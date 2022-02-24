Він сприятиме військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. І жодним чином не впливатиме на життя людей чи роботу бізнесу

Україна стикнулася з найбільшими викликами з часів відновлення незалежності. Визнання Росією псевдооб’єднань на території українського Донбасу — чергове порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, чергове порушення міжнародного права та чергова агресія проти України. Росія вкотре обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації. Україна ж залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання ситуації. Ми не планували й не плануємо наступальних операцій. Ми прагнемо миру! На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Для посилення безпеки в усіх регіонах та готовності до можливої подальшої агресії РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати Президенту відповідний указ. Режим діятиме на всій території нашої держави, крім Донецької та Луганської областей, де триває ООС.

«Це дасть змогу нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. І жодним чином не впливатиме на життя людей чи роботу бізнесу. Надзвичайний стан — це про нашу готовність швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій», — уточнив Прем’єр.

Разом із міжнародними партнерами Україна вживатиме всіх заходів, аби останні кроки та рішення агресора отримали рішучу відповідь. «Україна закликає весь цивілізований світ дати консолідовану відповідь на агресивні дії та посилити санкції проти агресора у фінансовому, банківському, економічному, технологічному та інших секторах», — наголосив Прем’єр.

Україна підтримує рішення Німеччини призупинити сертифікацію «Північного потоку-2» і закликає до його повної заборони. І вдячна Євросоюзу, Великій Британії, Канаді, Японії, Австралії та решті країн, які вже посилили санкції. Наша ж армія готова будь-якої миті дати відсіч ворогу.

Фонд стійкості та відновлення

Для ефективного протистояння загрозам і одній з найбільших армій світу Україна потребує значно більшого. Тому Президент Володимир Зеленський запропонував створити Фонд стійкості та відновлення для України, який має забезпечити макроекономічну та макрофінансову стабільність, сприяти масштабній трансформації нашої держави.

«Підтримка цивілізованим світом такого фонду стане найкращою інвестицією у стабільність Європи та на європейських теренах», — наголосив Прем’єр-міністр.

Економічно сильна та стабільна Україна — наша найкраща довгострокова відповідь на агресію. В останні місяці і тижні ворог розраховував на панічні настрої, але згуртоване українське суспільство не піддалося і не піддасться на провокації. Наша економіка й фінансова система залишаються стабільними. У нас достатньо резервів і міцності для протидії не лише військовій, а й економічній, торговельній, енергетичній агресії. І в нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації.

Очільник уряду окремо наголосив, що Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і 23 лютого 2022 року розпочато роботу чергової місії МВФ.

Уряд також має на рахунках достатньо коштів, щоб фінансувати всі видатки держави. Бюджет за перші два місяці 2022 року отримає майже на 15 мільярдів гривень більше, ніж було за попереднім планом. У Нацбанку абсолютно достатньо резервів, а міжнародні партнери вже надали гарантії та фінансову підтримку на мільярди доларів. Експорт українських товарів у січні зріс на 50%, а обіг роздрібної торгівлі — на рекордні 18%.

Забезпечено Україну й енергоресурсами. Уряд працює над забезпеченням додаткових альтернативних шляхів їх постачання. У роботі 13 блоків атомної генерації, на складах — майже 800 тисяч тонн вугілля, а в газосховищах — понад 10 мільярдів кубометрів газу.

«Також маємо рекордний для нашої армії бюджет. Разом із Президентом і Верховною Радою додатково його збільшуватимемо. Зокрема зросте спрямування коштів на зарплати військовим, на фінансування територіальної оборони, на програми розвитку й розроблення сучасного озброєння», — поінформував глава уряду.

І після зустрічі Президента з керівниками парламентських фракцій і груп домовлено, що днями Верховна Рада ухвалить відповідні рішення.

Водночас уряд на постійній основі ухвалює рішення, спрямовані на підтримку людей, розвиток економіки, трансформацію країни та посилення нашої обороноздатності.

Положення про мілітарні центри

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінять військкомати.

«Ми фактично говоримо про мілітарні центри надання адміністративних послуг. Вони дадуть змогу осучаснити й поліпшити організацію процесу військового обліку та призову. У них буде повноцінно розгорнуто систему «Оберіг». Це реєстр призовників і військовозобов’язаних резервістів, що пришвидшить і зробить ефективнішим процес розгортання оборони та підготовки нашої армії. Фактично це продовження реалізації реформи цифровізації адмінпослуг для громадян, поліпшення обліко-мобілізаційної роботи. Це те, для чого й створюють такі центри комплектування та соціальної підтримки», — окреслив Прем’єр.

Україна, за його словами, бореться і боротиметься не лише за території, а й за людей. І уряд активізує програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Українці з окупованих територій Донецької та Луганської областей зможуть отримати різні пільги й підтримку в Україні — від вищої освіти до компенсації за житло та пенсійне забезпечення. І найближчим часом уряд оприлюднить інформацію про конкретні кроки в цьому напрямі.

Окремо, за словами Дениса Шмигаля, цього року активізовано підтримку ветеранів АТО\ООС з числа ВПО. Уряд спрямовує рекордний рівень фінансування на цю програму, аби всі ветерани-ВПО отримали цього року власне житло.

«Крім того, ми хочемо, щоб ця програма компенсації за житло охоплювала і добровольців, і добровольців з числа ВПО. Адже вони також втратили свої домівки. І рішення про фактичне розширення цієї програми уряд нині затверджує за поданням Міністерства у справах ветеранів», — наголосив Прем’єр.