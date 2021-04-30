Тернопільські шляховики взялись енергійно виконувати цьогорічні завдання і плани. Порівняно з минулим роком на місяць швидше повноцінно відкрили будівельний сезон, точніше, з 22 березня почали роботи на державних дорогах. Є намір відновити понад 200 кілометрів таких автошляхів. Ідеться про п’ять доріг державного значення та дев’ять мостів. По подробиці звернулися до в.о. начальника Служби автомобільних доріг в області Миколи ДОВГОШИЇ.

— Пане Миколо, цьогоріч запланували відремонтувати більше кілометрів доріг, ніж торік?

— Ще п’ять років тому на Тернопільщині не відремонтували жодного кілометра державних доріг. Та завдяки програмі «Велике будівництво» торік у краї відновили понад 160 кілометрів. З них у верхньому шарі готові 84,5 кілометра. У населених пунктах тепер облаштовують тротуари й нову систему освітлення, бар’єрне огородження, встановлюють дорожні знаки нового зразка.

Цього року Служба автомобільних доріг в Тернопільській області поставила за мету відновити понад 200 кілометрів доріг державного значення. Цей показник рекордний за всі роки незалежності. Окреслений план більший, ніж сукупна протяжність відремонтованих автошляхів на Тернопіллі з 2010-го до 2019 року.

Уже чинні дві постанови Кабінету Міністрів, які передбачили обсяг фінансування відновлення доріг державного значення цього року. Уперше за понад десять років Тернопільщина — в лідерах за кількістю профінансованих об’єктів. На початку року уряд передбачив кошти на ремонт усіх перехідних об’єктів та деяких нових.

— На яких дорогах державного значення розпочали відновлювальні роботи?

— На замовлення Служби автомобільних доріг в області проводять два види робіт: поточний середній ремонт і капітальний. Нині підрядні організації працюють на п’ятьох дорогах державного значення та дев’ятьох мостах.

Найперше роботи розпочали на цьогорічному пріоритетному об’єкті «Великого будівництва» — дорозі Єдності М-30 Стрий — Ізварине. На Тернопільщині вона збігається з наявним тепер автошляхом М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка. Цього року цей автошлях цілковито відремонтуємо. 2018-го його полагодили до обласного центру, а тепер ремонтуємо на відрізку Тернопіль — Бережани аж до межі з Івано-Франківською областю.

До слова, від Тернополя через місто Бережани до меж Івано-Франківщини ця дорога не знала ремонту ще з 1990-х років. Шляховики зробили вже чимало. Зняли старе зношене покриття на 31 кілометрі, укріпили основу дороги на 16 кілометрах, влаштували вирівнювальний нижній шар дорожнього покриття з асфальтобетону на 13 кілометрах, узялися за облаштування тротуарів, освітлення на цій ділянці, встановлення бар’єрного огородження. Ще лагодимо шість штучних споруд на відтинку Тернопіль — Бережани: у селах Підгороднє, Почапинці, Плотича, Шибалин, на обході селища Козова. Сама ділянка дороги поточного середнього ремонту до Бережан становить 47 кілометрів.

— Дорога Єдності проходить через Бережани. Чи ремонтуватимуть у місті старі комунікації?

— Старі комунікації в цьому місті лагодили ще до 1950 року, є навіть дерев’яні. Відремонтують ті, які проходять під самою дорогою. Оголосили три закупівлі, очікуємо підписання угод у травні й червні.

— Торік шляховики активно працювали на міжнародній трасі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці —Тереблече. І надалі втілювати цей проєкт планували цього року, отже він залишився перехідним. Роботи вже розпочали?

— Так, 145 кілометрів цього автошляху почали відновлювати торік. Цього року підрядник завершить роботи на чотирьох ділянках. Верхній, фінішний шар покриття вже почали облаштовувати. На чотирьох кілометрах траси його вже уклали. Шляховики й надалі займаються водовідведенням, встановлюють бар’єрне огородження, роблять тротуари, облаштовують освітлення в населених пунктах, наносять дорожню розмітку.

