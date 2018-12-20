ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про закінчення 08.07.2019 строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) походженням з Республіки Білорусь, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 4411 92 10 00.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 01.07.2014 № АД-314/2014/4421-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України