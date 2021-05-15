Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати оновлену заяву й декларацію

Відповідні документи вже затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 07.05.2021 № 242 і зареєстровано в Мін’юсті.

МІНСОЦПОЛІТИКИ ЗВЕРТАЄ УВАГУ!

Задля уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом УСІХ 5 місяців неопалювального періоду, тобто у травні—вересні 2021 року, житлову субсидію ВСІМ домогосподарствам буде призначено з травня 2021 року.

Мінсоцполітики просить усіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень. Адже житлову субсидію особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нараховано з травня 2021року.

Звернутися за оформленням субсидії можна в один із таких способів:

— через уповноважених осіб територіальних громад (зокрема старостати) й ЦНАПи;

— безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

— заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

— через електронний сервіс, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики.

Бланки заяви й декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто, або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Мінсоцполітики звертається до керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема міст обласних центрів та міст обласного значення з проханням провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, та доведення до його відома цієї інформації.

Слід також вжити заходів для упорядкування черговості відвідування громадянами органів соціального захисту населення, ЦНАПів, виконавчих органів територіальних громадян, зокрема шляхом запровадження талонної системи для прийому громадян у визначений час.

Мінсоцполітики додатково аналізує критерії призначення житлових субсидій, визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами), з метою спрощення окремих умов їх призначення.

Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, понад 98% випадків, що раніше розглядали комісії, відтепер призначатимуть органи соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів.

Так, усім цим домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидію буде призначено на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. Термін розгляду документів у таких випадках скорочується втричі, з 30 до 10 днів.