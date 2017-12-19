19 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який має повністю змінити не тільки якість надання медичних послуг у державі, а й усю медичну систему загалом.

Реформа передбачає введення державної програми медичних гарантій. Всі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за цією програмою, будуть для пацієнтів на 100% безоплатними. Пацієнти будуть знати, що саме оплачує держава, і самі обиратимуть лікарні, де вони отримають ці послуги. З 2018 року реформа запрацює на рівні первинної допомоги, з 2020 — в усіх лікарнях.

Також відповідно до реформи, кожен пацієнт має підписувати Декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги тільки з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Вузькі спеціалісти у поліклініках і лікарнях до 2020 року будуть працювати, як і раніше. З 2020 року почне діяти центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення – Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Служба буде сплачувати за послуги на вторинній і третинній ланці, що ввійдуть у програму медичних гарантій. Ці послуги будуть надаватися безоплатно, якщо пацієнт звернувся за направленням сімейного лікаря або терапевта чи педіатра.

При цьому пацієнт зможе самостійно обирати вузького спеціаліста чи заклад, у якому отримає послугу. НСЗУ оплатить звернення на підставі інформації і документів, що надасть медзаклад до електронної системи охорони здоров’я (eHealth), яка допомагатиме пацієнтам отримувати, а лікарям надавати якісні медичні послуги.

Однією з головних переваг реформи є й те, що відтепер за рахунок держбюджету окремо здійснюватиметься фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної і судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Отже, реформування медичної системи України несе в собі позитивні зміни.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 року зареєстровано понад 5 тисяч звернень з питань якості надання медичних послуг в Україні. Заявники передусім зверталися зі скаргами на недбалість медпрацівників при лікуванні пацієнтів, яка призводить до погіршення стану їх здоров’я та навіть летальних випадків; ненадання медичної допомоги у державних та комунальних медзакладах; відмову в госпіталізації через відсутність вільних місць, неспроможність оплачувати лікування тощо; незадовільний санітарний стан лікарень, зокрема, відсутність опалення та інших комунальних послуг; незадовільну організацію прийому пацієнтів.

Жінка із м. Кам’янське Дніпропетровської області у розпачі зателефонувала на урядову «гарячу лінію». Її чоловіка, який має двосторонню пневмонію, швидка допомога доставила в одну із лікарень міста. Громадянка обурена діями персоналу цієї лікарні, адже чоловік знаходиться у надважкому стані – перебуває у комі, а його відмовляються перевести до відділення реанімації. Заявниця попросила вжити невідкладних заходів для переведення, оскільки вона має підозру, що він може не дожити до ранку. Звернення було негайно надіслане на розгляд Дніпропетровській облдержадміністрації. Чоловіка заявниці було переведено до реанімації того ж дня, що й підтвердилося зворотним зв’язком.

Житель Івано-Франківська поскаржився працівникам «гарячої лінії» на тривалу відсутність послуги опалення в Обласному клінічному фтізіопульмонологічному центрі. Заявник попросив сприяння у якнайшвидшому наданні послуги централізованого опалення в зазначеному медичному закладі. Розглянувши звернення, Івано-Франківська облдержадміністрація вирішила це питання повністю – до медичного закладу було доставлено теплоносій.

Заявниця із с. Миколаївка Херсонської області звернулася наурядову «гарячу лінію» щодо свого хрещеника – дитини неповнолітнього віку, якому діагностували кісту головного мозку. Хлопчика направили до відділення нейрохірургії одного з інститутів м.Києва на проведення термінової операції. Але жінка обурена байдужим ставленням працівників київського закладу. За її словами, лікарі не оглядають дитину та не надають жодної медичної допомоги. Громадянка просила сприяння у наданні належної медичної допомоги її хрещенику та проведення операції з метою збереження його життя. Звернення було надіслано на розгляд Міністерству охорони здоров’я, яке першочергово розглянуло його та вжило всіх необхідних заходів для вирішення ситуації – було проведено комплексне лікування дитини, включаючи оперативні втручання. Хлопчик був виписаний з лікарні у задовільному стані під спостереження невролога за місцем проживання.

За період з 11 по 17 грудня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 90 664 дзвінки, а також 1 154 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.