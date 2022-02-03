«Ми готові до будь-яких викликів, адже нині маємо безпрецедентний рівень міжнародної підтримки, — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. — Ми продовжуємо демонструвати надійне партнерство, а наші міжнародні партнери — підтримку України на фоні ескалації з боку Росії. І ми вдячні, що ця підтримка не обмежується лише словами».

Євросоюз надає 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, а з Прем’єром Польщі днями досягнуто домовленостей про співпрацю, зокрема щодо розбудови газової інфраструктури, яка зменшить енергетичну залежність від Росії.

«Вдячний Прем’єр-міністрові Великої Британії Борисові Джонсону за підтримку зокрема й найсучаснішими видами озброєння. Президент України й Прем’єр Великої Британії домовилися про додаткові проєкти розвитку на суму орієнтовно понад 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ідеться про проєкти в енергетиці та інфраструктурі», — зазначив Денис Шмигаль, додавши, що коаліція на нашу підтримку велика як ніколи, і це також стримуватиме агресора від можливої ескалації. А Україна продовжить розбудову армії, економіки, розвиток дружніх відносин з міжнародною спільнотою.

Україна має на порядку денному історичне рішення. Ідеться про укладання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Урядовці схвалили проєкт розпорядження, яким уповноважили першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко на підписання цієї угоди.

«Ми інтенсифікували переговори з турецькими партнерами, щоб ця угода відповідала інтересам вітчизняного бізнесу, створювала можливості для нашого експорту й потенціал з модернізації підприємств. Уряд затверджує ще чотири угоди з Туреччиною: рамкову угоду про співпрацю в галузі високих технологій, авіаційної та космічної галузей, про співпрацю у молодіжній політиці та зміни до угоди з посилення співпраці правоохоронних органів. Загалом буде підписано 12 міждержавних угод», — анонсував очільник уряду.

«єПідтримка» розширюється

Набирає обертів і програма «єПідтримка», за якою українці вже витратили 2,3 мільярда гривень. Літні люди отримали змогу витрачати кошти на ліки, і за дев’ять днів придбали їх на 132 мільйони гривень.

«Нині до неї буде внесено підлітків 14—18 років. Крім стандартних цілей — на спорт, кіно, театри й подорожі, кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби. Приймаємо протокольне рішення розширити дію програми на вакцинованих людей з інвалідністю І та ІІ груп, які зможуть витрачати кошти на ліки та згодом — на оплату комунальних послуг, коли таку послугу буде підключено до «єПідтримки», — повідомив Прем’єр-міністр.

Уряд розширив перелік медичних закладів — учасників пілотної програми, які зможуть проводити важливі операції із трансплантації: «Це дасть змогу продовжити розвиток трансплантації як одного із пріоритетних напрямів системи охорони здоров’я. У держбюджеті на 2022 рік на систему трансплантації передбачено понад 900 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж торік».

Одним з питань стратегічного характеру Денис Шмигаль назвав розвиток річкового транспорту. Тож уряд затвердив постанову про внесення адміністрацій річкових портів до переліку одержувачів бюджетних коштів для розвитку річкової інфраструктури.

«Це дасть змогу здійснювати заходи щодо оновлення гідротехнічних і причальних споруд, інші важливі модернізаційні заходи», — зазначив він.

Субвенції громадам

Затвердив уряд і розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у межах надзвичайної кредитної програми на відновлення України. «Це означає, що громади певних областей продовжать отримувати фінансування для реалізації надважливих інфраструктурних проєктів. Ідеться про оновлення чи будівництво нових медичних закладів, закладів освіти, культури, спорту, ЦНАПів, інших важливих об’єктів», — пояснив Прем’єр.

Кабінет Міністрів оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, й визначив перелік населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Погоджено зміни до кредитного договору між НАК «Нафтогаз України» й Ощадбанком, укладеного 2009 року, задля продовження періоду дії зниженої процентної ставки.

А ще урядовці погодили кандидатуру Олексія Кулеби на посаду голови Київської облдержадміністрації.