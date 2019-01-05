Вартість чорного золота і пального на світовому та українському ринках на початку 2019-го й надалі помітно знижуватиметься

Ціни на нафту на світовому ринку наприкінці минулого та в перші дні 2019 року продовжили падіння. Вартість марки Brent станом на 4 cічня становила 57,06 долара за барель, а 12 листопада барель коштував 68,97 доларів.

Нервує і ринок бензину та дизпалива — зрозуміло, що їхня вартість не може залишатися сталою ні у світі, ні в Україні. Для багатьох його марок ціни перетнули мінімальний психологічний рубіж, проте це лише початок.

Такого не було з вісімдесятих

Чому розвивається такий тренд і як це вплине на український ринок бензину в перші місяці 2019-го, з’ясовував «Урядовий кур’єр».

Як зазначають фахівці, на початку літа 2018 року країни — члени ОПЕК і ті, які не входять у цю організацію, істотно збільшили обсяги видобутку нафти. Зрозуміло, що ринок цього товару протягом кількох місяців був перенасиченим, і це не могло не дати поштовху до стрімкого падіння цін. Проте за останні півроку ціни на нафту не лише падали, а й зростали, на графіку їхньої поведінки можна побачити так званий ефект маятника (зростання-падіння і знову падіння-зростання). А до кінця 2018 року сформувалися дуже низькі ціни на нафту, яких не було з 2017-го. Дехто вважає, що такої картини стрімкого падіння цін не було з початку 1980-х років, коли була світова нафтова криза.

Щоб якось протистояти цьому процесові, країни, які видобувають нафту, на нещодавній зустрічі у Відні домовилися: держави — члени ОПЕК скоротять свій щоденний видобуток на 800 тисяч барелів, а інші країни — на 400 тисяч барелів. Начебто на це зголосилася і країна-агресор Росія, Саудівська Аравія і США (всі вони найбільші виробники нафти у світі).

Проте як зазначив «УК» Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру ім. О. Разумкова, РФ не виконуватиме таких зобов’язань та не скорочуватиме видобутку нафти: «Це не ключове у поведінці світового ринку нафти. Найголовніший чинник впливу — світова економічна криза, яка вже торує стежки різних країн. Тому і попит на нафту знижується, що впливає на зменшення цін на неї».

Експерт упевнений, що падіння цін на нафту триватиме й перші два місяці 2019 року.

Диверсифікація у квадраті

Як цей тренд вплинув на український ринок нафтопродуктів — бензину та дизпалива?

На вітчизняних автозаправних станціях ціни на пальне знижуються. Приміром, якщо 21 листопада 2018 року літр бензину марки А-95 коштував у середньому 31,55 гривні, то 4 січня 2019-го — 28,14 гривні. Тобто падіння на деяких заправках становило більш як дві гривні на кожному літрі пального. Якщо станом на 5 червня 2018 року літр бензину марки А-92 коштував 29,1 гривні, то 4 січня 2019-го — 27,14 гривні. Так триватиме й надалі.

За словами експерта ринку нафтопродуктів Сергія Куюна, найбільше в 2019-му знизяться ціни на бензин А-95. Він вважає, що в перші місяці 2019-го, навіть якщо нафта почне зворотний рух і здорожчає, вартість українського бензину деякий час знижуватиметься.

Такої самої думки й аналітик ринку Геннадій Рябцев. Він уже вкотре застерігає (і про це неодноразово писав «УК» — приміром, у матеріалі «Кому бензин під ялинку?», №219 від 21 листопада 2018 року), що 80% бензину та дизпалива постачають нині з Росії та Білорусі, й треба вже давно докорінно змінити диверсифікацію джерел.

Україна повинна реконструювати свої великі потужності з переробки нафти і розпочати широкомасштабне виробництво вітчизняних бензину та дизпалива.

Проте деякі експерти вкрай обережно оцінюють ситуацію з цінами на бензин та дизпаливо на найближчі два місяці. Володимир Омельченко вважає, що в країні ще й досі триває так звана картельна змова найбільших трейдерів пального: «Усе це робить наш ринок низькоконкурентним. І на це Антимонопольний комітет України дивиться, так би мовити, крізь пальці. Якби ця структура працювала набагато ефективніше, то за рахунок лише цього (а не трендів на світовому ринку нафти та продуктів її переробки) постачальники пального могли б дедалі більше знижувати ціни». За його словами, спрогнозувати падіння вартості бензину та дизпалива на найближчі місяці важко, проте пальне може впасти в ціні ще на 1—1,5 гривні на літр.

Утримати не вдалося…

Що на ринку є картельна змова між його найбільшими фігурантами, підтверджує і таке: після оголошення введення воєнного стану в деяких областях України трейдери впіймали момент і почали штучно тримати ціну. Проте навіть серйозний крок української влади не зміг стати аргументом підвищення або не спадання вартості пального на наших автозаправках. І ціни на бензин та дизпаливо все одно почали знижуватися, хоч би як намагалися їх втримувати керівники компаній нафтопродуктозабезпечення.

Вони не знають, як саме поводитимуться ціни на пальне в січні-лютому 2019 року. У компанії «Сокар» (представляє в Україні азербайджанський нафтовий бізнес) заявили, що все залежатиме від курсу національної валюти, а він може начебто стрибати. Коли кореспондент «УК» навів аргумент проти цього — надання нових траншів кредитів МВФ, то експерти компанії заявили, що в цьому разі ціни на бензин та дизпаливо на початку 2019-го знижуватимуться й надалі.

Поведінку нафтового ринку та ринку пального у світі й Україні важко спрогнозувати навіть на найближчі місяці. Ось приклад.

В очікуванні введення санкцій щодо Ірану в жовтні 2018-го світові трейдери всерйоз казали, що ціни на сиру нафту сягнуть 100 доларів за барель. Це було ще два місяці тому. Проте картина на ринку нафти до кінця 2018-го була зовсім іншою. А світова й вітчизняна економічна й політична ситуація таки дає підстави гадати, що й нафта, й пальне на початку 2019 року принаймні не дорожчатимуть.