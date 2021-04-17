Учора в межах робочої поїздки на Львівщину Прем’єр-міністр разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін узяв участь в урочистій церемонії ротації військових Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки українських військовослужбовців, яка відбулася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Україна і США — разом

Під час спільного брифінгу Денис Шмигаль зазначив, що цей захід — свідчення справжнього партнерства та дружби між Україною і США. Він відбувається в період, який викликає глибоку тривогу та занепокоєння і в України, і в її партнерів через нагнітання Росією напруження та загрозу нападу із застосуванням військової сили.

Прем’єр висловив глибоку вдячність США за рішучу підтримку нашої держави, її незалежності та суверенітету. Адже Сполучені Штати — безумовний лідер надання Україні допомоги в галузі оборони і безпеки й здійсненні масштабних реформ. І для нас ця підтримка дуже важлива в усіх вимірах: політичному, військовому та соціально-економічному.

«Відбулася вже восьма ротація інструкторів США, які на Львівщині проводять навчання української армії з 2015 року. Це наближає нас до стандартів НАТО і значно підвищує боєздатність українських Збройних сил, демонструє партнерство між нашими державами та стабільну і послідовну підтримку США й інших міжнародних партнерів, які присутні тут як інструктори, незалежності і територіальної цілісності нашої держави. Звісно, ми хотіли б розширення таких програм. І докладатимемо зусиль, щоб такі місії відбувалися не лише на Яворівському полігоні, а й в інших областях України. Адже це дуже корисно для наших військових і дасть черговий поштовх для розвитку українських Збройних сил», — наголосив Прем’єр-міністр.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін зазначила, що спільні зусилля спрямовано на те, щоб перетворити українські Збройні сили на такі, що будуть оперативно сумісними зі стандартами НАТО. І робота, яка відбувається в Міжнародному центрі миротворчості, — лише частина безпекової допомоги на 2 мільярди доларів, наданої Україні Сполученими Штатами з 2014 року. Ця робота охоплює широкий спектр заходів з перетворення української армії на дієздатну й ефективну силу, якою вона є нині.

Крістіна Квін зауважила, що десятки тисяч російських військових перебувають біля кордону України та на українській території Криму і їхня чисельність збільшується. США та їхні союзники з НАТО в Європі стурбовані такою ескалацією.

«Україна продемонструвала чудову стриманість щодо залякувань і агресії від Росії. Але на тлі російських провокацій важливо пам’ятати, що Україна 2021 року та її Збройні сили значно відрізняються від того, якими вони були 2014-го. І США й надалі допомагатимуть Україні захищатися від агресії Росії», — наголосила вона.

Димломат зауважила, що понад шість років Об’єднана багатонаціональна група з підготовки у Яворові — символ партнерства безпеки між Україною, США і союзниками та партнерами з НАТО, зокрема Канадою, Данією, Литвою Польщею, Швецією та Сполученим Королівством. Разом ця група з підготовки допомагає створити в Україні нові боєздатні професійні збройні сили.

Відповідаючи на запитання військових журналістів, вона зауважила, що нині на Яворівському полігоні на постійній основі присутні 160 військовослужбовців США. І триває постійний моніторинг потреби у підтримці для Збройних сил України. Якщо стане очевидно, що потрібно збільшення наявного контингенту, це питання буде розглянуто.

Лікарі працюють самовіддано

Прем’єр-міністр у межах робочої поїздки побував у Львівському центрі легеневого здоров’я, який забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативно-поліклінічну медичну допомогу недужим на туберкульоз, неспецифічні захворювання органів дихання, а із квітня 2020 року приймає хворих на коронавірусну недугу.

Денис Шмигаль зазначив, що за рахунок субвенцій з державного бюджету було в рази поліпшено матеріально-технічну базу цього медичного закладу, що дало змогу оперативно приймати хворих на коронавірусну недугу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Розвиток центру — це історія успіху, коли фахові лікарі та управлінці роблять свою лікарню сучасною та оснащеною всім необхідним. Інші лікарні в Україні мають брати роботу центру за приклад», — наголосив він.

Голові уряду доповіли, що у лікарні 370 ліжко-місць для хворих на COVID-19, і всі вони забезпечені киснем. За останні три місяці їхню кількість було збільшено майже вдвічі. За попередній рік майже на 50% зросла зарплата лікарів центру і фактично вдвічі — зарплата молодшого медичного персоналу. До кінця 2021 року відбудеться капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії, реконструкція операційного блоку. З державного бюджету на 2021 рік на це передбачено 165 мільйонів гривень.

Прем’єр-міністр подякував за самовіддану та важку працю співробітникам лікарні, які вже рік працюють із хворими на коронавірусну недугу. А заступник генерального директора центру з медичної частини Зіновій Наконечний поінформував, що середня заробітна плата в лікарні становить від 12 до 20 тисяч гривень залежно від кваліфікації медичного персоналу. Він додав, що проблем з доплатами медикам, які працюють із хворими на COVID-19, немає.

Очільник уряду відвідав Львівський обласний центр радіаційного захисту населення — один з найкращих спеціалізованих закладів в Україні, який надає медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Було обговорено нагальні потреби та проблемні питання, що турбують керівництво і працівників закладу.

Директор центру Тетяна Пошивак розповіла, що хоч центр надає спеціалізовану медичну допомогу, він одним із перших підписав пакет щодо надання первинної медичної допомоги. Це відповідальний приклад того, як ініціатива розширювати сферу послуг надходить від самих лікарень.

Уряд, за словами Дениса Шмигаля, готовий максимально сприяти та забезпечувати необхідні умови для розвитку таких медичних закладів, щоб українці вчасно отримували насправді високоякісні медичні послуги.

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«Урядового кур’єра»