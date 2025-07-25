У третій день наради керівників закордонних дипломатичних установ України посли та консули разом із заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом побували на Київщині. Візит було присвячено ознайомленню із процесом відбудови регіону, який постраждав від російської агресії, і обговоренню можливостей міжнародної співпраці задля відновлення.

Учасники делегації відвідали відбудований Литовсько-український ліцей №1 Бородянської селищної ради, який став яскравим символом міжнародної підтримки та спільних зусиль у відновленні освітньої інфраструктури. До заходу долучилася Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станіте-Толочкєнє. Українська сторона висловила їй щиру подяку за постійну солідарність із нашою державою та сподівання на подальшу активну участь литовських партнерів у відбудові шкіл в Україні.

Виклики та можливості Виклики та можливості

Керівники закордонних дипломатичних установ ознайомилися з роботою Науково-навчального експертного центру «Бородянка» (Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації військових та членів їхніх сімей), що надає вкрай необхідну допомогу тим, хто постраждав від війни. Вони також відвідали активний парк «Рудка» та площу Тараса Шевченка в Бородянці, навколо якої відбувається будівництво та відновлення багатоповерхових будинків.

Особливе місце у програмі посіла панельна дискусія «Відбудова громад через регіональну взаємодію: виклики та можливості для Київщини», що відбулася в Бучі. Під час презентації віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба навів Бородянку як успішний приклад комплексної відбудови та наголосив на необхідності масштабувати такі проєкти на інші регіони України, що цього потребують. Він окреслив ключові інструменти у межах розроблення програми підтримки прифронтових громад, серед яких повне або часткове страхування воєнних ризиків, пільгове кредитування та надання грантів для створення й розвитку бізнесу.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин поінформував про функціонування цифрової платформи DREAM та інших інструментів, які забезпечують відкритість і прозорість відбудовчих проєктів для міжнародних партнерів. Начальник Київської ОВА Микола Калашник розповів про міжнародну взаємодію і допомогу області завдяки міжрегіональній співпраці, що відкриває значні можливості для громад.

Така взаємодія не лише дає змогу оперативно вирішувати найбільш нагальні інфраструктурні питання, а й створює підґрунтя для довгострокового економічного зростання області. Зазначали, що потенціал для відбудови величезний, але його реалізація неможлива без залучення міжнародної підтримки. Координація зусиль з іноземними урядами, фінансовими інституціями та гуманітарними організаціями — ключовий чинник успіху.

Дипломати також відвідали фабрику-кухню «ГотуЇмо», побудовану з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської в межах реформи шкільного харчування та реалізовану за підтримки американського мецената Говарда Баффета через The Howard G. Buffett Foundation. Вони ознайомилися з повним виробничим циклом та реформою шкільного харчування.

Окремо учасники обговорили конкретні кроки для розширення міжнародної співпраці, масштабування та інтеграції успішних українських практик у межах реформи шкільного харчування за кордоном, а також залучення зовнішньої експертизи для втілення майбутніх проєктів.

Питання національної єдності

Після поїздки в Київську область нарада керівників закордонних дипломатичних установ України продовжилася в Києві.

Відкриваючи сесію «Повернення Криму: виклик часу та принцип справедливості», заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс наголосив, що російська агресія почалася з Криму і має завершитися в Криму. Він повідомив, що МЗС працює над проведенням наступного Саміту Міжнародної «Кримської платформи» на полях сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні в Нью-Йорку. Уже вісім країн — Україна, Литва, Латвія, Канада, Польща, Естонія, Чехія та Нідерланди — визнали депортацію кримськотатарського народу 1944 року геноцидом.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Мустафа Джемілєв підкреслив, що визволення Криму — це питання національної єдності.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що росія почала підготовку до захоплення Криму задовго до 2014 року, обґрунтовуючи це міфічними «особливими правами» — позицією, що не відповідає ані міжнародному праву, ані історії півострова.

Постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко поінформувала про формат роботи Представництва і протиправні дії росії в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, зокрема використання території півострова для депортації цивільних, навіть дітей.

На сесії щодо партнерства бізнесу і дипломатії, викликів глобалізації та економічного розвитку заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко окреслив перспективи долучення МЗС до просування інтересів українського бізнесу на найближчий час. Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов зазначив, що українському бізнесу потрібна підтримка посольств для подолання викликів на міжнародних ринках. За його словами, саме українська дипломатія має бути лідером у роботі щодо просування українського експорту.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков наголосив на важливості координації зусиль дипломатії та бізнесу і підкреслив готовність ТПП до співпраці.

Джерело: Міністерство закордонних справ