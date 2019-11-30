Уже в кількох містах країни побувала виставка миколаївських митців Володимира і Тетяни Бахтових «Античні коди України. Сакральні реконструкції». Побачили її і в Миколаєві, де художників добре знають і шанують. Відкриття виставки відбулося у залі муніципального Палацу культури і мистецтв. Вернісаж став підсумком багаторічної роботи митців над різними проєктами, які привертають увагу до художнього осмислення античної цивілізації.

Володимир і Тетяна Бахтови художніми засобами досліджують античну добу, залишки давньої цивілізації — Ольвію, Тіру, Херсонес. Тут містяться розповіді про народження-життя-смерть-безсмертя. Тут нинішнє осмислення міфів про людей-героїв-богів. У сучасній Україні ці формули набувають нового змісту, коли звичайні люди йдуть шляхом жертовності й подвигу не заради безсмертя богів, а заради Батьківщини і залишаються в історії, набувши безсмертя.

Як зазначає мистецтвознавець Олександра Філоненко, цей проєкт спрямований на художнє осмислення і реконструкцію духовного простору античної цивілізації, яка існувала у Північному Причорномор’ї майже тисячу років. Цінності античної цивілізації, які заклали основи європейського світу, знову стають актуальними в контексті сучасних викликів, які постають перед суспільством та кожним із нас.

Базуючись на матеріальних пам’ятках і письмових джерелах, митці створюють художні версії античних ініціацій і ритуалів, використовуючи переважно дві авторські техніки. Перша з них геліографіті — авторський винахід, що полягає у просторовому малюванні вогнем зниклих або зруйнованих архітектурних об’єктів під час фотофіксації цього процесу на тривалій витримці. На археологічному об’єкті художник палаючим смолоскипом відтворює втрачені контури споруд або повністю реконструює їх від фундаменту. Створені так просторові об’єкти візуалізуються тільки на фотографіях, у реальному ландшафті спостерігається сам химерний вогняний ритуал.

Другий метод — своєрідний перформанс terra-театр, який випливає з античної ідеї пластичності світу і людського тіла. Перед початком перформансу волонтери перетворюються на живі скульптури за допомогою тканин, зволожених рідкою глиною різних кольорів. Так створюється вбрання на кшталт давньогрецького, а тіло фарбують тими самими глиняними фарбами. Волонтери розігрують той чи інший міф, організовуючись у класичні композиції, що нагадують античні скульптурні групи. Весь процес фіксують на фото та відео.

Як зазначив на відкритті виставки Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, ці роботи — ще одне підтвердження того, наскільки ми інтегровані в Європу. Це те саме сучасне мистецтво, яке Україна має демонструвати у світі.

Заслужений художник України Володимир Бахтов розповів про враження від виставок, що пройшли в інших містах. Він зазначив, що в Україні є меценати, які вже створюють умови для розвитку сучасного мистецтва.

На переконання Олександри Філоненко, художня практика Володимира і Тетяни Бахтових — унікальна в Україні. Розкриття актуальних ідей з історичного минулого Північного Причорномор’я для сучасної України — важливий крок до самоідентифікації та самоповаги нації, спонукає відповідальніше ставитися до свого життя й оточення.

ДОВІДКА «УК»

Володимир БАХТОВ. Заслужений художник України. У 1975 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Працює в царині малярства, графіки, художньо-історичної реконструкції, ленд-арту, геліографіті. Живе і працює у Миколаєві.

Тетяна БАХТОВА. Художниця, що працює у графіці, акварелі, ленд-арті. Співавтор більшості проєктів В. Бахтова. Віртуальний музей світової графіки (м. Краків) зарахував Т. Бахтову до найкращих графіків сучасності.