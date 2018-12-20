ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про закінчення 19.09.2019 строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодами 7312 10 51 00, 7312 10 59 00, 7312 10 82 00, 7312 10 84 00, 7312 10 99 00 та 7312 10 75 00.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 15.09.2014 № АД-320/2014/4421-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України