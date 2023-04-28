Щирими переговорами пресслужба Святого Престолу назвала зустріч у Ватикані Папи Франциска та Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який перебував у Римі з робочим візитом. Під час аудієнції обговорювали питання, пов’язані з війною в Україні, особливу увагу приділено гуманітарному аспекту та зусиллям на відновлення миру. Обговорено українську формулу миру, допомогу в поверненні вивезених росією на її територію українських дітей, а також різні питання, що стосуються життя та діяльності церков у країні.

У повідомленні пресслужби зазначено, що розмова очільника українського уряду зі Святішим Отцем тривала приблизно пів години, після чого відбулися представлення делегації та обмін подарунками.

Папа Франциск подарував бронзове лиття, що зображує квітку, яка проростає, з написом: «Мир — це делікатна квітка». А також спеціальні видання Послання на цьогорічний Всесвітній день миру, Документа про загальнолюдське братерство, фотоальбом про молитву за світ, уражений пандемією, і примірник книги «Енцикліка про мир в Україні», до якої ввійшли всі висловлювання Святішого Отця, що стосуються війни, які прозвучали протягом перших дев’яти місяців після широкомасштабного російського вторгнення.

Денис Шмигаль подарував репродукцію відомого «бородянського півника», декоративного виробу Васильківського майолікового заводу, що став символом незламності українського народу, прикрашеного колосками з України, і фотоальбом про війну, що триває в Україні, та опір українського народу.

Використати вплив на благо

Після зустрічі у Ватикані з Його Святістю Денис Шмигаль написав у телеграмі: «Розповів йому, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала росія. Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих українців, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.

Передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі. Подякував Його Святості за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі».

До слова, днями оприлюднено нові цифри: за період повномасштабного вторгнення на територію нашої держави рф викрала, злочинним способом депортувала на свою територію 20 тисяч українських дітей.

Про міцність та непохитність

Напередодні українська урядова делегація взяла участь в українсько-італійській конференції з відбудови України, яка вкотре засвідчила: союзники готові підтримувати нашу державу військово, фінансово, політично й зацікавлені в реалізації проєктів відбудови. Тож Україна разом з міжнародними партнерами формує міцну та непохитну підтримку нашої держави й залучає іноземний бізнес до відбудови зруйнованого російськими окупантами.

У Римі відбулися зустрічі Дениса Шмигаля з керівництвом Італії. Обговорено актуальні напрями співпраці, зокрема у фінансовій, оборонній та санкційній сферах. «УК» уже інформував, що Президент Італії Серджо Маттареллі заявив, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Після зустрічі з керівниками Парламенту Італійської Республіки Денис Шмигаль у телеграмі написав: «Маємо беззаперечну підтримку обох палат. Обговорили визнання Голодомору геноцидом українського народу. Відповідний законопроєкт уже готують. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор — один з найстрашніших злочинів, який не має повторитися. Обговорили питання економічного й швидкого відновлення нашої держави. Отримав запевнення в підтримці вступу України до Євросоюзу, формули миру Президента України. Вдячний Парламенту Італії за ухвалення рішень, спрямованих на підтримку України в боротьбі за свободу й демократію».

Денис Шмигаль відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО. Серед розробок Rheinmetall — система ППО малого радіуса дії Skynex, якою цікавиться Україна.

«Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей. Нині такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих засобів ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об’єктів», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Повертаючись до конференції з відбудови України, слід сказати про її підсумки. Міністерство закордонних справ України та Італійське торгове агентство уклали меморандум про співпрацю. Він стане важливим кроком задля створення нових можливостей для українських експортерів на італійському ринку: пожвавлення контактів, розширення асортименту української продукції на полицях провідних торговельних мереж Італії.

«МЗС послідовно розширює партнерство з іноземними профільними асоціаціями, щоб допомогти українським експортерам у виході на нові закордонні ринки», — йдеться в повідомленні МЗС.

Всеукраїнська аграрна рада підписала меморандум про співпрацю з найвпливовішими сільськогосподарськими асоціаціями Італії Coldiretti та Filiera Italia. Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства, документ передбачає допомогу Україні у процесі розмінування сільгоспземель, відновлення постраждалої сільгосптехніки, підтримку виробництва біоенергетики й використання новітніх технологій вирощування сільгоспкультур та обробітку полів.