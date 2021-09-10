Щороку осінньої пори гостинна Черкащина зустрічає паломників-хасидів з усього світу. Ось і цього разу на юдейський новий рік до Умані приїхало відсвяткувати близько 30 тисяч прочан із різних країн. Рош га-Шана відзначали дуже гучно й весело, ніби й не було в приїжджих інших турбот і проблем. Досить тихе українське містечко раптом заполонили люди з пейсами та бородами в екзотичному як на цю місцевість убранні — у довгих накидках, ярмулках і чорних капелюхах. Паломники читають молитви, співають, танцюють — словом, повністю віддаються святу, яке для них важливе, як з точки зору вірування, душевного спокою, так і стану наступного періоду життя. А побувати на могилі свого духовного наставника цадика Раббі Нахмана, якого поховано в Умані, — мрія кожного хасида.

Як пояснив один із них, в останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом із ним. Його учні витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя. Попри те, що деякі авторитетні рабини не схвалюють традицію паломництва, відзначаючи важливість зустрічі свята із сім’єю та недоцільність залишати Ізраїль, вона досить популярна як серед хасидів, так і серед віруючих юдеїв.

До речі, паломники приїжджали на могилу цадика Нахмана, який помер 1810 року, й раніше, аж до середини 1920-х років. Під час Другої світової війни могилу було зруйновано, а в післявоєнні роки територія старовинного єврейського кладовища опинилася під житловою забудовою. Паломництво відновилося лише в кінці 1980-х.

…У ці дні спокійна Умань, особливо центральна частина міста, стає чимось схожою на бджолиний вулик. Приїжджі галасливо снують, чути музику, співи. Торговці продають алкоголь, сигарети, прикраси, взуття й одяг, а також єврейські кіпи (ярмулки). В’їзди на вулицю Пушкіна, де розташована могила духовного лідера хасидів Раббі Нахмана, перекрито блокпостами. У власників авто поліцейські перевіряють документи, цікавляться, що везуть. Однак заходи правоохоронців, інших служб не заважають гостям міста здійснювати те, заради чого вони приїхали — спілкуватися з Богом. Ще напередодні зустрічі нового року відбулася Тікун а-Клалі — наймасовіша молитва хасидів. У ній узяли участь понад 10 тисяч людей. Паломники зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида. Вважають, що це покута за гріхи. Захід пройшов спокійно, без порушень порядку.

Під час масового паломництва ціни на місцевих прилавках Умані — у доларах. Воно й зрозуміло: для багатьох місцевих жителів приїзд хасидів в Україну — це гарна нагода заробити на продажу продуктів і наданні в оренду житла, ціни на яке в серпні — вересні значно зростають. Як розповідають, у середньому по Умані в ці дні житло коштує близько 100 доларів на добу, однак є по 200 і 300. Чим ближче житло до могили праведника Нахмана, тим воно дорожче.

Один із кварталів вулиці Пушкіна, де як гриби після осіннього дощу виростають готелі. Тільки цьогоріч там з’явився комплекс із кількох багатоповерхівок, всуціль іноземний — тут скрізь написи на івриті. Місцевих жителів майже немає. Найдорожчий із готелів — «Хошен», в якому одномісний номер коштує від 300 до 500 доларів на добу. У приватному секторі або хостелі без особливих зручностей все значно дешевше.

Аби здешевити своє проживання в Умані та бути ближче до могили духовного лідера, близько 2 тисяч хасидів поселилися тут назовсім. У них є власна медична служба, маркет із кошерними товарами і школа для дітей.

Загалом щорічне паломництво для місцевої влади — досить відчутний головний біль. Для забезпечення всіх належних умов у зв’язку з прибуттям єврейських прочан, як розповіла міський голова Ірина Плетньова, уманська влада надала з міського бюджету 3 мільйони гривень. Ці гроші спрямовано на вивезення сміття, безперебійну роботу водогону, електромереж, каналізації, ліфтів тощо. Кількість відеокамер спостереження збільшили до 71, а до цього їх було близько двох десятків. Відремонтували міжнародну поліцейську станцію та облаштували ситуативний центр, тепер правоохоронці мають можливість тримати під контролем усю територію міста.

Цього року публічний порядок цілодобово забезпечували понад 600 поліцейських зведеного загону та більше 200 військовослужбовців Національної гвардії, на підмогу також приїхали ізраїльські правозахисники.

Здійснювати такі заходи є підстави, адже не всі гості додержуються загальноприйнятих в Україні норм, окремі з них порушують чинне українське законодавство. За повідомленнями правоохоронців, вони зафіксували випадки дрібного хуліганства, порушення правил дорожнього руху, умов перебування паломників на території міста. Певні непорозуміння виникли й на ґрунті сплати туристичного збору, розмір якого місцева влада встановила 300 гривень із людини на добу. Порушено кримінальні провадження за фактами поширення з ознаками підроблення довідок про проходження ПЛР-тестів, документів на право керування транспортним засобом, збуту на території міста біт, електрошокерів і ножів. Як зауважують місцеві жителі, паломникам не слід забувати, що вони все-таки перебувають не вдома, а в гостях, і проявляти повагу до загальноприйнятих порядків і традицій місцевого населення.

Ця вимога стосується зокрема й забруднення міста. Під ногами уманчан у ці святкові дні з’являється багато різного побутового сміття. Незважаючи на те, що сміттєвози курсують щопівгодини, баки для відходів і територію біля них повністю завалено непотребом. Квартал, де оселилися хасиди, також дуже засмічено. Звідти комунальники вивезли 18 вантажівок відходів.

Гостям постійно нагадують, що від їхньої акуратності та побутової гігієни залежить і їхнє благополуччя. Насторожив той факт, що ще напередодні святкування Рош га-Шана було зареєстровано перші випадки коронавірусу серед паломників-хасидів. Аби не допустити порушень санітарних норм, фахівці Уманського підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області заздалегідь перевірили 189 об’єктів. Це місця, які обслуговують приїжджих та розміщуються в мікрорайонах компактного проживання і святкування: ринки, супермаркети, харчові заклади, підприємства водопостачання, санітарного очищення, заклади торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ресторани. Виявлені порушення у сферах санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів оперативно усунуто.

Ситуація, як повідомляли правоохоронці, працівники ДСНС, медики та інші служби, під час свята була цілком контрольованою. Протяжний звук шофару (сурми з баранячого рогу) під час святкової служби в синагозі сповістив про настання нового року. Його звуки вивели зі стану духовного сну, закликали до молитви, покаяння, пробудили совість багатьох вірян. Із просвітленими щасливими обличчями, надіями на краще життя прочани покидали Умань, аби наступного року знову повернутися.