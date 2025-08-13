11 серпня напередодні Дня молоді Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної соціальної цільової програми «Молодь України: покоління стійкості — 2030».
Мета програми — формування в молоді стратегічної складової людського капіталу, відчуття належності до українського суспільства, розвиток її життєстійкості та створення можливостей для особистісної самореалізації.
Концепція передбачає концентрацію державних зусиль на трьох пріоритетних завданнях:
1) розширення участі молоді у суспільному житті та зміцненні соціальної згуртованості;
2) розвиток стійкості: безпечне середовище та психоемоційне благополуччя молоді;
3) сприяння самореалізації та економічної спроможності молоді.
Важливою передумовою успішної реалізації державної програми є міжвідомча і міжсекторальна взаємодія.
«Молодь України 2030: покоління стійкості» — це про нашу спільну дію і впевненість у майбутньому. Наша мета — зробити середовище безбар’єрним і дружнім для кожного, дати змогу вчитися, знаходити себе, розкривати таланти і сміливо будувати кар’єру. Бо майбутнє України твориться вже сьогодні, і творить його молодь», — наголосив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
Наступний крок — формування заходів до Державної програми «Молодь України: покоління стійкості — 2030».
Пропозиції до програми приймають до 24 серпня цього року.
Кабінет Міністрів також вніс зміни до постанови від 10 вересня 2022 року №1011, щоб розпочати роботу над створенням Національної ради з питань молоді — ключового консультативно-дорадчого органу щодо молодіжної політики, який очолить Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Мета змін — забезпечити можливість роботи ради без очікування завершення воєнного стану.
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підкреслив, що створення ради — важливий крок для залучення молоді до формування державної політики.
«Молодь повинна мати не лише голос, а й інструменти впливу. Національна рада стане майданчиком, де молодь та влада працюватимуть разом над розвитком країни», — зазначив Матвій Бідний.
Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і матиме тільки позитивний вплив — від розширення можливостей самореалізації молоді до підвищення ефективності співпраці між владою та громадянським суспільством.
Джерело: Міністерство молоді та спорту