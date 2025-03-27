Одинадцять років тому було створено Національну гвардію — ефективну професійну структуру, яка стала надійним щитом держави та її міцною опорою в найкритичніші моменти. За цей час НГУ пройшла шлях розвитку і вдосконалення, сформувавши покоління професійних військових, готових до будь-яких викликів. Нині гвардійці — велика потуга, яка ефективно протистоїть ворожій агресії, боронить територіальну цілісність України і творить сучасну історію.

До 11-ї річниці з дня створення НГУ Міністерство внутрішніх справ презентувало документальний фільм «Феномен Національної гвардії України. Битви. Технології. Люди». Він розповідає про становлення та бойовий шлях Національної гвардії, який триває вже 11 років. У стрічці показано найважливіші операції НГУ — від боїв за Іловайськ, Слов’янськ і визволення Маріуполя 2014 року до деокупації населених пунктів Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсона, а також оборони Соледара, Бахмута та Часового Яру в умовах повномасштабного вторгнення.

Серед героїв та спікерів фільму — міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, командувач Національної гвардії Олександр Півненко, бійці та командири НГУ, а також радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин і начальник відділу військово-соціальної роботи НГУ Михайло Вернигора. Вони діляться баченням трансформації Національної гвардії за ці роки й розповідають, що стоїть за її ефективністю.

«Національна гвардія зарекомендувала себе як надійна лінія оборони нашої держави. За ці роки ми стали витривалішими, професійнішими. Ми не лише вміємо вести бойові дії, а й правильно забезпечуємо планування, ефективно розгортаємо штаби, що працюють як годинниковий механізм. І найголовніше: кожен командир, кожен інструктор робить усе, щоб наші бійці на фронті були в максимальній безпеці», — зазначає у фільмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Окремий акцент у стрічці зроблено на новітніх технологіях, які використовує Національна гвардія. Дрони-розвідники, ударні безпілотники, мобільні вогневі групи та артилерійські системи натовського калібру, що вперше з’явилися на озброєнні НГУ після початку повномасштабного вторгнення, — усе це допомагає гвардійцям бути ще ефективнішими в бою.

Фільм також розповідає про формування нових потужних бригад у складі МВС — гвардії наступу. Сім із 12 підрозділів — це бригади НГУ, які стали істотним підсиленням Сил безпеки і оборони. Майже всі вони створені на основі військових частин, що мають значний бойовий досвід і непохитну мотивацію визволяти та захищати рідну землю.

«Буревій», «Рубіж», «Спартан», «Азов», «Хартія», «Червона Калина», «Кара-Даг» — військовослужбовці цих підрозділів активно беруть участь в операціях на найскладніших напрямках фронту, зокрема в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вони не лише утримують позиції, а й ведуть контрнаступальні операції, виборюючи кожен метр української землі.

Фільм знайомить глядачів із Центром спеціального призначення «Омега», який став вагомим підсиленням сил Національної гвардії. Спецпризначенці «Омеги» спеціалізуються на високоточних операціях, штурмових та розвідувальних місіях на суші, у воді та в повітрі. Саме вони першими заходять у найскладніші зони бойового контакту, виконуючи завдання, що потребують максимальної координації, витривалості та професіоналізму. У стрічці боєць «Омеги» ділиться бойовим досвідом і розповідає про унікальну операцію — штурм і зачистку ворожої позиції, яку спецпризначенці виконали за 2,5 хвилини.

Особливе місце у стрічці відведено темі підтримки ветеранів та гвардійців, які повернулися з полону. Глядачі почують історію офіцера НГУ та оборонця Маріуполя, який пройшов бої, полон і реабілітацію, а згодом повернувся до служби у великій гвардійській родині.

«Реабілітація і соціальний супровід — ключові напрями нашої роботи. Наше завдання — допомогти ветеранам знайти себе у структурі Національної гвардії, щоб вони продовжували служити поруч із нами», — зазначає командувач НГУ Олександр Півненко.

Це документальна стрічка про братерство, високий професіоналізм і міць, які визначають унікальність Національної гвардії. Фільм доступний для перегляду на офіційному сайті та в соціальних мережах МВС.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

НАГОРОДИ

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» три полки, дві бригади та окремий батальйон Національної гвардії України. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Як зазначено,відзнакуприсвоєно для «гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України».

Президент відзначив 50 полк імені полковника Семена Височана, 36 полк, 34 Херсонський полк, 17 Полтавську бригаду, 13 бригаду оперативного призначення і 15 окремий батальйон.

Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «Кодацький» 1 полку Національної гвардії України. Як зазначено в документі, рішення ухвалено для відновлення історичних традицій національного війська з огляду на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Надалі полк має іменуватися так: 1 Кодацький полк Національної гвардії України.

Також Президент указом від 25 березняприсвоїв почесне найменування «імені гетьмана Петра Сагайдачного» 24 полку Національної гвардії України для відновлення історичних традицій національного війська з огляду на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Надалі полк іменуватимуть так: 24 полк імені гетьмана Петра Сагайдачного Національної гвардії України.

Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала начальникові Східного Харківського територіального управління Національної гвардії України полковникові Антонові Верховенку і директорові департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії полковникові Валентину Острижному.