Вирівнювальний десятисантиметровий шар великозернистого асфальтобетону укладено на п’ятьох кілометрах дороги Р-39 Броди — Тернопіль. Попередньо на шести кілометрах відфрезували зношене покриття і провели укріплення основи дороги методом холодної регенерації.

За програмою «Велике будівництво» торік відновили 11,6 кілометра від межі із Львівщиною до селища Залізці. Цього року, керуючись маршрутним принципом, відновлення автошляху продовжили до села Хомівка.

— Виробничий гул було чути торік і на важливій для області дорозі Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль. Цієї весни тут працюють шляховики?

— Торік дорожники почали ремонтувати 10 кілометрів цієї траси від селища Дружба до Дарахівського перехрестя. Цього року маємо відновити решту дороги Н-18 в межах Тернопільщини. Уже відфрезували 19 кілометрів, провели регенерацію основи на 10 кілометрах, на стількох само уклали вирівнювальний шар дорожнього покриття. Крім оновлення покриття, в населених пунктах встановлять освітлення, облаштують пішохідні доріжки, бар’єрні огородження, замінять дорожні знаки. У місті Монастириська шляховики, аби поліпшити безпеку руху, й надалі встановлюватимуть на ділянках із крутими поворотами, спусках і підйомах дельтаблоки за типом Нью-Джерсі. У межах Монастириськ і села Дарахів на небезпечних ділянках тротуари матимуть перила.

— Перехідним проєктом стала й територіальна дорога Т-20-10 Збараж — Підволочиськ. Тепер робота тут теж закипіла?

— Безперечно. П’ять кілометрів першого шару дорожнього покриття на цьому автошляху уклали. Поточний середній ремонт тут запланували провести на 8,9 кілометра. 2020 року на 4 кілометрах цієї територіальної дороги провели регенерацію основи та уклали вирівнювальний шар. Цього року ділянку накриють верхнім шаром і продовжать ремонт. Підрядна організація почала на цій трасі лагодити міст.

— Загалом шляховики цього року мають відремонтувати на Тернопіллі дев’ять мостів. Скільки з них капітально?

— Головних мостів, що капітально ремонтуватимемо, два. 2019 року в селі Лисівці Товстенської ТГ штучна споруда через річку Серет на трасі Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський завалилася. Були певні проблеми з виготовленням проєктно-кошторисної документації, але торік усі процеси ми пришвидшили, провели торги й розпочали на ньому необхідні роботи. Береги річки з’єднали балками прогонової будови. Мостобудівники завершили монтаж 21 балки на мосту, згодом облаштовуватимуть залізобетонну розподільчу плиту. Підрядна організація зведе тут міст завдовжки 64 метри. Проїзна частина цієї штучної споруди матиме ширину 8 метрів, на ній буде дві смуги руху. Передбачили два тротуари по 2,25 метра кожен. Стати до ладу ця штучна споруда має вже цього року.

У селі Струсів міст не лагодили пів століття. Одна з балок над річкою на автошляху Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль дала тріщину. Аби запобігти руйнуванню, проїзд закрили для всіх видів транспорту. Торік розпочали відновлення цього мосту. Нинішньої весни мостобудівники взялися за активні роботи. Стару споруду розібрали. Завершили облаштування тимчасового об’їзду для місцевих жителів. Почали бетонування нових опор під арки з гофрованої труби.

Головне завдання мостовиків — зробити прогонову будову, яка б витримувала сучасний потік транспорту, адже траса Н-18 на Тернопільщині дуже завантажена. Згідно із проєктом, міст у Струсові з балкового перероблять на арковий. Облаштують три елементи труби. Підрядна організація замовила виготовлення у підприємства Via Con гофрованої арки необхідного розміру. Габарити мосту збільшать до 9 метрів. Розширять тротуари по обидва боки, вони будуть завширшки 1,5 метра.

— Цікаво, чи оголосили тендери на ремонт цього року інших об’єктів.

