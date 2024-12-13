Інвестиції, посилення військової допомоги, євроінтеграція та справедливий мир для України — головні теми зустрічей Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час робочого візиту до Німеччини.

«Єдиний шлях до миру — це наша єдність, сила і безпека. Безпека — це перш за все НАТО. Членство України в НАТО — єдиний дієвий інструмент, який може зупинити повторення агресії. Навіть якщо ми не будемо в НАТО завтра, нам потрібні сміливі політичні рішення і конкретні рамки цього членства», — наголосив глава уряду на пресконференції за підсумками урядового візиту до Берліна.

Прем’єр-міністр також акцентував, що важливий розвиток українського та європейського оборонно-промислових комплексів. Він закликав німецький уряд приєднатися до програми фінансування українського ОПК. Ідеться зокрема про німецькі інвестиції в українські безпілотники та ракети дальнього радіуса дії.

«Для ефективного завантаження наших виробничих потужностей потребуємо 820 мільйонів євро», — зазначив Денис Шмигаль. Він нагадав, що важливе питання для нашої країни — посилення української ППО, та наголосив, що Україна цінує військову підтримку Німеччини, яка з початку російського вторгнення вже перевищила 12 мільярдів євро.

Ще однією важливою темою робочого візиту стало питання вступу України в Європейський Союз.

«Ми закликаємо дивитися на вступ України в ЄС та НАТО як на єдине ціле й розраховуємо на готовність Німеччини і далі надавати Україні політичну та консультативну допомогу під час переговорів про вступ у ЄС», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що в Україні очікують на рішення Ради ЄС про відкриття першого переговорного кластера на початку 2025 року.

Спілкуючись із пресою, Прем’єр-міністр зазначив, що Україна та Німеччина мають амбітний порядок денний щодо розвитку відносин в усіх сферах.

«Особливу увагу ми приділяємо співпраці в енергетиці. Цієї осені уряд Німеччини анонсував додаткові 235 мільйонів євро на підтримку відновлення нашої енергосистеми. Ми також працюємо з німецькими компаніями щодо постачання обладнання з німецьких теплових електростанцій», — повідомив Денис Шмигаль.

Він відзначив високу зацікавленість німецьких компаній щодо інвестицій в Україну.

«Пропонуємо німецькому приватному сектору унікальні можливості та місце у відбудові нашої країни», — повідомив Прем’єр і додав, що німецький політикум та бізнес розуміють, що Україна та Європа нерозривно пов’язані.

Під час зустрічі українського Прем’єра з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом ішлося і про розвиток спільних військових виробництв. На сьогодні Україна з Німеччиною має найбільше проєктів в галузі ОПК, зокрема з ремонту та обслуговування бронетехніки й танків, виробництва сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них тощо.

Сторони приділили увагу посиленню економічної співпраці й ініціатив, які збільшать ВВП обох країн.Прем’єр-міністр подякував Німеччині за долучення до ініціативи G7 з підтримки України за рахунок використання заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів.

«Важливо надалі тиснути на російську економіку й конфіскувати всі їхні суверенні активи», — зазначив Денис Шмигаль.

Необхідність постачання Україні далекобійної зброї як один із кроків примусити росію до миру обговорили Прем’єр-міністр України та віцеканцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек. Прем’єр-міністр подякував Німеччині за постійну підтримку енергетичного сектору нашої держави і поінформував віцеканцлера про ситуацію в енергетиці й потреби в обладнанні.

Темою розмови Дениса Шмигаля та Роберта Габека також стала санкційна політика проти агресора. Глава уряду закликав посилювати санкції проти росії, зокрема російської сировини й енергоресурсів. Прем’єр-міністр запропонував підтримати механізм з упровадження додаткового оподаткування на російські товари, щоб спрямувати ці кошти на відновлення України.

Сторони приділили увагу й економічній співпраці.

«Товарообіг між Україною і Німеччиною збільшився цього року на 17% і досяг 6,1 мільярда доларів», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що з віцеканцлером обговорили подальшу економічну співпрацю України з Німеччиною. Зокрема йшлося про угоду АСАА, яка посилить виробничу кооперацію між країнами, а також про лібералізацію торгівлі.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