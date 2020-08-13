До вересня залишилося дві декади, тому в освітянських колективах і громадах Полтавщини активно готуються до Дня знань, завершують ремонти у класах і навчальних кабінетах, оновлюють їх.

Освіта потребує коштів

За словами лідера Решетилівської громади Оксани Дядюнової, цими днями тут отримали для місцевих шкіл дидактичні матеріали, нові меблі, придбали інтерактивні дошки, фліпчарти, крок за кроком забезпечують навчальні заклади підручниками, на придбання яких з міського бюджету витратять понад 70 тисяч гривень. Тільки на закупівлю необхідних підручників для 7 класів міськрада надала 23 тисячі гривень.

У деяких громадах їхні керівники самі долучаються до забезпечення дітям комфортних умов для навчання. Наприклад, керівник Коломацької ОТГ Полтавського району Євген Почечун власним коштом оплатив ремонт стелі й підлоги в молодших класах навчально-виховного комплексу в селі Степне, а також заміну вікон на сучасні пластикові в кабінеті біології. У його найближчих планах — закупити для одного класу, де погане освітлення, сучасні ефективні світильники й реконструювати школу в селі Василівка.

Освітяни не тільки сконцентровані на ремонтах і нових придбаннях, а й діляться досвідом роботи в нинішніх умовах. Приміром, працівники Пирятинського районного центру інклюзивної освіти обмінялися цього тижня досвідом з колегами з Оржиці.

У Пирятинському ІРЦ є на що подивитися — там чудова матеріально-технічна база, впроваджують нові прогресивні освітянські технології. Необхідні теоретичні знання і практику переймали директорка Оржицького інклюзивно-ресурсного центру Оксана Дятлова, вчителька-логопед Наталія Кравченко, вчителька-реабілітолог Тетяна Халява, на зустрічі була присутня директорка Майорщинської спеціальної школи-інтернату Надія Ричка. За тиждень така зустріч з обміну досвідом відбудеться в Оржиці.

У Полтавській облдержадміністрації відбулася нарада, присвячена підготовці до нового навчального року, на якій директор департаменту освіти і науки ОДА Віта Ковальська повідомила, як в області здійснюють фінансове забезпечення реформи середньої освіти й освоєння освітніх державних субвенцій.

За її словами, центральна влада та її представники на Полтавщині не шкодують коштів на освіту. Крім фінансових вливань на ремонти, десятки мільйонів гривень спрямували на придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, яких в області цьогоріч закуплять 17, на потреби загальноосвітніх навчальних закладів згідно з програмами «Нова українська школа» та «Спроможна школа для кращих результатів». За кошти обласного бюджету для шкіл та профільних ліцеїв придбають сотню нових ноутбуків, обладнання і STEM-лабораторії.

Діти скучили за школою

Хоч на Полтавщині сільським навчальним закладам приділяють значну увагу й надають чималі кошти з бюджетів, у сільській місцевості поки що як слід не напрацювали системи дистанційного навчання, якщо у вересні область раптом опиниться у «червоній» зоні й буде запроваджено карантинні обмеження. Не у всіх школах є швидкісний інтернет, не всі учні мають засоби для навчання — планшети й комп’ютери. Тому, за словами першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна, у майбутньому придбані за кошти обласного бюджету в межах програми «Опікуємося освітою» для опорних закладів загальної середньої освіти та профільних ліцеїв нові ноутбуки (99 штук) за потреби можна використовувати для дистанційного навчання в районах.

На щастя, принаймні на цей момент на Полтавщині вірусна інфекція не надто поширена. Тому якщо в області й запровадять карантин, він стосуватиметься передовсім міст, а вони до дистанційного навчання готові. Проте обласна влада вважає, що діти повинні навчатися у звичному очному режимі у школах, нехай і з дотриманням усіх необхідних санітарних вимог.

У Полтаві готують різні сценарії початку нового навчального року — все залежатиме від епідситуації. Розглядають варіанти змішаної, дистанційної та звичної форми навчання.

За словами начальника управління освіти і науки Полтавської міськради Юрія Матвієнка, у новому навчальному році в обласному центрі функціонуватимуть пів сотні закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності, 1 вересня за парти сядуть приблизно 32 тисячі учнів 1—11 класів. На виконання капітальних ремонтів, будівництво та благоустрій освітянських закладів з міської скарбниці спрямовано 56 мільйонів гривень. Роботи різної складності виконують у 12 навчальних закладах, виготовлено проєктно-кошторисної документації на ремонтні роботи у приблизно 30 навчальних закладах. У всіх загальноосвітніх школах тривають роботи з технічного обслуговування вогнегасників.

До 15 серпня в усіх навчальних закладах міста повинні завершити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період енергетичного господарства, з оформлення відповідних документів та отримання актів готовності до початку опалювального сезону. Згідно з графіками тривають повірка приладів обліку енергоносіїв, перевірка та ремонт газового обладнання, ремонт і ревізія запірної арматури, фарбування та утеплення трубопроводів, приміщень, проведено перевірку вентиляційних каналів та димоходів.

На придбання приладдя та засобів навчання, інтерактивних мультимедійних комплексів і багатофункціональних пристроїв із монтажем і підключенням, меблів у міському бюджеті для галузі «Освіта» передбачено понад 20 мільйонів гривень. Ще понад 5 мільйонів на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти згідно з програмою «Нова українська школа» в місто надійшло у вигляді субвенції з державного бюджету. Найближчими днями в Полтаві перевірять стан готовності закладів освіти до нового навчального року з оформленням відповідних актів.