Про те, що єдині в Україні воли Гайок і Соловей захворіли, в день офіційного відкриття торговища журналістам повідомила його господиня й розпорядниця Світлана Свищева. Пояснивши, що захворювання волів пов’язане зі спекою. Вони, як відомо, тварини норовливі, тому організатори й не ризикнули за таких погодних умов випустити їх поміж людей. Аби не сталося біди. Замість них, сказала, Солопія Черевика та незрівнянну Солоху возитимуть трійко коней із Дібрівського, що в Миргородському районі, конезаводу. Так воно й було. Однак ця обставина не надто засмутила учасників і гостей свята. Як мовиться, загін не помітив утрати бійців. Тому що на ярмарку й без волів було на що подивитися.

Зокрема, 22 серпня увагу багатьох привернув Коровай миру, який розмістили біля сцени на садибі Хіврі. Увінчаний національним гербом та прикрашений різноманітними квіточками й пташечками, творіння рук харківських хлібопеків, він складався з десятків менших за розміром коровайчиків, на яких було написано «Одеса», «Маріуполь», «Сєверодонецьк» та ін., що символізувало єднання міст, і важив 614 кілограмів 750 грамів. Представники Книги рекордів України визнали його найбільшим вітчизняним короваєм. Окрім того, Коровай миру так апетитно пахнув, що люди не могли стриматися і потайки відламували від нього добрячі шматки, які миттєво з’їдали або ховали у сумки. Кажуть, харків’яни збиралися повозити його по країні. Навряд чи їм це вдасться.

Власне на сцені садиби презентували рушник національної єдності, який вишивали усі регіони. За багато років на ярмарку вперше працювала організована експозиція Полтавської області, яку представляли 25 районів. Зібрані з учасників експозиції кошти — 150 тисяч гривень — буде спрямовано на розвиток села Великі Сорочинці. За них придбають медичне обладнання для сільської лікарні, форму для місцевої футбольної команди і побудують у центрі села дитячий майданчик.

Упродовж 22—27 серпня ярмаркувальників почергово розважали зірки естради, численні аматорські та професійні колективи народної і дитячої творчості, відповідно, «Ярмаринки» і «Ярмариночки». Весь цей час на 16-гектарній площі щодня святкували «Дні народження у Сорочинцях», проводилися свята сала, галушок, морозива, гарбуза. Хто бажав отримати приз — червоні черевички — лазив на ярмарковий стовп, висота якого 12 метрів.

Родзинкою розважальної програми став III Міжнародний чемпіонат STRONGAMES — надзвичайне видовище у дусі козацтва, за яке відповідав голова Гадяцької райдержадміністрації Олексій Матюшенко. Учасники змагань — силачі з України, Білорусі, Литви й Молдови — не штанги тягали, а носили коромисла, в яких сиділо четверо людей, і перекидали трьохсоткілограмовий молот.

Загалом у розважальних програмах було задіяно понад 5 тисяч людей, в експозиціях — понад 2,5 тисячі. Цьогоріч Національний сорочинський відвідали дипломати із 12 країн.

Порівняно з торішньою територія ярмарку зазнала змін. Поряд із центральною алеєю з’явилася ще одна, вимощена тротуарною плиткою. Містечко майстрів розділили на дві частини: в одній були представлені лише вишивка і ткацтво, в іншій — кераміка, сувеніри та прикраси. Реорганізували і територію кафе та ресторанів. Віднині вони всі акумульовані в одному місці, ближче до заїзду і виїзду. На торговищі працювало 30 точок громадського харчування з різних областей України.

Також на території Сорочинського проклали новий водогін, встановили вбиральні для інвалідів. Вона стала краще освітлюватися.

Організатори сподіваються, що наступного року, коли ТОВ «Сорочинський ярмарок» святкуватиме своє 20-річчя, позитивних змін іще побільшає.