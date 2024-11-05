Денис Шмигаль вручив почесні грамоти Кабінету Міністрів України та подяки Прем’єр-міністра

У День залізничника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками Укрзалізниці, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

За словами Президента, в Укрзалізниці працює 185 тисяч людей, понад 10 тисяч із них у Силах безпеки та оборони захищають Україну на фронті.

Володимир Зеленський наголосив, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення всі українські залізничники допомагають і державі, і суспільству.

Він подякував працівникам і працівницям Укр­залізниці за роботу та відзначив їх орденами «За заслуги» ІІІ ступеня і княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Ваш рух — це рух, відповідно, усієї України, нашої оборони, нашої економіки, навіть нашого спілкування зі світом: майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам, тому що прибувають українською залізницею. І ви об’єднуєте всі куточки України, даєте змогу українцям бачити своїх рідних, близьких попри все», — зазначив глава держави.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинув 751 працівник Укрзалізниці. Президент закликав ушанувати пам’ять кожного та кожної з них хвилиною мовчання.

На згадку про загиблих залізничників 4 листопада призначили Поїзд залізної пам’яті. Цей потяг нікуди не поїде, бо його ніхто не поведе, не огляне, не зустріне. Він пам’ять про всіх залізничників: машиністів, колійників, оглядачів вагонів, провідників, — які мали б відправляти новий рейс, але їхнє життя забрала російська агресія.

Про символічне відправлення потяга оголосили на вокзалах Києва, Слов’янська, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра.

Володимир Зеленський також оглянув перший із нової партії вагонів, які випустив цього року Крюківський вагонобудівний завод, і дитячий вагон, модернізований у партнерстві з ЮНІСЕФ. Його спеціально облаштовано для зручності, безпеки та розвитку маленьких пасажирів.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський розповів, що загалом планують запустити 30 дитячих вагонів. Перші вісім курсуватимуть маршрутами з Харкова, Дніпра, Одеси та Києва.

Володимир Зеленський зустрівся також з воїнами інженерних військ, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

З нагоди Дня залізничника Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з новими вагонами «Укр­залізниці».

Один з них відремонтовано за кошти підприємства, а другий — дитячий — створено у співпраці з ЮНІСЕФ. Також глава уряду оглянув новий сучасний вагон, який виготовив Крюківський вагонобудівний завод на замовлення держави.

«Важливо, щоб українські компанії отримували більше подібних замовлень, адже це підтримує українську економіку», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль відзначив українських залізничників, вручив їм почесні грамоти Кабінету Міністрів та подяки Прем’єр-міністра України.

«Залізничні колії — це наші артерії життя, які з’єднують Україну із заходу на схід, з півдня на північ. Ними до прифронтових районів залізничники возять ліки, продукти — все, що потрібно нашим захисникам. Возять на фронт і з фронту українських військових, евакуюють із населених пунктів мирних людей. Доставляють в українські порти зерно, щоб нагодувати світ та отримати ресурс для оборони. Вітаю з професійним святом і дякую за все, що ви робите для нашої стійкості й перемоги», — сказав Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що залізничники не лише забезпечують рух пасажирів і товарів, а й відновлюють все, що зруйнував ворог. За його словами, тільки цього року відновлено понад 700 кілометрів колій.

«Так само ремонтують рухомий склад, для пасажирів впроваджують нові сервіси та можливості. Реалізуємо амбітні плани інтеграції до європейського залізничного простору», — додав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль висловив упевненість, що настане день, коли українські залізничники поїдуть у рейс до визволеного Донецька, Луганська, Сімферополя й десятків інших українських міст і містечок.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