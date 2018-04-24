Незадовільний стан доріг у Сумській області не лише турбує громадськість, а й потребує радикальних дій. Про нинішню ситуацію в цій галузі та її перспективи кореспондентові «УК» розповідає начальник управління інфраструктури Сумської ОДА Володимир ДУДЧЕНКО.

— Володимире Васильовичу, охарактеризуйте, будь ласка, стан доріг в області.

— Щоб не бути голослівним і не піддаватися емоціям, наведу цифри. Втратили несучу спроможність 4,9 тисячі кілометрів доріг, що перевищує дві третини загальної протяжності, зокрема 1,3 тисячі кілометрів державного значення, або 62%. Не відповідають нормативним показникам за рівністю відповідно 96 та 93%.Тобто дороги якщо не повністю вбиті, то на межі. І значно легше навести приклади, так би мовити, негативних дорожніх відрізків, аніж позитивних.

— Вочевидь, це означає що на Сумщину чекає величезний обсяг роботи?

— Саме так. Але ремонт уже не чекає, а інтенсивно триває. І розраховуємо, що нинішній рік для області стане роком дорожнього прориву, бо далі відступати нікуди.Щойно зійшов сніг, фахівці обстежили дороги, і зараз активно готуємо проектно-кошторисну документацію на поточний середній і дрібний ремонт. На нинішній рік за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію і утримання доріг загального користування місцевого значення передбачено понад 457 мільйонів гривень, які плануємо використати для 48 автомобільних доріг в усіх районах області та 42 вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. З-поміж них такі міста: Суми, Охтирка, Лебедин, Ромни, Конотоп, Кролевець, Ворожба та інші.Окрім цього, ще 156 мільйонів так званих митних гривень, які отримали від перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, спрямуємо на 8 об’єктів. Маю на увазі поточний середній ремонт окремих ділянок і повністю доріг Р-44 Суми — Путивль — Глухів, Р-45 Суми — Краснопілля — Богодухів, Т-19-07 Шостка — Кролевець, Р-65 КП «Миколаївка» — Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — КПП «Катеринівка» та інші.Окреме фінансування — понад 150 мільйонів гривень — передбачено на реконструкцію мостового переходу на автодорозі Н-12 Суми — Полтава в селі Климентове, де тривають роботи, капітальний ремонт окремих ділянок дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка тощо.На особливому контролі реалізація державного інвестиційного проекту «Приведення транспортного сполучення Київ — Суми — Харків до сучасних технічних вимог». Сподіваємося, що цього року вдасться розпочати його практичну реалізацію, оскільки ця магістраль має стратегічне значення. А поки що наш конкретний план: до 1 травня ліквідувати аварійну ямковість на дорогах міжнародного та національного, а до 1 червня — регіонального значення.У роботі задіяно ремонтні бригади, асфальтобетонні заводи, інші матеріально-технічні ресурси.Значні надії покладаємо на пересувні вагові комплекси, яких шість одиниць. Бо можна вкладати кошти в ремонт і водночас розбивати зроблене важким транспортом. Тобто разом із представниками Укртрансбезпеки контролюватимемо вагу автомобілів.

— Наскільки міцна виробнича дорожня база і чи відповідає вона нинішнім потребам?

— База доволі потужна і неухильно зміцнюється. Маємо три дорожньо-експлуатаційні дільниці в Сумах, Глухові та Климентовому Охтирського району, 11 районних автодорів, 13 асфальтобетонних заводів, з яких три в обласному автодорі, решта — в інших структурних підрозділах. Їхні потужності різні — від 160 до 200 тонн на годину, чого цілком досить для задоволення потреб. Особливо активізувалася ця робота з минулого року. Якщо раніше було вісім асфальтобетонних установок значно нижчої потужності, то завдяки сприянню дорожніх підприємств з інших регіонів України змонтували ще чотири — у Сумах, Охтирці, Лебедині та Глухові. Готуємо проекти на аналогічні виробництва у Ромнах та Конотопі.

— Наскільки відповідають потребам і вимогам сучасні технології ремонту?

— Як стверджує народна мудрість, кравець кроїть стільки, скільки тканини стає. Так і дорожники. Намагаємося тримати руку на виробничому пульсі часу. Насамперед використовуємо сучасні будівельні матеріали, зокрема щебенево-мастиковий асфальтобетон, який забезпечує значно вищу якість і міцність полотна, а також помітно поліпшує зчеплення автомобілів з дорожнім покриттям, що надзвичайно важливо для безпеки руху. Задіяли пневматичні струменеві машини, які позитивно впливають на всі ремонтні чинники. Одне слово, технології «сяк-так» не пройдуть у жодному разі, бо в області налаштовані ретельно контролювати і перевіряти кожен метр полагодженої дороги. І платитимемо лише за якість, що стає однією з гарантій приведення до порядку наших магістралей.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Володимир ДУДЧЕНКО. Народився 1966 року в місті Білопілля Сумської області. Закінчив Сумський фізико-технологічний інститут за спеціальністю «інженер-механік» та Національну академію державного управління при Президентові України. В органах державної служби працює з 1994 року. Управління інфраструктури Сумської ОДА очолює з 1 липня 2015-го.

ДОВІДКА «УК»

Мережа автомобільних доріг загального користування у Сумській області становить 7,2 тисячі кілометрів. З них дороги державного значення — 2,1 тисячі (29,2%), місцевого — 5,1 (70,8). Протяжність доріг із твердим покриттям — 6,7 тисячі кілометрів, або 93% загальної протяжності (в Україні в середньому — 97%).