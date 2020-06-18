Статистика свідчить: останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена. На цьому акцентував увагу і Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.
У селекторі також узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Служби безпеки України Іван Баканов та керівник Укравтодору Олександр Кубраков, повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.
«Не думав, що крім програми під назвою «Велике будівництво» в нашій країні, яку дуже складно було підняти на ноги, буде окрема велика проблема — як захистити частину цієї програми, а саме — дороги в країні», — зауважив Володимир Зеленський на початку зустрічі. За його словами, проблема з перевантаженими фурами фіксується вже навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми «Велике будівництво».
Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) працюють цілодобово. З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тисяч євро.
Прем’єр повідомив про плани уряду з 1 жовтня збільшити на 200 осіб кількість інспекторів, які чергуватимуть на дорогах. Нині їх 141 по всій країні. Крім того, на дорогах діють дев’ять комплексів вагового контролю. До 25 червня їх буде 19, а з 1 жовтня — 78.
Глава уряду зазначив, що Кабмін передав до профільного комітету Верховної Ради законопроєкт про зміни до деяких законодавчих актів України щодо здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті габаритно-вагового контролю. Він передбачає надання можливості органам місцевої влади встановлювати автоматичні комплекси габаритного контролю. Частину штрафів пропонуватиметься спрямовувати до місцевих бюджетів для відновлення доріг.
Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією. До того ж через низькі зарплати інспекторів Укртрансбезпеки існують високі корупційні ризики.
У відповідь на пропозицію очільника МВС Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також глава держави запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.
Під час наради дійшли висновку, що паралельно з терміновими заходами, спрямованими на боротьбу з перевантаженістю доріг, необхідно розробити програму реформи Укртрансбезпеки.
«Нам потрібно спільно працювати, щоб зберегти наші дороги. Немає сенсу будувати те, що відразу руйнують. Треба зберегти, що маємо, і примножити новою якісною інфраструктурою. Тоді «Велике будівництво» допоможе кожному українцеві», — підсумував Володимир Зеленський.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»