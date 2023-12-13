У Сполучених Штатах Америки Президент України Володимир Зеленський провів важливі зустрічі, зокрема з керівниками світових фінансових інституцій

Під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою глава держави висловив подяку за вагому підтримку від МВФ, яку він надає Україні з перших днів повномасштабної збройної агресії росії.

«Ця велика підтримка дуже важлива для України та українського народу. Під час війни захищена фінансова система критично важлива», — зазначив він.

Крісталіна Георгієва наголосила, що фонд пишається тим, чого досягла Україна в цих складних обставинах.

«Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі цього року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022-го, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала до 5,1%. Це мрія багатьох країн, які не перебувають у стані війни», — сказала директор-розпорядник МВФ.

За словами Президента, додатковий позитивний вплив на економіку мало розблокування Україною цивільного судноплавства в Чорному морі та функціонування зернового коридору.

Під час зустрічі було відзначено реалізацію фондом програми довгострокового фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів США.

Володимир Зеленський обговорив із Крісталіною Георгієвою стан реалізації програми довгострокового фінансування, зокрема виконання Україною визначених МВФ структурних маяків.

Президент подякував за рішення Ради директорів МВФ про надання нашій державі траншу обсягом 900 мільйонів доларів США. Сторони докладно зупинилися на обговоренні можливих шляхів зовнішнього фінансування України 2024 року та подальших спільних кроках щодо мобілізації фінансової підтримки нашої країни міжнародними партнерами.

Глава Української держави й директор МВФ обговорили питання євроінтеграції України. Володимир Зеленський заявив, що наша країна виконала всі необхідні рекомендації.

Відбувся обмін думками про необхідність розроблення дієвого механізму використання заморожених російських активів на користь України, зокрема як джерел альтернативної бюджетної підтримки та інвестицій для відбудови нашої країни.

Світовий банк мобілізує донорів

У межах робочого візиту до США Володимир Зеленський зустрівся із президентом Світового банку Аджаєм Бангою.Глава держави подякував за вагому підтримку, яку надає Україні Світовий банк від початку повномасштабної агресії рф, мобілізацію міжнародної фінансової допомоги нашій країні та активну підтримку в роботі з міжнародними донорами.

Аджай Банга підтвердив готовність Світового банку неухильно продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення економіки України.

Володимир Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії зі Світовим банком в питаннях трансформації нашої держави.

Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України.

«Створення справжньої cashless economy вкрай важливе для України, і я повністю підтримую цей проєкт», — наголосив Президент.

Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти зменшення ризиків для зниження ставок за іпотечними кредитами.

Володимир Зеленський та Аджай Банга обмінялися думками щодо механізмів використання заморожених російських активів на користь України.

Потрібне спільне виробництво зброї

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Зокрема, на зустрічі, що відбулася в Українському домі у Вашингтоні, були присутні президент BAE Systems Том Арсено, голова та виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Браян, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руале, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Володимир Зеленський високо оцінив участь цих компаній в українсько-американській конференції оборонних індустрій минулого тижня. Глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виготовляють зброю, що рятує українців і допомагає нашій армії захищати країну. Він розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який працюватиме на території України, оскільки наша країна має нині багато практичного досвіду, набутого через війну. За його словами, для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

«Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна», — зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка таких потужних компаній. Зокрема йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем. Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Володимир Зеленський відзначив важливість креативного та інноваційного підходу в оборонній індустрії, приклад чого — проєкти в межах FrankenSAM, які дали змогу інтегрувати сучасні західні та старі радянські технологічні рішення для досягнення швидкого результату в захисті українських міст і життів наших громадян.

У межах робочого візиту до США Президент України виступив у Національному університеті оборони США.

Джерело: Офіс Президента