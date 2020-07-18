«Здрастуй, Говерло! Ми прийшли до тебе, аби бути ближче до Неба! Щоб сказати нашим загиблим воїнам, що їх пам’ятаємо!», – такими словами відкрила третій Всеукраїнський фестиваль «Пісні народжені війною» ведуча, киянка Світлана Кас’яненко на вершині найвищої гори України.
Організатор та засновник фестивалю Олександр Саримсаков (Гуру), зустрів своїх гостей у привітній Яремчі, а прибули вони з Харкова, Києва, Житомира, Рівного, Львова, Івано-Франківська: це автори та виконавці, волонтери, бійці та їх родини. Учасниками стали вже відомі співаки, поети та музиканти: Христина Панасюк, Юлія Майборода, Світлана Кас’яненко, Олександр Барановський, Петро Підлісний, Олександр Гордієнко. Свої дивовижні поезії читали Наталка Крісман, Олег Федотов, Леонід Логвиненко. А музичний супровід всієї подорожі київським волинщиком Володимиром Бурневським зробив її неповторною, святкового шарму додав харків’янин – Костянтин Олійник, відомий як «сурмач Майдану»: його стоголоса сурма лунала над тихими вершинами Карпат, наповнивши їх класичними ніжними мелодіями.
Не обійшлося і без «ложки дьогтю»: адже організатор фестивалю, має наслідки війни – став інвалідом першої групи, тож доправити його та музичне обладнання до підніжжя Говерли довелося на квадроциклі, у якого на середині маршруту лопнуло колесо. Все це додало великих фізичних зусиль, адже бійцям з 80-ї ДШБр і 72-ї ОМБр, нашим захисникам, довелося нести на собі і власні рюкзаки, і колонки зі стійками, і на будівельних дерев’яних носилках, на плечах транспортувати організатора святкового дійства.
Тому, ціна цього фестивалю зросла в рази, адже мала неймовірні випробування, і що вкотре показало велику силу волі і відмінну фізичну підготовку наших хлопців. Це був своєрідний іспит: адже на 2061 метрову Говерлу, заради фестивалю підняли все необхідне! І ми це зробили спільними зусиллями! А «ложка дьогтю» була чудовою перевіркою на міцність та людяність. Один із спонсорів – харківський науковець та волонтер Леонід Оніщенко привіз на фестиваль мобільну концертну волонтерську групу «Вольниця», а бійці вручили подарунки всім дітлахам, що піднялися на Говерлу, додавши цьому переможного значення. Ми здолали ще одну вершину, і готові до інших!
Об’єднуймося, шануймося, перемагаймо та ризикуймо, співаймо та долаймо, навіть, якщо це здається неможливим!
ДОВІДКА «УК»
Олександра Саримсакова («Гуру») – волонтер, філософ східних практик, побував у 47 країнах світу, активно практикує англійську й хінді. Під час українсько-російської війни постійно їздив на фронт на авто Chery Tiggo, яке побратими ніжно називали «вишенька». Він не рахував кількість поїздок та обсяги медикаментів, військового майна, привезеного для потреб фронту. Незмінним атрибутом візиту «Гуру» на схід України щоразу були гітара, дримба та зовсім унікальні інструменти на кшталт співаючих чаш Тибету чи австралійського Діджеріду. Він володар рекорду, записаного до Книги рекордів України: пішки за 9 днів пройшов від Києва до Львова.
Леонід ЛОГВИНЕНКО,
Фото і відео автора