На Миколаївщину, де на військовому полігоні «Широкий лан» відбуваються масштабні командно-штабні маневри «Об’єднані зусилля-2020», Президент і Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський прибув ще вчора вранці. Він спостерігав за бойовою роботою окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» як складової цих великих навчань. Основними завданнями бригади були наступ на непідготовлену оборону і бій в урбанізованій місцевості.

Того самого дня у повітряний простір нашої країни увійшли стратегічні бомбардувальники США В-52Н Stratofortress у супроводі винищувачів Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора.

«Американські партнери України вкотре демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені у сфері безпеки», — заявила на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

У небі над Чорним морем успішно було проведено дозаправку конвертопланів Osprey CV-22. Українсько-американські навчання Сил спеціальних операцій також відбулися в межах «Об’єднаних зусиль-2020». Так іноземні партнери продемонстрували частину мо-жливостей сучасних літальних апаратів — вантажного літака MC 130J та Osprey CV-22.

Завдяки унікальній конструкції Оsprey — той універсальний засіб транспортування, який здатний оперативно й приховано доправити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності. Проведення таких маневрів дає змогу доставляти групи на великі відстані на наднизьких висотах, враховуючи специфіку виконання завдань підрозділами спеціального призначення.

Злагоджена робота екіпажів засвідчила чітку взаємосумісність наземних служб Повітряних сил України та 352 крил ССО США, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань Альянсом та його партнерами, повідомляє Укрінформ.

До слова, злагоджений політ пари Оsprey біля арки Дружби народів і вздовж Дніпра могли вчора бачити й кияни, які спершу не повірили власним очам.

Тож учора стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» перейшли в активну фазу. Одразу на кількох військових полігонах підрозділи різних видів та родів військ ЗСУ на практиці перевіряють ефективність управлінських рішень командування.

«За легендою, супротивник здійснив збройну агресію й намагається прорвати оборону наших військ на окремих напрямках. Відповідно до ситуації, що склалася, в командуванні Об’єднаних сил ЗСУ й підпорядкованих йому органах військового управління ухвалено рішення на вогневе ураження сил супротивника. Відтак здійснено перегрупування наших військ на найзагрозливіших напрямках і заходи з їхньої підготовки до контратак і ведення рейдових дій», — розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Оперативний склад органів управління Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій успішно реалізували заплановані заходи для стабілізації ситуації та завдали вогневих уражень військовим об’єктам умовного противника.

Не залишила поза увагою ці навчання й країна-агресор. Там активно вдаються до інформаційних провокацій та поширення фейків, забуваючи, що «Об’єднані зусилля» — лише адекватна відповідь на широкомасштабні військові навчання «Кавказ-2020», які армія РФ проводить зокрема й біля кордонів України.

«І торік, і в попередні роки були інформаційні вкидання. Але цьогоріч військові навчання безпрецедентні і за рівнем, і за представництвом учасників. Нам відомо, що в Росії багато проблем під час навчань «Кавказ-2020». І щоб відвести від себе увагу, вони починають потужну кампанію проти України. У деяких областях ми вже зафіксували спроби зламування офіційних ресурсів держорганів, крім того, в соцмережах з’являються відверті фейки про наші військові навчання», — наголосив начальник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник, закликавши вітчизняні ЗМІ й громадськість бути готовими до інформаційних атак і критично сприймати будь-які російські й проросійські «новини» про спільні навчання з партнерами з НАТО.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»