П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про закінчення 29.12.2019 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодами 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 та 7304 49 95 00.
Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.11.2014 № АД – 326/2014/4421-06 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки".
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України