Коли кілька років тому міська влада Маріуполя повідомила про рішучі наміри модернізувати тутешню транспортну систему до європейського рівня, скептичних відгуків на ці плани не бракувало. Проте згодом їх стало значно менше. Адже за відносно короткі строки в місті встигли повноцінно оновити транспортний парк ТТУ і відкрити сучасний диспетчерський пункт. Тут почали модернізацію депо і, приєднавшись до державного проєкту Smart Ticket, взялися впроваджувати у транспорті електронні квитки.

Після підписання містом меморандуму з Міністерством інфраструктури та ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» на реалізацію цієї програми тут уже встановлюють транспортні термінали. Автоматизована система оплати за проїзд повноцінно має запрацювати у квітні.

А наприкінці березня в Маріуполі втілили в життя чергові попередні наміри: на пожвавлений міський маршрут вийшли нові сучасні тролейбуси з автономним ходом.

Зручно, комфортно та екологічно

Житель Маріуполя, ставши одним з перших пасажирів нового маршруту, не приховував позитивних емоцій: «Я проїхав від однієї кінцевої зупинки до іншої кінцевої за годину п’ятнадцять хвилин. І весь цей час тролейбус, подолавши майже 20 кілометрів, рухався на автономному ходу без підключення до електричної мережі. Не приховую: дуже пишаюся тим, що саме такі тролейбуси обслуговують пасажирів лише у Маріуполі. А нові спарені автобуси з гармошкою, до яких ми вже звикли, крім маріупольців, в Україні перевозять ще жителів столиці».

Пасажири громадського транспорту прифронтового Маріуполя останнім часом мають усі підстави розповідати про позитивні зміни в роботі транспортної інфраструктури. Одна з недавніх — наприкінці березня на міський маршрут №24 вийшли відразу 11 новеньких тролейбусів на автономному ходу. Ще одна перевага цих транспортних засобів — те, що вони значно комфортніші, ніж ті, що були раніше. Люди вже встигли оцінити низьку підлогу, значно зручніші салон і сидіння. Сучасні машини обладнано камерами відеоспостереження, працює система опалення і датчики пасажиропотоку, є GPS-навігація.

Передбачено, що на цьому маршруті, який проходить Морським бульваром і з’єднує Центральний і Лівобережний райони, автономні тролейбуси невдовзі замінять маршрутки. Так збільшуючи в місті, що потерпає від забруднення повітря викидами двох металургійних велетів, частку екологічно чистого електротранспорту, тут не забувають про довкілля.

Нові машини на автономному ходу прибули в місто і вже обслуговують пасажирів завдяки реалізації спільного проєкту міської ради Маріуполя і Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Як уточнили в муніципалітеті, всього закуплено 15 одиниць тролейбусів, 11 з яких після попереднього обкатування та відповідних приготувань наприкінці березня вийшли на маршрут, а ще чотири поки що перебувають у резерві. Техніку придбали за грантові кошти в межах фінансування ЄБРР та кредитні фінанси.

Нове депо буде одним з найкращих в Україні

Разом з новими тролейбусами на цьому маршруті пасажирів обслуговують і маршрутні таксі, однак у недалекому майбутньому від них відмовляться.

«Частково парк цих автомобілів потребує ремонту. А потім окремі з них можна буде використовувати на приміських маршрутах Маріупольського району», — розповідає директор департаменту транспорту і зв’язку Маріупольської міської ради Василь Клат.

У місті вже реалізують наступний проєкт у межах модернізації транспортної інфраструктури. Ідеться про масштабну реконструкцію тролейбусного депо, провести яку міська влада запланувала протягом майбутніх двох років. Відповідні роботи вже розпочали і, за словами директора КП «Маріупольське ТТУ» Віталія Донєва, тут на 7 гектарах мають намір збудувати одне з найкращих в Україні депо. Зокрема підрядник БУ-112 «Стальконструкція» має чітке замовлення збудувати сучасний комплекс із боксами для автобусів і тролейбусів та інші об’єкти за всіма європейськими стандартами.

«Цей проєкт теж реалізують за підтримки міжнародних партнерів — ЄБРР та IFC. Його вартість — 6,4 мільйона євро, із яких 1,5 мільйона — кошти Маріупольської міської ради. Нині на місці недобудови 20-річної давності вже проводять демонтаж. А після завершення реконструкції в новому депо ТТУ з’являться всі умови, щоб кваліфіковано виконувати технічне обслуговування та ремонт муніципального транспорту. Найголовніше — це створення в нашому місті умов європейського рівня для роботи персоналу підприємства», — каже Віталій Донєв.

А доки на місці майбутнього сучасного депо Маріупольського ТТУ тривають відповідні роботи, у квітні в місті планують запропонувати пасажирам ще одну новацію. Реалізовуватимуть пілотний проєкт запровадження автоматизованої системи оплати проїзду — використання електронних квитків. Це стане черговим важливим кроком у подальшому розвитку транспортної інфраструктури міста за європейськими стандартами.

ПРЯМА МОВА

Вадим БОЙЧЕНКО,

Маріупольський міський голова:

— Відкриваючи цей маршрут, ми насамперед відгукнулися на прохання жителів нашого міста. Його довжина понад 20 кілометрів, і він зв’язує два райони. Важливо, що новою партією тролейбусів ми збільшуємо частку міського електротранспорту, який менш витратний і екологічно чистий.

Формуючи нову транспортну систему, ставили два головні завдання: надати високоякісні послуги маріупольцям та гостям міста і створити комфортні робочі місця працівникам. Сьогодні починаємо завершальний етап, на якому зможемо реконструювати депо і запровадити електронні квитки для пасажирів.

Основні принципи роботи нашого міста з міжнародними партнерами — відкритість і прозорість. Отож з точки зору залучення інвестицій це відкриває величезні перспективи: тільки за останні чотири роки Маріуполь залучив близько 200 мільйонів євро інвестицій у розвиток міської інфраструктури.

А тим часом. Маріуполь став вже дев’ятим містом України, в якому віднедавна надає послуги таксі американська міжнародна компанія Uber. Нова послуга з досвідом використання в понад 600 містах світу збільшує мобільність маріупольців і сприяє подальшому розвитку міської інфраструктури.

За словами голови міської ради Вадима Бойченка, кожне успішне залучення до співпраці компанії зі світовим іменем дає змогу створювати для жителів міста нові можливості, нові робочі місця і перспективи розвитку. А присутність тут такої відомої компанії зайвий раз підтверджує, що Маріуполь — місто з дуже великим потенціалом.