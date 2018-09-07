Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»,
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 Два дні в Марійському духовному центрі в Зарваниці, що на Тернопіллі, тривала Успенська проща. Її паломники стали учасниками значної та неординарної події. Тут освятили «Український Єрусалим» – копію комплексу споруд Святої землі, зокрема, Гробу Господнього. Отже, відтепер кожен, хто прийде-приїде молитися до Зарваниці, зможе доторкнутися до святинь Святої землі, відчути свою духовну єдність зі Святими місцями.

Задум спорудити копію Гробу Господнього в Зарваниці виник в архієпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка відразу після відвідин німецького Айхштета. Як відомо, саме в цьому місті збудована така копія Гробу Господнього. Згодом делегація архієпархії побувала на Святій землі. Українські священики, за словами референта зовнішніх зв’язків Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ о. Івана Січкарика, мали там зустріч з кустодієм, який зберігає та доглядає святині на Святій землі, та вікарієм. Їм показали Гріб Господній, відповідні архівні матеріали. З історії відомо, що Гріб Господній кілька разів зазнавав знищення, після чого його відновлювали. Розміри для зведення Гробу Господнього в Зарваниці наші майстри взяли саме з Айхштета з конструкції 1555 року. Звісно ж, будівництво пристосували до наших умов і стилізували під українські традиції.

 

За тиждень до освячення вежа Давида ще була в риштуваннях

Примітно, що для зведення унікальної споруди використали травертин (вапняковий туф), який добувають неподалік гори Лисоня біля Бережан. Гори, яку називають Голгофою Українських Січових Стрільців, адже тут під час боїв у серпні-вересні 1916 року усуси зазнали тяжких втрат, відстоюючи честь і добру славу українського воїнства.

 Копію Гробу Господнього в Зарваниці розпочали споруджувати 2014 року. І звели його через два роки. Але, як каже о. Іван Січкарик, паломники просили продовжити будівництво «Українського Єрусалиму», багато хто з них запропонував власну допомогу. До голосу вірян в архієпархії дослухалися й ось ще через два роки постав весь комплекс найзначиміших християнських єрусалимських святинь.

 Унікальний комплекс збудували в Зарваниці за чотири роки на горі поруч з монастирем Студійського Уставу. До нього слід підніматися Хресною дорогою. За християнським віровченням, людина повинна спочатку зайти на певну територію, просторінь і аж там зустрічається з Творцем. Тож до «Українського Єрусалиму» віряни входять через Левові (Ліонські) ворота, що символізують те місце, де каменували Св. Стефана. Відтак перед ними постає центральна споруда – копія Гробу Господнього, в якому, як каже Святе Письмо, був похований Ісус Христос і воскрес на третій день після розп’яття.

 Паломниці оглядають мури «Українського Єрусалиму»

А ще тут відтворили Оливний город, де Ісус молився перед арештом, Сходи Покаяння (Святі сходи), якими Христос підіймався на суд до Пилата, Голгофу – гору, на якій розіп’яли Ісуса. Посередині комплексу розмістили купіль Витесда з фігурою Янгола, що сидить. Згідно з Євангелієм від Івана навколо купелі збиралося чимало хворих, які відтак одужували. Увись піднялася вежа Давида, яка є символом нескореності народу. До слова, на цій вежі в Зарваниці облаштували оглядовий майданчик, з якого можна подивитися і на «Український Єрусалим», і на Марійський духовний центр. Усе місце обнесене високими кам’яними стінами, що відображають оборонні мури Єрусалиму.

 Кожна споруда має також своє Біблійне розуміння. Тож на кожній з них помістили таблицю з цитатою зі Святого Письма.

 Центр «Українського Єрусалиму» – за кілька днів до урочистого відкриття та освячення

На чин освячення комплексу копій християнських єрусалимських святинь до Зарваниці прибули кустодій (хранитель, страж) Святої землі о. Фраческо Паттон і вікарій о. Добромір Яштал. Вони привезли частинку каменя з гробу Господнього. Її відтак вмонтують у копію споруди в Марійському духовному центрі на Тернопіллі.

 Тернопільські журналісти вирішили у своє професійне свято побувати на прощі в Зарваниці та ознайомитися водночас зі спорудженням комплексу копій єрусалимських святинь

«Український Єрусалим» освятив Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук). Глава УГКЦ, зокрема, зазначив, що «тут лунатиме молитва за мир в Україні, адже мир є даром, який у свій час Господь пошле нам за молитвами Божого люду. Віримо, що в день, коли ми поблагословили «Український Єрусалим», тут спочиває Боже ім’я».