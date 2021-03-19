Якщо до Сум заїжджати з Роменської автотраси, праворуч неодмінно приверне увагу масштабне студентське містечко, що з ранньої весни до пізньої осені потопає у зелені. Саме тут розташований Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, один із підрозділів якого ось уже 40 років — Нав­чально-науковий інститут фізичної культури. Нині його справедливо називають спортивною Меккою краю.

Про становлення, сьогодення і майбутнє навчального закладу кореспондентові «УК» розповідає його директор Михайло ЛЯННОЙ.

— Михайле Олеговичу, значна частина вашого життя пов’язана саме з альма-матер.

— Безперечно, і я щасливий, що моя доля склалася саме так, а не інакше. Адже тут я ствердився спершу як студент, працюю як викладач і науковець, а ось уже шостий рік очолюю колектив. Погодьтеся, не помилитися з вибором у житті означає вельми багато, а я не помилився.

— Чи можете одним реченням сформулювати головне призначення інституту?

— Готуємо висококваліфікованих фахівців у галузях фізичної культури і спорту, туризму, громадського здоров’я, фізичної терапії та спеціальної освіти, конкурентоспроможних та затребуваних на ринку праці.

— Сумський інститут фізкультури в Україні вважають одним із найбільш авторитетних, фахових і перспективних. Завдяки чому?

— Чинників не один і не два. Зрештою, професійне реноме напрацьовуємо ось уже впродовж останніх 40 років, починаючи від формування професорсько-викладацького складу та створення сучасної матеріально-технічної бази до, здавалося б, незначних щоденних штрихів, які доповнюють загальну картину.

А інакше не можна, адже готуємо не тільки і не стільки високоосвічених учителів фізичної культури, які давно зруйнували давні стереотипи, а фахівців-інтелектуалів, які глибоко обізнані й успішно застосовують на практиці знання з анатомії, фізіології, біомеханіки тощо. Нині, коли тривають процеси децентралізації, укрупнення районів, створення ОТГ, розвивається туристична галузь, зростає увага до фізичного здоров’я, такі фахівці не просто затребувані, вони вкрай необхідні і в освіті, і в багатьох інших галузях.

— Щоб підготувати кваліфікованого фахівця, потрібна насамперед відповідна база і колектив викладачів.

— Маємо і те, й інше. Стосовно бази, то вона одна з найкращих серед споріднених вишів країни. До того ж створена власними руками впродовж 40 років, починаючи від заснування факультету фізичного виховання, надання 2006-го статусу Навчально-наукового інституту і закінчуючи сьогоденням.

Ось лише неповний перелік нашої бази: стадіон зі штучним покриттям бігових доріжок і секторів із трибунами на 3 тисячі місць, приміщення під трибунами, де взимку тренуються легкоатлети. Є поле для хокею на траві, два басейни, ігрова, гімнастична і тренажерна зали, три спеціалізовані зали єдиноборств, зала лікувальної фізкультури, лижна база. А ще працюють навчальний центр та науково-дослідна лабораторія з логопедії, кабінети анатомії, фізіології, біомеханіки, масажу, спортивної медицини, туризму.

Ними користуються не лише студенти і викладачі, а й учасники різноманітних змагань, яких залюбки приймаємо в себе: з футзалу, вільної боротьби, туризму, спортивної гімнастики, настільного тенісу, легкої атлетики, панкратіону, пауерліфтингу, волейболу, спортивної аеробіки тощо.

Наш викладацький колектив — майже 100 осіб, які працюють на семи кафедрах. Серед них професори, доктори і кандидати наук, заслужені працівники фізичної культури і спорту, заслужені тренери. Левова частка викладачів — випускники інституту, які передають свої знання, вміння, навички, життєвий досвід наступним поколінням.

Нині, наприклад, більш як 80% фахівців спортивної галузі Сумщини різних напрямів — від учителів фізичного виховання в ЗОШ до керівників спортивних організацій — мають дипломи нашого закладу.

— За роки роботи інститут дав путівку у спортивне життя тисячам випускників. З-поміж них справжні зірки, якими варто гордитися.

— Навчально-науковий інститут — спортивний центр. Серед наших студентів та випускників чимало спортивних зірок світового рівня, кавалерів високих державних нагород, які своїми успіхами на Олімпійських іграх, чемпіонатах і розіграшах кубків світу і Європи, всесвітніх Універсіадах, Дефлімпійських іграх прославили не лише свою альма-матер, а й Сумщину, Україну. Це біатлоністи Валентина і Вік­торія Семеренки, Олександр Біланенко і Юлія Журавок; футболісти Олег Гусєв; двічі чемпіон англійської Прем’єр-ліги, володар Кубка Англії та Кубка англійської футбольної ліги у складі команди «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко; легкоатлети Тетяна Головченко й Інна Кашина; лучники Анастасія Павлова і Лідія Січеникова. Перелік атлетів світового рівня, яким путівку у великий спорт дав інститут, можна продовжувати.

Пам’ятаємо нашого випускника 1993 року Олександра Аніщенка, який загинув у зоні проведення АТО. Посмертно йому присвоєно звання Героя України. За героїзм у захисті суверенітету України державних нагород удостоєно Андрія Рєзніка, Артура Абрамітова, Максима Наріжного. Імена вихованців — захисників країни назавжди в нашій пам’яті.

— Про багатогранні здобутки інституту розповідає книжка «Спортивній кузні Сумщини — 40», у презентації якої мені випало брати участь.

— Її автор — спортивний коментатор заслужений журналіст, провідний фахівець інституту Михайло Осташевський. До речі, єдиний в Україні спортивний журналіст, який поєднує творчу роботу з виступами на престижних змаганнях у своїй віковій категорії. Він найтитулованіший спринтер України серед спортсменів старшого віку.

Книжка продовжує серію із двох попередніх, що вийшли з нагоди 30-ї і 35-ї річниць із часу заснування інституту. Це спортивна енциклопедія закладу, яка охоплює історію досягнень за чотири десятиліття від «А» до «Я».

Показова статистика, яку узагальнив автор до ювілею закладу: підготували або причетні до інституту 100 майстрів спорту міжнародного класу, 24 заслужені майстри спорту, 172 чемпіони і призери світових та європейських чемпіонатів, Кубка світу, 17 кавалерів державних нагород, дев’ятеро заслужених працівників фізичної культури і спорту (загалом звання заслуженого удостоєно 43 особи). А це підтвердження, що навчання в нашому виші спрямоване на всебічний розвиток людини, формування неповторної особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї на користь суспільства.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Михайло ЛЯННОЙ. Народився 1971 року в місті Глухові Сумської області. 1992-го закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «фізичне виховання». Трудову і наукову діяльність розпочав у цьому виші викладачем кафедри теорії та методики фізичної культури. Працював на різних посадах, а з 1 лютого 2016-го очолює заклад.

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичної культури. Автор більш як 100 наукових та навчально-методичних публікацій. Нагороджений Грамотою і Подякою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Подяка мера».