— Певна річ. Прагнемо відремонтувати найпроблемніші ділянки доріг у краї. Особливо відтинок автошляху Т-20-16 Бучач — Товсте до села Язловець, що входить до Бучацької територіальної громади. Його відвідувати дуже люблять туристи й віряни Римо-католицької церкви. Адже тут їх приваблює місцевий замок, реколекційний дім сестер закону Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та музей засновниці цього жіночого монастиря Марцеліни Даровської. Оголосили тендери на ремонти двох ділянок дороги Т-20-16 Бучач — Товсте.

У списку найгірших ділянок — відрізок від обласного центру до селища Гримайлів автотраси Т-20-02 Тернопіль — Скалат — Жванець. Очікуємо на їхнє дофінансування, завершення закупівель і початок робіт.

Плануємо поточний середній ремонт шляхопроводу доріг Р-41 (обхід Тернополя) та Н-02 Кременець — Біла Церква (від перетину з дорогою Р-43 Тернопіль — Ланівці до межі з Хмельницькою областю). Особливість об’єкта Т-20-20 Мишковичі — Дружба — те, що місцева ОТГ вирішила співфінансувати ремонт обсягом 10%. Це найбільше співфінансування за останні десять років, коли громада долучається до ремонту доріг державного значення.

— Чи йдеться про нове будівництво доріг?

— У процесі два проєкти. Головний об’єкт нового будівництва, який втілюємо в області, — перша черга будівництва північно-східної ділянки обходу Тернополя. Крім самої дороги, йдеться про зведення транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині М-19 та обходу обласного центру.

Північно-східний обхід Тернополя — автошлях першої технічної категорії з чотирма смугами руху, будівництво якого дасть змогу розвантажити вулиці обласного центру від транзитного транспорту та поліпшити безпеку руху. Він з’єднає села Шляхтинці та Смиківці й дві міжнародні траси М-19 та М-12. Фінансує будівництво Європейський інвестиційний банк.

Землевідведення — важливий етап підготовки до будівництва цієї ділянки, яке розпочали торік. Кошти на компенсацію громадянам надав уряд. 29 земельних ділянок із 56 вже викупили. Процедуру викупу землі проводить Тернопільська облдержадміністрація. Отримали ще 16 згод на викуп землі від краян. Плануємо завершити цю роботу до кінця травня, аби Укравтодор міг розпочати торги на проведення самих дорожніх робіт.

Уже виготовляють проєкт будівництва другої черги обходу Тернополя.

— Тернопільські шляховики не лише дбають про ремонт, будівництво доріг, а й створення вздовж трас зеленої зони.

— Так, працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області нещодавно висадили дві алеї вздовж ремонтованої за програмою «Велике будівництво» ділянки. Пів тисячі дубів і три сотні саджанців самшиту відтепер ростуть у смузі відведення автошляху М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Протяжність кожної зеленої зони становить майже 700 метрів. Через кілька років ці рослини створять природний снігозахист ділянки траси.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола ДОВГОШИЯ. Народився 12 травня 1992 року в селі Новосілка на Тернопільщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ, де отримав диплом юриста. Працював у правоохоронних органах. Був першим заступником начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, а з червня 2020 року виконує обов’язки її керівника.

ПРЯМА МОВА

Ігор ГАЙДУК,

заступник голови Тернопільської облдержадміністрації:

— За програмою «Велике будівництво» в області на нинішній рік запланували втілення 16 проєктів ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів інфраструктури. Ідеться про школи, дитсадки, стадіони, об’єкти економічного та туристичного спрямування. Плануємо завершити «Водну арену» в Тернополі.

Цього року заплановано відремонувати майже 200 кілометрів автошляхів державного значення. Буде втілено й проєкти відновлення автошляхів місцевого значення (комунальні та дороги, які на балансі управління капітального будівництва ОДА) загальною протяжністю майже 120 кілометрів. Торік 75 кілометрів таких доріг відремонтували. Підхід маршрутний, тобто наголос передусім на під’їзних шляхах до шкіл, дитсадочків, спортивних споруд. Тернопільщина від початку впровадження програми «Велике будівництво» отримала рекордне фінансування саме на будівництво доріг і спорудження та ремонт об’єктів інфраструктури.