11 серпня напередодні Дня молоді Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної соціальної цільової програми «Молодь України: покоління стійкості — 2030».

Мета програми — формування в молоді стратегічної складової людського капіталу, відчуття належності до українського суспільства, розвиток її життєстійкості та створення можливостей для особистісної самореалізації.

Концепція передбачає концентрацію державних зусиль на трьох пріоритетних завданнях:

1) розширення участі молоді у суспільному житті та зміцненні соціальної згуртованості;

2) розвиток стійкості: безпечне середовище та психоемоційне благополуччя молоді;

3) сприяння самореалізації та економічної спроможності молоді.

Важливою передумовою успішної реалізації державної програми є міжвідомча і міжсекторальна взаємодія.

«Молодь України 2030: покоління стійкості» — це про нашу спільну дію і впевненість у майбутньому. Наша мета — зробити середовище безбар’єрним і дружнім для кожного, дати змогу вчитися, знаходити себе, розкривати таланти і сміливо будувати кар’єру. Бо майбутнє України твориться вже сьогодні, і творить його молодь», — наголосив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Наступний крок — формування заходів до Державної програми «Молодь України: покоління стійкості — 2030».

Пропозиції до програми приймають до 24 серпня цього року.

Кабінет Міністрів також вніс зміни до постанови від 10 вересня 2022 року №1011, щоб розпочати роботу над створенням Національної ради з питань молоді — ключового консультативно-дорадчого органу щодо молодіжної політики, який очолить Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Мета змін — забезпечити можливість роботи ради без очікування завершення воєнного стану.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підкреслив, що створення ради — важливий крок для залучення молоді до формування державної політики.

«Молодь повинна мати не лише голос, а й інструменти впливу. Національна рада стане майданчиком, де молодь та влада працюватимуть разом над розвитком країни», — зазначив Матвій Бідний.

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і матиме тільки позитивний вплив — від розширення можливостей самореалізації молоді до підвищення ефективності співпраці між владою та громадянським суспільством.

Джерело: Міністерство молоді та спорту