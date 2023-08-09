Проєкт функціонування мобільної клініки для громадян, які проживають на деокупованих і прифронтових територіях Донецької області та півдня Харківщини, стартував 10 липня. Головна мета — надання первинної медичної допомоги жителям цих регіонів. Через агресію рф на деокупованих територіях знищено багато лікарень, амбулаторій сімейного лікаря, пунктів первинної медико-санітарної допомоги, а в деяких селах їх узагалі не було. Відповідно чимала кількість людей нині не має доступу до медичних послуг.

Міжнародна благодійна організація MedGlobal, Українсько-американська координаційна рада (Ukrainian American Coordinating Council), українсько-американський доброчинний фонд «Разом для України» та громадська організація Base UA розпочали соціально важливий проєкт, покликаний зберегти життя й здоров’я громадян України. Українсько-американська координаційна рада та українсько-американський благодійний фонд «Разом для України» долучилися до цієї ініціативи як фандрейзингові партнери, щоб підтримати проєкт фінансово та забезпечити його безперервність.

У такий спосіб представники громадських об’єднань консолідували зусилля на забезпечення доступності основних медичних послуг для жителів деокупованих районів у Донецькій та Харківській областях задля подолання наслідків військової агресії проти України. Загалом упродовж найближчих трьох місяців мають намір надати доступ до медицини майже 1000 пацієнтам.

Координатор проєкту від Base UA Антон Яремчук зазначив, що мобільна клініка працює в режимі амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги. Її представники здійснюють первинні огляди людей, а також консультують тих, хто неодноразово звертався до них по допомогу. Зазвичай працюють з тими громадянами України, які живуть у важкодоступних для отримання медичної допомоги містах і селах, а це прифронтові зони і деокуповані території. «Здебільшого до нас звертаються літні люди з хронічними захворюваннями. У кращому разі вони приходять з історіями своїх хвороб і ліками, які приймають», — розповів Антон Яремчук.

Фахівці мобільної клініки обстежують усіх, хто звертається. В амбулаторії на колесах працюють терапевт широкого профілю, ендокринолог. За допомогою онлайн-зв’язку Base UA залучає фахівців зі США в галузі внутрішньої медицини, кардіології, психології та психіатрії. У майбутньому до роботи цієї клініки приєднається гінеколог.

Заздалегідь формують списки людей, яких планують оглядати та консультувати. «Жителі сіл і міст звертаються до нас, і ми робимо попередній запис, а коли в певних населених пунктах є 20—30 осіб, виїжджаємо та за потреби пацієнтів беремо відповідних фахівців. Зазвичай 90% всіх запитів задовольняють ендокринолог і терапевт — від первинного медичного огляду пацієнтів, видачі направлення в лікувальні заклади до коригування лікування й надання ліків», — деталізував роботу мобільної клініки Антон Яремчук.

Представникам мобільної клініки доводиться оглядати людей і доволі близько до фронту, але при цьому вони враховують можливу небезпеку, щоб не наражати на обстріли пацієнтів і лікарів. Час від часу команда працює в тих селах і містах, де немає електрики. Мобільна клініка цілком автономна від зовнішніх енергоносіїв.

Автомобіль обладнано апаратом ЕКГ, портативним УЗД, є всі можливості для вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, пульсу. Лікарі мають мініаптеку і холодильник для певної категорії лікарських засобів. Загалом щотижня оглядають і консультують 75—120 людей. Наприклад, нещодавно були в селі, де немає крамниці, аптеки й фельдшерського пункту, тобто жителі не можуть отримати жодних медичних послуг. Таким чином мобільна клініка забезпечує медичне обслуговування. Щодо надання ліків на безоплатній основі, то це стосується людей соціально незахищених категорій, які не мають коштів на їх придбання.

Отже, мобільна клініка поліпшує та підсилює медичну галузь на деокупованих і прифронтових територіях Донецької та південної частини Харківської областей. Окрім того, організація MedGlobal у спілці з Українсько-американською координаційною радою (Ukrainian American Coordinating Council), українсько-американським благодійним фондом «Разом для України» планують розпочати роботу ще кількох мобільних клінік у прифронтових зонах.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

для «Урядового кур’єра»