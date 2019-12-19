У Миколаївському художньому музеї ім. В. Верещагіна відкрито персональну ювілейну виставку заслуженого художника України члена Національної спілки художників Анатолія Завгороднього. Митця не стало у 2009 році, виставку організувала його донька Ганна, яка надала для експозиції частину робіт із приватної колекції родини. Тут представлено понад 100 картин, написаних із 1950-х років до 2005-го.
На відкриття прийшли друзі, колеги художника, ті, хто добре знав митця і хто йому багато чим зобов’язаний. На адресу знаменитого миколаївського художника прозвучало чимало добрих слів. Його згадували як неперевершеного майстра, який зробив себе сам. Хоч Анатолій Завгородній і не мав спеціальної освіти, у нього був талант. Через його творчу майстерню пройшли всі художники нового покоління в Миколаєві.
Директор музею Сергій Росляков сказав, що радий відкривати персональну ретроспективну виставку творів Анатолія Завгороднього в його ювілейний день. Але й сумний, бо відбувається це без нього. Начальник управління культури Миколаївської облдержадміністрації Михайло Димитров зазначив, що художник був закоханий у життя, море, душу людини, а виставка ще більше розкриє його багатогранний талант.
Анатолій Завгородній став одним із небагатьох мариністів, хто геніально писав гуашшю, інколи олією. На його реалістичних натюрмортах чи пейзажах, в яких переважала пастельна палітра, сіро-блакитний колір, завжди можна було побачити воду: річкову, лиман, морську, які відображала ліричність настрою і ритм сюжетів.
Миколаївський науковець Тарас Кремінь звернув увагу на необхідність збереження колекції картин майстра саме в Миколаєві, а не в приватних галереях світу, які полюють на шедеври майстра. Він звернувся до Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича із проханням подбати про надання бюджетних коштів для створення Музею історії міста, а також придбання для нього найкращих полотен миколаївських майстрів минулого і сучасності.
«Вважаю, що такий принцип служінню нашій громаді, свого часу підтриманий Аркасом, Манганарі, Гедройцем, Леонтовичем, іншими філантропами корабельного краю, — найвдаліша інвестиція в успішне культурне майбутнє Північного Причорномор’я», — зазначив Тарас Кремінь.
ДОВІДКА «УК»
Анатолій ЗАВГОРОДНІЙ. Народився на Алтаї, 17-річним переїхав до Миколаєва. Віддавав перевагу жанру пейзажу. Любов’ю до рідної землі, знанням історії сповнені всі роботи великих серій Анатолія Завгороднього: «У рибалок Бузького лиману», «Миколаїв — корабельний край», «По Південному Бугу», «Чорноморський суднобудівний», «Біля рідних берегів», «Миколаїв — місто корабелів».
Анатолій Завгородній — учасник багатьох обласних, республіканських, всесоюзних і міжнародних виставок. Член Спілки художників України з 1967-го. Через 10 років йому було присвоєно звання «Заслужений художник України». Лауреат премії імені Миколи Аркаса, нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.» та іншими відзнаками, зокрема орденом «Знак пошани».