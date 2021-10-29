З огляду на поширення коронавірусу вступне слово вже традиційно Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із теми боротьби з цією хворобою. Він зауважив, що більшість областей нині перебувають у «червоній» зоні, завантаженість ліжок з підведеним киснем у деяких областях перевищує 80% і влада робить усе для збільшення кількості таких ліжок і забезпечення їх киснем. Прем’єр подякував усім небайдужим громадянам та організаціям, які допомагають державі в цей непростий час.

«Особливо вдячний нашим лікарям за їхню самовідданість, героїзм, які вони проявляють на передовій боротьби з коронавірусом. Працює інфраструктура для вакцинації. Цього тижня Україна вийшла на майже 250 тисяч щеплень на добу. У пунктах щеплень нині є 9 мільйонів доз вакцин. Ще майже 19 мільйонів доз отримаємо до кінця року. Країна забезпечена достатньою кількістю вакцин, аби могли щепитися всі охочі.

Наша мета незмінна: щепити понад половину дорослого населення до початку 2022 року. Принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу щеплено понад 30% дорослого населення. Є регіони-лідери в цьому питанні, а є ті, які дуже відстають. Тут залишається відповідальність місцевих керівників, які мають сприяти вакцинації, переконувати людей вакцинуватися. Гідний наслідування позитивний приклад міста Моршин на Львівщині, де повністю вакциновано 75% жителів. У підсумку жодного госпіталізованого з коронавірусом нині там немає. Це наочний приклад дієвості вакцин, але ситуація в Моршині, на жаль, — поодинокий випадок», — акцентував Прем’єр.

Наприклад, у Хмельницькій області 99% госпіталізованих з коронавірусом — невакциновані громадяни. Така сама ситуація в інших містах і областях. Загалом у країні 95% госпіталізованих з COVID-19 — нещеплені.

«Сподіваюся, ці цифри допоможуть громадянам дійти правильного висновку й вакцинуватися», — зазначив очільник уряду.

Під час засідання уряд спрямував додатково 242 мільйони гривень на програму протидії коронавірусу. За ці кошти можна буде закупити більше експрес-тестів, поліпшити рівень тестування, завершити реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту щодо інфраструктури зберігання вакцин.

Кабмін виконує обіцяне

Одна з обіцянок полягає в тому, що всі теплокомуненерго отримали змогу купувати газ для населення у НАК «Нафтогаз України» за ціною 7,42 гривні за кубометр.

«Тобто місцева влада зможе не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Також виконано обіцянку щодо незмінної ціни на газ завдяки річним продуктам — ціна на газ для всього населення не змінюватиметься до кінця опалювального сезону: у Нафтогазу — це 7,96 гривні за кубометр. Уряд цього тижня вдвічі знизив тариф для тих громадян, які опинилися без постачальника газу. Для них ціна 7,96 гривні за кубометр діятиме з 1 жовтня по 31 листопада цього року», — роз’яснив Прем’єр і закликав таких людей не гаяти часу і підписувати угоди з Нафтогазом або іншими постачальниками, щоб платити менше 8 гривень за кубометр газу протягом усього опалювального сезону.

Денис Шмигаль нагадав, що до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням, іншим об’єктам соціальної інфраструктури. А це означає, що протягом опалювального сезону вся країна буде з теплом. Що попри світову енергетичну кризу, наша держава має достатньо ресурсів, аби стабільно пройти зиму. Нині вже понад 70% житлових будинків підключено до тепла і на початок листопада цей показник має становити 100%.

Допомогти людям

Один із пріоритетів Кабміну — підтримка військових і ветеранів, які ціною власного життя захищали й захищають незалежність України.

«Існує проблема: районні органи соцзахисту фактично не здійснюють контролю за якістю надання послуг із психологічної реабілітації», — зазначив Прем’єр. Тому Міністерство у справах ветеранів визначено відповідальним за формування реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації ветеранів і членів їхніх сімей. Тобто люди зможуть обирати, де проходити таку реабілітацію незалежно від місця проживання. Затверджено стандарт психологічної реабілітації, який визначає її зміст, умови, порядок здійснення.

Щодо державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, то уряд спрямував областям субвенцію на підтримку ВПО, які потребують допомоги в наданні тимчасового житла. Ідеться про майже 22 мільйони гривень, за рахунок яких заплановано придбати 53 об’єкти нерухомості й провести ремонт 13 об’єктів для тимчасового проживання 242 ВПО. Кошти субвенції отримають 11 областей. Передбачено придбати два комплекси обладнання для оформлення й видачі паспортів громадянина України для центрів надання адміністративних послуг.

Затверджено Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Мета — створення умов для інтеграції ВПО в територіальних громадах, які їх приймають. Ідеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання. Нині в Україні понад 1,4 мільйона ВПО, тому реалізація чіткого плану дій для уряду критично важлива.