У Києві Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Юлія Свириденко провели зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом

Глава держави офіційно отримав від Сполучених Штатів Америки проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Президент окреслив принципові основи, важливі для українців. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це мало наслідком гідне закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна з перших секунд російського вторгнення прагне миру та підтримує всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Наша країна з початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття, та готова й зараз конструктивно працювати з американською стороною і партнерами в Європі та світі, щоб результатом став мир.

Глава держави розраховує найближчими днями обговорити із Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, потрібні для миру.

«Ми дуже вдячні Президентові Трампу, Сполученим Штатам, усьому американському народові. Ми міцно стоїмо, тому що маємо таких сильних партнерів», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент окремо відзначив важливість реалізації програми PURL щодо закупівлі американського озброєння, передусім систем ППО, для потреб України.

Деніел Дрісколл зауважив, що Президент США Дональд Трамп і його

команда дуже поважають Україну. Міністр висловив захоплення тим, з яким героїзмом українці захищають свою батьківщину.

Володимир Зеленський наголосив, що в росії поки що не видно намірів припиняти агресію проти України, вона продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

«Вони атакували західну частину України. Дуже багато людей загинуло. Особливо жахлива трагедія — в Тернополі», — зазначив глава держави.

На 20 листопада було відомо, що внаслідок цього обстрілу загинули 27 людей, серед них троє дітей. Пошук досі триває.

Президент передав міністрові Сухопутних військ США матеріали з інформацією про іноземні компоненти, що містяться в російській ракеті Х-101, якою рф ударила по Тернополю. Її було виготовлено цього року, і в складі ракети є компоненти зокрема з таких країн: США, Німеччина, Китай і Тайвань, Нідерланди, Японія, Швейцарія та Велика Британія. Глава держави зауважив, що без компонентів, які виробляють компанії з різних країн, в росії не було б змоги виготовляти такі ракети. Тому вкрай важливо посилити санкційний тиск і перекрити всі можливі шляхи потрапляння таких компонентів до рф.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з міністром Сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки Деніелом Дрісколлом зазначила, що його візит дає змогу представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

Прем’єр-міністр переконана, що в час, коли росія продовжує вбивати мирних українців, цілити ракетами в житлові будинки і критичну інфраструктуру, стратегія тиску на державу-агресора залишається ефективною.

«Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну», — наголосила очільниця уряду.

Окремо Юлія Свириденко підтвердила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, який ініціював Президент США Дональд Трамп, успішно розпочав роботу та розширює діяльність.

