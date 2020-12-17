У всьому світі понад 2 мільйони 700 тисяч волонтерів. За даними міжнародних організацій, їхня кількість порівняно з торішньою зросла майже вдвічі. Це свідчить про нескінченність виявів співчуття та милосердя до долі інших людей, допомоги їм у складних життєвих обставинах. Про добрі справи волонтерів Мукачева на Закарпатті розповідає «Урядовий кур’єр».

Приймання і видавання речей — за графіком

Волонтерство, про яке йтиметься далі, має не фронтове загартування, хоч і таких волонтерів в області чимало. У цього добра цілком мирне обличчя. Воно виявляється в любові й щоденному опікуванні тими, хто поряд і потребує допомоги в закарпатському місті Мукачево.

Усе тут почалося із соціальних мереж: ініціативна група молоді, яка входить в об’єднання «БУРчик», закликала жителів приносити одяг, взуття, побутові речі, якими вже не користуються, але які можуть зігріти, взути чи бути корисними іншим. Підприємство «АВЕ» надало волонтерам у користування контейнер для складання таких речей. І люди стали їх масово приносити. Той день, віддалений від сьогодні двома місяцями, і став поштовхом до відкриття магазину «Усе за дякую».

«Ми це давно планували, — розповідає координаторка мукачівського осередку «БУРу» Світлана Самойлюк. — І ми щасливі, що вдалося зробити все так, як хотіли. Тепер акції зі збирання й видавання одягу та інших речей для тих, хто потребує, регулярні. Це вже й не акції, а дії, що мають стабільний характер і відбуваються згідно із встановленим графіком. Цей магазин-склад ми назвали «Усе за дякую».

Спираючись на плече влади

Світлана Самойлюк за основним родом діяльності рієлтор. Нині ж, за її словами, 80% часу витрачає на волонтерство, адже очолює благодійний фонд «Ціль — щасливе дитинство». Уся діяльність Світлани та її товаришів пов’язана з допомогою малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, випускникам інтернатних закладів, а також зі збереженням довкілля.

Ентузіазм — дуже добре, але без окремого приміщення в такій роботі не обійтися ніяк. Його надала соціальна служба Мукачева. У ньому колись містився склад, тож ремонт на багато тисяч гривень був конче необхідним. Оскільки таких грошей волонтери не мали, з фінансами допомогла Львівська освітня фундація і її проєкт із назвою «Будуємо Україну Разом» — «БУР».

І міська влада не обмежилася наданням складу, який, нагадаємо, потребував ремонту, а взяла на себе оплату комунальних послуг. Тож у магазині-складі завжди тепло, сюди із задоволенням приходять відвідувачі: хтось здає речі, а хтось їх отримує. До слова, волонтери в цьому приміщенні зможуть і принести речі, і забрати. Якщо магазин зачинено, їх кладуть в контейнер поряд із входом.

У магазині-складі завели журнал обліку, в якому фіксують усіх, хто приходить по речі-подарунки. Є правило, згідно з яким раз на місяць з розрахунку на одну особу можна взяти їх загальною вагою до 5 кілограмів.

Ремонти — за кошти і руками спонсорів

Окрема тема в діяльності волонтерів «БУРчика» — облаштування житла для випускників інтернатних закладів. Їм зазвичай держава надає квартири за субвенцією, і вони потребують ремонтів і вмеблювання. Самостійно довести до ладу отримане житло вчорашні інтернатники, часто позбавлені родинних зв’язків і допомоги родичів, не можуть. І тут у пригоді стає допомога волонтерів — чи не єдиний шанс упоратися з випробуваннями, хоч і приємними, але такими, що потребують певного досвіду і вміння раціонально витратити кошти на облаштування житла.

Волонтери виручають і тоді, коли соціальна служба хоче забрати дітей від батьків, посилаючись на неналежні умови проживання в сім’ї. Для таких ситуацій БО «Львівська освітня фундація» надає грошову допомогу на проведення ремонту обсягом 5 тисяч гривень. Значні суми вдається назбирати і від благодійників, до яких звертається «БУРчик». Ці кошти йдуть на придбання будматеріалів або виконання робіт, що потребують високої кваліфікації. Інші ж їх види волонтери виконують без оплати — власними силами.

Уже встановили контакти з кількома магазинами будматеріалів, які зі значною знижкою або безплатно надають матеріали для ремонту. Найщедріший з них — Олександр Пауш. Є й майстри-будівельники, які підтримують волонтерські починання.

Мукачівець Василь Порохнавець — один із тих, хто вірить у добро і сам його творить, дає фінансову допомогу на дорогі матеріали. Інший добродій виконує зварювальні, сантехнічні й інші роботи. Є й підприємці, які не залишають поза увагою прохання волонтерів: допомагають у наданні послуг чи обладнанням — нерідко таким, що було в користуванні, однак цілком справним. Хтось надає безплатно сантехнічні вироби, хтось на таких самих умовах встановлює їх. Багато допомоги надходить від мукачівського водоканалу та ІТ-сервісу.

Мукачівському «БУРчику» з його молодими, але завзятими руками і співчутливими серцями виповнився всього рік. Багато справ ще попереду. Але час існування довів, що сам-на-сам із проблемами ті, хто потребують допомоги, у Мукачеві не залишаться.