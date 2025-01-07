Українці накопичили у грудні 436 мільйонів гривеньза програмою, що свідчить про стабільну динаміку зростання

За четвертий місяць чинності програми українці накопичили 436 млн грн «Національного кешбеку», що на 180 млн більше, ніж місяць раніше. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу. Активними користувачами програми є 4,5 мільйона громадян — вони вже активували в застосунку «Дія» картки для майбутніх виплат.

«Програма «Національний кешбек» демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила за попередні три місяці, разом узяті. У програмі беруть участь представники різних вікових груп. Ми бачимо, що дедалі більше людей старшого віку долучаються до програми, а це свідчить про її зручність і доступність для всіх громадян. Важливо, що програма підтримує і споживачів, і національних виробників, створюючи додатковий стимул для громадян віддавати перевагу українським товарам», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%, старшого (60+) — 20,2%. Серед них 62,3% — жінки, 37,7% — чоловіки.

24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.

Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку «Національний кешбек» у застосунку «Дія». Для цього потрібно перейти до розділу «Сервіси», обрати «Національний кешбек», наявну картку для виплат кешбеку. Якщо картки ще немає, «Дія» запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів. Перевіряти нарахування кешбеку можна в «Дії».

Громадяни, які мають картку «Національний кешбек», зможуть використати її і для одержання іншої допомоги від держави —«Зимової єПідтримки».

У програмі «Національний кешбек» беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кількість виробників, що приєдналися до програми, також зросла і становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисячах товарів українського виробництва.

До програми долучилися вже 17 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, «А-банк», банк «Глобус», UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, «Банк Кредит Дніпро», «ПРАВЕКС БАНК», «Кліринговий Дім», Радабанк, «Райф», «Креді Агріколь», ОТР Bank.

Кешбек 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до спеціальногопереліку та придбаних умагазинах — учасниках програми. Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма «Національний кешбек». Для перевірки, чи є кешбек на той чи той товар, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія».

Кошти можна витратити на оплату послуг: комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапиаптек ікнигарень.

Також кешбек можна витратити на благодійність або пожертвувати на потреби ЗСУ.

Джерело: Міністерство економіки