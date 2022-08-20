Відтепер єдину інформаційну політику з відсічі збройній агресії російської федерації проти нашої держави просуватиме новостворений Мілітарі Медіа Центр у галузі оборони України, робота якого розпочалася на базі Міністерства оборони України. Це обєднаний медійний майданчик, де акумулюватимуться всі комунікаційні спроможності сил оборони та безпеки держави.

«Ідеться про спільну інформаційну роботу комунікаційних підрозділів силових відомств держави», — зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, презентуючи представникам сил оборони та складових сектору безпеки концепцію Мілітарі Медіа Центру. Участь у заході взяли представники Київської асоціації військових аташе.

Ганна Маляр акцентувала, що з початком широкомасштабної агресії рф проти України наша держава зіткнулася з інформаційними викликами, яких раніше не було.

«Та ми добре впоралися з ними й набули унікального досвіду. Наші нинішні цілі — стати єдиним голосом сил безпеки і оборони країни. Адже ми разом на всіх фронтах включно з інформаційним маємо стати надійним джерелом інформації в галузі оборони. Разом, співпрацюючи і доповнюючи одне одного, зможемо дати об’ємнішу картину подій, що розгортаються на фронті», — цитує слова заступниці міністра оборони пресслужба відомства.

У складі Мілітарі Медіа Центру взаємодіятимуть представники комунікаційних підрозділів Міністерства оборони, Збройних сил України, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Укроборонпрому.

Мілітарі Медіа Центр сприятиме роботі українських та іноземних журналістів, які висвітлюють російсько-українську війну. Тут відбуватимуться брифінги, пресконференції, інформування про поточні події за участі представників силових структур держави, дискусійні та експертні панелі, присвячені тематиці обороноздатності України.

У межах презентації Мілітарі Медіа Центру відбулося нагородження представників інформаційно-медійних структур Міністерства оборони і Збройних сил України. Ганна Маляр від імені міністра оборони Олексія Резнікова вручила відомчу відзнаку військовому журналістові капітану Данилові Іщенку, який під час виконання бойового завдання на Харківщині потрапив під ворожий обстріл, був поранений і втратив кінцівку.

Нагороди Міністерства оборони отримали кореспондент Інформаційного агентства підполковник Оксана Іванець та радник зі стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ Людмила Долгоновська.

Заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковник Микола Балан підтримав початок роботи Мілітарі Медіа Центру та від імені головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного вручив відзнаки офіцерам служб зв’язків з громадськістю лейтенантові Валерії Скорик, старшому лейтенанту Андрієві Безруку та молодшому лейтенантові Ірині Рибаковій.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»