Муніципальний Галицький камерний оркестр творчістю радує тернополян і гостей міста вже 28-й концертний сезон. Колектив постійно у творчому рухові, але прагне усталити традиції. Ось і нині він запросив шанувальників на святкову імпрезу й зіграв 13 творів українських, європейських та американських композиторів.
Оскільки новорічно-різдвяна пора не просто святкова, а наповнена чарівністю, казковістю, колядуванням і щедруванням, то програму концерту камерний оркестр склав зі світових класичних та естрадних хітів новорічно-різдвяної тематики, старовинних галицьких колядок. Як каже його художній керівник і диригент народний артист України Василь Феленчак, щороку воліють зіграти нові твори, але є такі, без яких не відчути яскравої та барвистої палітри теперішньої зимової пори. Тож тернопільські музиканти запропонували знову саундтрек «Десь у моїй пам’яті» Джона Вільямса з кінофільму «Сам удома». Неможливо було обійтися без піднесеності, світла мелодії-побажання «Щасливого Нового року» з репертуару групи «АВВА». А ось американський композитор Браян Балмажс об’єднав дві старовинні різдвяні пісні й додав до них сучасного пульсу — засвітилися, заблищали «Ритмічні спалахи Різдва».
Галицький оркестр зумів цілком відтворити цю музичну картину миттєвостей великого свята. Про друзів, дитинство, мрії та серця, розбиті й зцілені дружбою, коханням, полилася інструментальна «Місячна ріка» Генрі Манчині. Де ще чекати на відтворення казкової дійсності, як не в анімаційному фільмі! Діснеївську «Попелюшку» та «Піноккіо» супроводжують популярні музичні перлини. Ці твори музиканти з Тернополя завжди залюбки виконують. Та й постійні ведучі концертів камерного оркестру поетеса Олена Лайко і заслужений журналіст України Михайло Зубик упевнені: коли загадати бажання під зіркою, що падає, мрії здійсняться.
«Уся програма насичена позитивом, життєрадісністю й сіє добро в душах глядачів, слухачів», — коротко охарактеризував новорічно-різдвяний виступ Муніципального Галицького камерного оркестру Василь Феленчак. Маестро у цьому концерті виступив і як автор інструментальних прочитань відомих творів. Запропонував інструментальну версію з речитативом старовинних колядок «Бог предвічний», «Небо і земля нині торжествують» та «Що то за предиво». Прозвучали варіації на тему музики Йоганна Штрауса «Віденський вальс». Василь Андрійович каже, що зробив «трохи музичний каламбур», додавши відомому творові динаміки та експресії. І задля цього залучив ритми мазурки, оберека (чи, як називають у народі, обертасу). Із різдвяних мелодій прозвучала «Тиха ніч» Франца Ксав’єра Грубера. Ще одна традиція оркестру — закінчувати новорічно-різдвяну імпрезу славетним «Щедриком» Миколи Леонтовича.
Муніципальний Галицький камерний оркестр щомісяця виступає в різних заходах. Упродовж 2019 року колектив підготував нові програми, а з тернопільським поетом заслуженим діячем мистецтв України Олегом Германом, народною дитячою хоровою капелою «Зоринка» створив композицію «Франкові струни», де лунали поезії Великого Каменяра, пісні на його вірші і тогочасна музика.
Новий рік музиканти розпочали традиційно: 8 січня запросили на музичний проєкт «Для тих, хто в дорозі», який уже вдесяте проходить у залі очікування залізничного вокзалу станції Тернопіль.