтримку України та її економіки.

Успішно проходимо найважчу посівну

Прем’єр говорив і про російську блокаду українських портів, важливість розблокування нашого експорту.

«Україна — один із гарантів світової продовольчої безпеки. І те, що росія блокує експорт української продукції, може призвести до глобальної продуктової кризи. Україна вже сформувала стратегічні запаси харчів, яких нам вистачить на роки. Але дедалі більше світових лідерів усвідомлює, що без українських продуктів на окремі частини світу може чекати справжній голод. Тому потрібно діяти», — наголосив Прем’єр.

Він поінформував, що завдяки злагодженій роботі аграріїв та держави країна доволі успішно проходить найважчу в нашій історії посівну кампанію: «Станом на 9 травня різними сільгоспкультурами вже засіяно 8,6 мільйона гектарів, що лише на 24% менше за торішні показники. Аграрії отримали більш як 20 мільярдів гривень пільгових кредитів за різними держпрограмами. Ми допомогли з насінням, пальним, добривами. Усе це для того, щоб галузь не зупинялася та працювала на відновлення економіки. У березні проведення посівної називали одним з найбільших викликів для держави на економічному фронті. Підбиваючи проміжні підсумки, можемо сказати, що ми з цим завданням впоралися всі разом».

Проте, за словами Дениса Шмигаля, потрібно розуміти, що в нинішніх умовах посіяти — це половина роботи. Урожай ще потрібно зібрати й експортувати.

«Робота з розширення нашого експорту триває постійно, у щоденному режимі. Домовляємося з іншими країнами про розширення наших експортних можливостей через їхні порти. Збільшуємо пропускну спроможність нашого західного кордону, покращуємо залізничну та автомобільну логістику. Разом з усіма міжнародними партнерами та організаціями шукаємо шляхи розблокування нашої морської торгівлі», — зазначив очільник уряду.

Важливі рішення

Україна з усіма партнерами обговорює великий план відновлення. Уже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи. Денис Шмигаль зауважив, що одним з основних джерел наповнення Фонду відновлення мають стати конфісковані російські активи та кошти. Адже росія має заплатити за те, що зруйнувала в Україні.

Уряд ухвалив документ, згідно з яким, російські активи на території України переходять державі, а саме державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

«Ми заберемо все, чим володіє росія в нашій країні, і спрямуємо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», — прокоментував Прем’єр.

Як уточнили в Міністерстві економіки, Націнвестфонду передаватимуть примусово вилучені об’єкти права власності росії та її резидентів. Ще в березні парламент ухвалив закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО. Такі рішучі дії України зумовлені агресивною війною, яку розпочала російська федерація проти нашої держави. Національний інвестиційний фонд керуватиме вилученими активами, доки держава не визначить, як розпорядитися ними в майбутньому.

До слова, в Україні запустили телеграм-бот для розшуку російських активів. Кожен, хто має інформацію про якийсь із російських активів, може повідомити про це через @RuAssetsBot і допомогти компетентним органам. А вони далі працюватимуть над санкціями чи над його конфіскацією на користь Української держави для відновлення її економіки. Повідомляти можна і про російські активи, що перебувають в Україні, і про ті, що за кордоном. Повідомлення через @RuAssetsBot будуть анонімними.

Автори ініціативи, серед яких Міністерство внутрішніх справ, наголошують: «Тепер завдати удару по рашистській економіці можна просто зі свого смартфону! Будь-який російський актив, що працює в Україні, — це їхні крилаті ракети, снаряди для важкого озброєння та набої. У нас досі чимало російського бізнесу, за яким прямо або приховано стоять активні учасники рашистського режиму. Вони ховають свої багатства в офшорах, записують на підставних осіб або родичів. Треба розшукати, конфіскувати такі схованки і спрямувати на відновлення України».

Уряд ухвалив важливі рішення, спрямовані на підтримку всіх українців у ці складні часи. Зокрема, Кабмін подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

«Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів не на часі. Також у межах цих законів буде визначено компенсаторні механізми, які допоможуть підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення», — зауважив очільник уряду.

Серед інших найактуальніших нині питань — дефіцит пального.

«Усі розуміють, що є об’єктивні причини такої ситуації: росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому Міністерство економіки працює 24/7, аби подолати дефіцит для всіх споживачів. Максимально спрощуємо ввезення пального в Україну, розширюємо географію його отримання. Зокрема йдеться про завезення пального із країн Перської затоки, Азербайджану, Близького Сходу», — каже Денис Шмигаль.

Своїм рішенням уряд погодив необхідні регламенти для завезення пального з Азербайджану, країн Перської затоки та Близького Сходу. Щоб пальне з’явилося в достатній кількості й його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій.

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«Урядового кур’єра»