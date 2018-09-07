Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»,

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Два дні в Марійському духовному центрі в Зарваниці, що на Тернопіллі, тривала Успенська проща. Її паломники стали учасниками значної та неординарної події. Тут освятили «Український Єрусалим» – копію комплексу споруд Святої землі, зокрема, Гробу Господнього. Отже, відтепер кожен, хто прийде-приїде молитися до Зарваниці, зможе доторкнутися до святинь Святої землі, відчути свою духовну єдність зі Святими місцями.

Задум спорудити копію Гробу Господнього в Зарваниці виник в архієпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка відразу після відвідин німецького Айхштета. Як відомо, саме в цьому місті збудована така копія Гробу Господнього. Згодом делегація архієпархії побувала на Святій землі. Українські священики, за словами референта зовнішніх зв’язків Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ о. Івана Січкарика, мали там зустріч з кустодієм, який зберігає та доглядає святині на Святій землі, та вікарієм. Їм показали Гріб Господній, відповідні архівні матеріали. З історії відомо, що Гріб Господній кілька разів зазнавав знищення, після чого його відновлювали. Розміри для зведення Гробу Господнього в Зарваниці наші майстри взяли саме з Айхштета з конструкції 1555 року. Звісно ж, будівництво пристосували до наших умов і стилізували під українські традиції.

Примітно, що для зведення унікальної споруди використали травертин (вапняковий туф), який добувають неподалік гори Лисоня біля Бережан. Гори, яку називають Голгофою Українських Січових Стрільців, адже тут під час боїв у серпні-вересні 1916 року усуси зазнали тяжких втрат, відстоюючи честь і добру славу українського воїнства.

Копію Гробу Господнього в Зарваниці розпочали споруджувати 2014 року. І звели його через два роки. Але, як каже о. Іван Січкарик, паломники просили продовжити будівництво «Українського Єрусалиму», багато хто з них запропонував власну допомогу. До голосу вірян в архієпархії дослухалися й ось ще через два роки постав весь комплекс найзначиміших християнських єрусалимських святинь.

Унікальний комплекс збудували в Зарваниці за чотири роки на горі поруч з монастирем Студійського Уставу. До нього слід підніматися Хресною дорогою. За християнським віровченням, людина повинна спочатку зайти на певну територію, просторінь і аж там зустрічається з Творцем. Тож до «Українського Єрусалиму» віряни входять через Левові (Ліонські) ворота, що символізують те місце, де каменували Св. Стефана. Відтак перед ними постає центральна споруда – копія Гробу Господнього, в якому, як каже Святе Письмо, був похований Ісус Христос і воскрес на третій день після розп’яття.

А ще тут відтворили Оливний город, де Ісус молився перед арештом, Сходи Покаяння (Святі сходи), якими Христос підіймався на суд до Пилата, Голгофу – гору, на якій розіп’яли Ісуса. Посередині комплексу розмістили купіль Витесда з фігурою Янгола, що сидить. Згідно з Євангелієм від Івана навколо купелі збиралося чимало хворих, які відтак одужували. Увись піднялася вежа Давида, яка є символом нескореності народу. До слова, на цій вежі в Зарваниці облаштували оглядовий майданчик, з якого можна подивитися і на «Український Єрусалим», і на Марійський духовний центр. Усе місце обнесене високими кам’яними стінами, що відображають оборонні мури Єрусалиму.

Кожна споруда має також своє Біблійне розуміння. Тож на кожній з них помістили таблицю з цитатою зі Святого Письма.

На чин освячення комплексу копій християнських єрусалимських святинь до Зарваниці прибули кустодій (хранитель, страж) Святої землі о. Фраческо Паттон і вікарій о. Добромір Яштал. Вони привезли частинку каменя з гробу Господнього. Її відтак вмонтують у копію споруди в Марійському духовному центрі на Тернопіллі.

«Український Єрусалим» освятив Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук). Глава УГКЦ, зокрема, зазначив, що «тут лунатиме молитва за мир в Україні, адже мир є даром, який у свій час Господь пошле нам за молитвами Божого люду. Віримо, що в день, коли ми поблагословили «Український Єрусалим», тут спочиває Боже ім’я».