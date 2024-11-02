На основі напрацювань міністерської конференції розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру

За підсумками Міністерської конференції з людського виміру формули миру в Монреалі її учасники схвалили спільне комюніке. Його ключовий аспект — узгодження Монреальського зобов’язання, покликаного сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців.

Повернути всіх

Комюніке відображає спільний комплекс принципів, якими учасники конференції керуватимуться надалі, засвідчує непохитну підтримку перемоги України та засуджує будь-яку країну, яка допомагає росії здійснювати її агресію.

Зокрема, учасники конференції погодилися посилити співпрацю України з партнерами та міжнародними організаціями, щоб вирішити гуманітарні питання та забезпечити дотримання Женевських конвенцій.

Один із найважливіших пунктів — пошук довірених країн-посередників для переговорів із рф щодо повернення українських військових, цивільних і дітей додому. Також із допомогою посередників запропоновано створити механізми, які дадуть українцям у росії змогу отримувати консульські послуги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна отримала від цієї конференції конкретні результати, на які очікує багато українських сімей.

«У нас є відповідні зобов’язання. Ми створили мережу — це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей», — розповів він на підсумковій пресконференції.

Андрій Сибіга також назвав надзвичайно важливим те, що міжнародна спільнота готова допомагати зі встановленням місцеперебування українських військовополонених.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила, що Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо повернення в Україну депортованих дітей і полонених.

«Хочу подякувати Катару, Ватикану та Південній Африці за те, що вони будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення дітей. Також хочу подякувати Катару та Литві за те, що вони будуть транзитними країнами для повернення цих дітей додому. Дякую Об’єднаним Арабським Еміратам за те, що вони залишаються посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими», — сказала Мелані Жолі.

Крім того, буде сформовано групу країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у збиранні та верифікації даних.

Учасники конференції також зобов’язалися забезпечити підтримку України в реінтеграції повернених. А через стратегічні комунікаційні кампанії поширюватимуть інформацію про незаконне утримання та жорстоке поводження росії з українськими цивільними і військовополоненими, депортацію та примусове переміщення дітей.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості доступу представників міжнародних гуманітарних організацій до військовополонених українців та їхньої участі у поверненні депортованих дітей.

«Ми повинні показати нашу рішучість у цій роботі. Це буде великим внеском у реалізацію десяти пунктів формули миру», — зауважив Еспен Барт Ейде.

Цим заходом Україна з десятками країн-партнерів завершує проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів формули миру. Загалом із серпня до листопада відбулося дев’ять таких зустрічей, після кожної з яких ухвалено спільне комюніке. На основі всіх напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого Саміту миру.

Загалом участь у цій конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.

Роботу реєстру координуватиме Мін’юст

Мін’юст координуватиме роботу Реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених через збройну агресію рф проти України. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина на експертній сесії «Отримання вичерпної та точної інформації» під час Міністерської конференції з людського виміру в межах 4 пункту формули миру України «Звільнення всіх ув’язнених і депортованих осіб».

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації незаконні збройні формування та окупаційна влада систематично депортують або примусово переміщують українських дітей, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Така агресивна політика створила для України нагальну потребу у захисті прав та інтересів цих дітей, які закріплено як у нашій Конституції, так і передбачено міжнародним правом.

«Захист прав та інтересів депортованих або вимушено переміщених дітей — надзвичайно важлива складова державної політики нашого уряду. Збір, аналіз та облік даних про таких дітей, вжиття заходів щодо їх повернення на територію України, а також постійний обмін інформацією та співпраця з міжнародними інституціями сприятимуть запобіганню та припиненню серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права», — зауважила урядовець.

29 жовтня Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо забезпечення захисту прав дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

«Оскільки Мін’юст буде держателем реєстру, ми зможемо налагодити інформаційну взаємодію між органами державної влади та іншими державними інформаційними ресурсами. Також для забезпечення функціонування реєстру можна використовувати інформацію з баз даних, створених неурядовими організаціями та міжнародними організаціями», — наголосила Ольга Стефанішина.

Вона поінформувала учасників, що нещодавно в Україні було створено Міжвідомчу робочу комісію з перевірки та актуалізації даних реєстру, до якої входять експерти з прав людини, гуманітарного права, представники органів державної влади, власники різних баз даних в Україні та за кордоном, що допоможе верифікувати дані з реєстру. За її словами, це зокрема спростить роботу Національного інформаційного бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб, створеного відповідно до Женевської конвенції.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство юстиції

У Монреалі в межах міністерської конференції відбулася зустріч української делегації з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякували Канаді й особисто Джастіну Трюдо за незмінну підтримку нашої країни, зокрема військову допомогу, участь Канади в коаліції винищувачів F-16 та в програмі навчання українських пілотів.

Українська сторона представила Прем’єр-міністрові Канади та його команді пункти плану перемоги, бачення його реалізації та формули миру.

Окремо відзначено лідерство Канади в Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.