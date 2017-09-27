НАПЕРЕДОДНІ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ. 21 вересня українці відзначали другу Пречисту, як називають це релігійне свято в народі. А ще цей день — осенина, адже, за народними спостереженнями, настає осінь: зазвичай холоднішає, дні стають похмурими і йдуть дощі. Отже, незабаром новий опалювальний сезон. Що ж чекає на нас цьогоріч?

Кабінет Міністрів України проводить верифікацію формули формування ціни газу для населення. За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і формули. Головне, щоб ця формула була справедливою. Тарифи на опалення і гарячу воду залежатимуть від уже сформованої ціни на газ.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за січень — серпень 2017 року питання комунального господарства порушено у майже 80 тисяч звернень, що надійшли на урядову «гарячу лінію». Найгостріші з них стосувалися підвищення тарифів і завищених сум до сплати за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги. Люди вимагали роз’яснень економічної обґрунтованості підвищення тарифів зокрема на газопостачання для побутових споживачів, централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в деяких житлових будинках.

Заявниця з Нової Каховки Херсонської області, яка користується субсидією, звернулася на урядову «гарячу лінію» з проханням надати роз’яснення стосовно тарифів на водопостачання і водовідведення. Послуги надає КП «Міськводоканал» та КП «Таврійський водоканал». Після розгляду звернення у Херсонській обласній державній адміністрації заявниці надали роз’яснення чинного законодавства. А саме: що вона користується тільки послугою водовідведення за тарифом на послуги з централізованого водопостачання холодної води, і до 01.01.2017 року нарахування на одну особу за місяць становило 50,85 гривні, а з 01.01.2017 року — 64,75 гривні.

Жителька Коломиї Івано-Франківської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» із запитанням: на якій підставі з лютого 2017 року було підвищено тариф за послугу утримання будинку та прибудинкових споруд з 1,50 гривні до 7,16 гривні за 1 кв. м? Вона просила повернути їх до попередньої вартості.

Івано-Франківська обласна державна адміністрація розглянула це звернення й повідомила заявниці, що порядок формування тарифів встановлено постановою уряду № 869 від 01.06.2011 року із змінами, де передбачено, що тариф розраховують окремо за кожним будинком залежно від запланованих показників послуг, що їх фактично повинні надавати для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових споруд і територій, з розрахунку на квадратний метр загальної площі квартири.

Громадянин — приватний підприємець власник аптеки із села Мала Данилівка Харківської області звернувся до фахівців урядової «гарячої лінії» з проханням надати роз’яснення щодо причин різниці в тарифах на природний газ для населення та для промисловості. Це звернення було передано до НКРЕКП, яка поінформувала заявника, що згідно з пунктом 13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №315), з 01.10.2015 року по 31.03.2017 року чинна гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів обсягом 6,879 гривні за кубічний метр. Для інших споживачів, які не підпадають під чинність положення (для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, зокрема аптек) постачання природного газу здійснюють за цінами, які вільно встановлюють між постачальником та споживачем.

За період з 17 по 24 вересня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 50 679 дзвінків, а також 963 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua