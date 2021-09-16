На Рівненщині лідерами з вакцинації від коронавірусу є освітяни Боремельської громади, де щеплення проти COVID-19 отримали понад 80 відсотків працівників усіх п’яти шкіл. У Козинській громаді 80-відсотковий показник вакцинації є в чотирьох школах із шести, у 28 навчальних закладах Дубровицької громади теж переважна більшість вакцинованих.

Про це на нараді в першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна повідомив начальник управління освіти і науки Петро Коржевський. До наради долучилися керівники РДА, профільних департаментів, керівництво Рівненської міськради.

«В області нині стрімке поширення COVID-19, зростає кількість госпіталізованих. На минулому тижні ми втратили аж 5 людей, — звернувся до присутніх Сергій Подолін. — Якщо область перейде у «жовту» чи «помаранчеву» карантинну зону, в очній формі працюватимуть лише ті школи, де кількість вакцинованих учителів перевищує 80 відсотків. Аби не допустити на Рівненщині освітнього колапсу, треба значно пришвидшити темпи вакцинації».

За результатами наради Сергій Подолін доручив головам РДА предметно поспілкуватися з керівниками громад, директорами шкіл та наголосити на важливості вакцинації проти COVID-19. Адже чи ходитимуть діти до школи у разі запровадження більш жорсткого карантину, тепер залежить від директорів шкіл та педагогів.

До слова, найнижчі темпи вакцинації вчителів у Великоомелянській, Вирівській, Дядьковицькій, Зорянській, Корецькій, Малинській, Повчанській, Рафалівській, Рокитнівській, Старосільській, Шпанівській територіальних громадах. Тому оперативно скликана обласна комісія ТЕБ та НС 14 вересня рекомендувала їхнім школам перейти на дистанційне навчання. Решта шкіл, училищ та вишів працюватимуть у звичному режимі.

«Намагаємося захистити насамперед дітей. І бачимо громади із абсолютно діаметральними позиціями. Є керівники територій, директори та працівники шкіл, які розуміють: вакцинація — питання не лише особистої, а й національної безпеки. На жаль, є й безвідповідальні власники навчальних закладів», — наголосив голова ОДА Віталій Коваль.

Нині на Рівненщині працює 6 центрів щеплень, 124 пункти вакцинації, а також 48 виїзних бригад, які готові щеплювати від коронавірусу просто в навчальних закладах.