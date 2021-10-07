Український павільйон відкрито в рамках виставки Експо-2020 вперше. Він має форму пшеничного колоска. За задумом авторів, зерня, посаджене в землю, — початок нового циклу життя, а пшеничний колос, наповнений цими зернами, — нові ідеї та проєкти. Змістовне наповнення павільйону передбачає презентацію України як інноваційної країни, яка динамічно розвивається та докладає значні зусилля для впровадження smart-технологій.

Проведення Національного дня України в перші дні роботи Все-світньої виставки Expo-2020, яку було перенесено на рік через пандемію коронавірусу, є знаковим. Голова офіційної делегації заступниця міністра економіки України Ірина Новікова висловила впевненість, що участь нашої країни в найбільшій світовій виставковій події сприятиме пошуку нових форм співпраці, зміцненню партнерських відносин з підприємницькими колами ОАЕ, а також інших країн-учасниць.

«Україна є одним зі світових лідерів у галузі сільськогосподарського виробництва, а також має конкурентні позиції в металургії та виробництві електроенергії. Наш уряд докладає всіх зусиль для поліпшення бізнес-середовища та інвестиційного клімату, забезпечення рівних прав та можливостей як для українських, так і для іноземних підприємців. Нині найперспективнішими напрямами економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та ОАЕ є аграрна галузь, енергетика та ІТ. На нашу думку, взаємодія саме в цих секторах економіки може надати значний поштовх двостороннім економічним відносинам між нашими державами», — прокоментувала Ірина Новікова.

Окрім того, в рамках Експо-2020 відбувся бізнес-форум, участь у якому взяв заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Тарас Дзьоба. Під час виступу він ознайомив учасників з інвестиційними можливостями агробізнесу в Україні, повідомляє офіційний сайт Мін-агрополітики. Також у межах форуму підписано Меморандум про співробітництво між ТПП України та Федерацією торгових палат ОАЕ.

На виставці Expo-2020 представлені павільйони 192 країн. Вона проходить у Dubai Exhibition Centre й триватиме з 1 жовтня 2021 року до 30 березня 2022-го. Протягом шести місяців заплановано тематичні тижні, впродовж яких обговорюватимуть найважливіші проблеми й можливості сучасності, зазначено на офіційному сайті Мінекономіки.

Варто додати, що площа виставки становить 438 га. Бюджет на проведення — 7 млрд доларів США. Заявлена мета — створення єдиної мережі співпраці між країнами, організаціями і новаторами для спільного розв’язання глобальних проблем. Згідно із задумом організаторів, Експо-2020 в Дубаї стане рушійною силою для втілення глобальних інновацій, що надихають на створення креативних рішень, реалізація яких можлива в різних масштабах.